Guatemala

Guatemala mantendrá la presidencia del Comité de Expertos de la OEA con Julio Flores durante el período 2026-2027

La confirmación se acordó en la 46.ª reunión del mecanismo, celebrada entre el 8 y el 11 de septiembre en Washington, y prolonga la coordinación regional que el funcionario ejerce desde marzo

Personas sentadas ante mesas azules con computadoras portátiles, micrófonos y carteles con nombres de países en un salón de conferencias
En el marco de la 46.ª Reunión del Comité de Expertos del MESICIC, celebrada en la sede de la Organización de los Estados Americanos (OEA), la delegación de Guatemala participó en espacios de intercambio sobre los desafíos actuales para prevenir y combatir la corrupción. (Comisión Nacional contra la Corrupción)
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Guatemala, Julio Flores y la presidencia del Comité de Expertos del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción de la Organización de los Estados Americanos (OEA) continuarán vinculados durante el período 2026-2027, tras la ratificación de su conducción en la reunión de septiembre celebrada en Washington D. C. El nombramiento no representa un debut: Flores ya ocupaba el cargo desde marzo, luego de la 45.ª reunión del mecanismo.

La Cuadragésima Sexta Reunión, desarrollada entre el 8 y el 11 de septiembre en la sede de la OEA, confirmó al director ejecutivo de la Comisión Nacional contra la Corrupción (CNC) para un nuevo ciclo. La continuidad ocurre mientras Guatemala se prepara para un año electoral que podría condicionar su agenda de transparencia y los proyectos de inversión.

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La página institucional de la CNC señala que Flores ejerce como presidente del Comité de Expertos desde marzo de 2026. Ese antecedente establece que la decisión de septiembre extendió su mandato al frente del órgano técnico regional, en lugar de constituir la primera vez que Guatemala asumía la presidencia.

Un hombre con traje, anteojos y auriculares escribe junto a letreros con los textos Presidente del Comité de Expertos MESICIC y Guatemala
El presidente del Comité de Expertos del MESICIC por Guatemala toma notas durante una reunión de la Organización de los Estados Americanos. (Comisión Nacional contra la Corrupción)

La continuidad de Julio Flores al frente del comité regional

Comunicados oficiales, incluido uno de la CNC, presentaron la designación de septiembre como un hecho inédito para el país. Sin embargo, el director ejecutivo ya había sido elegido después de la reunión anterior, celebrada en marzo.

Medios oficiales informaron 30 de marzo que Guatemala asumiría por primera vez la presidencia del Comité de Expertos tras la 45.ª reunión. Los portales describieron esa responsabilidad como “un rol técnico de coordinación” y advirtió que llegaba mientras el país permanecía bajo escrutinio por sus debilidades institucionales.

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El comité está integrado por especialistas de los Estados parte y revisa la aplicación de la Convención Interamericana contra la Corrupción. Sus tareas incluyen evaluar normas e instituciones nacionales, formular recomendaciones y supervisar los compromisos adoptados por cada país.

Guatemala ratificó la Convención el 12 de junio de 2001 y se incorporó al mecanismo de seguimiento el 19 de diciembre de ese año. Con la ratificación de Flores, el país mantiene la responsabilidad de coordinar el funcionamiento del espacio regional durante el nuevo período.

La inauguración de la reunión de septiembre contó con la participación del secretario general de la OEA, Albert Ramdin, quien destacó el trabajo del mecanismo y saludó a Flores como presidente. Durante cuatro días, expertos de distintos países analizaron avances, desafíos y herramientas para prevenir y combatir la corrupción en el hemisferio.

Las prácticas guatemaltecas expuestas en Washington

La delegación guatemalteca participó en los intercambios sobre los desafíos contemporáneos para la prevención de hechos de corrupción. Carlos Muñoz, experto alterno de Guatemala, presentó las prácticas promovidas por el Gobierno en esta materia.

La agenda también incluyó una sesión especial sobre corrupción y ciberdelincuencia. Allí intervinieron Karen Stéfany Ortíz Solares, viceministra de Tecnología de la Información y las Comunicaciones del Ministerio de Gobernación, y Ana Cristina Azurdia Juárez, secretaria contra la Corrupción del Ministerio Público.

La conducción del comité fue interpretada por Flores como “un reconocimiento internacional y un cambio de rumbo en la política de transparencia” durante la administración del presidente Bernardo Arévalo, según informó Infobae en abril. El nuevo rol supone coordinar iniciativas regionales y promover ajustes en los procedimientos del mecanismo.

El mismo medio señaló que el nombramiento contrastaba con etapas anteriores, cuando Guatemala recibía señalamientos internacionales frecuentes por el limitado progreso de sus políticas anticorrupción. La CNC sostuvo que las acciones desarrolladas junto con el Gobierno produjeron resultados valorados en el ámbito internacional.

La continuidad al frente del comité coincide con la antesala de las elecciones presidenciales y legislativas de 2027. El calendario prevé la convocatoria oficial para el 22 de enero, la primera vuelta para el 27 de junio y una eventual segunda vuelta el 22 de agosto.

Fitch advirtió que el proceso electoral podría incidir en la agenda anticorrupción y en la aprobación de proyectos de inversión. Guatemala registró avances durante dos años consecutivos en el Índice de Percepción de Corrupción elaborado por Transparencia Internacional.

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