Accidente fatal en Río Negro: dos vehículos chocaron de frente en la Ruta 65 y murió un joven de 19 años

Las primeras pericias indicaron que la Citroën Berlingo invadió el carril contrario e impactó de frente contra un Peugeot 208

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Un choque frontal sobre la Ruta Provincial 65, en el Alto Valle de Río Negro, le costó la vida a Joel Agustín Rivero, de 19 años. Según informaron los investigadores, conducía solo cuando su Citroën Berlingo cruzó al carril contrario, generando el accidente fatal. El siniestro ocurrió durante la mañana de este viernes, cerca de las 7.30, en el tramo que une Cipolletti con Fernández Oro, a la altura del sector conocido como Puente 83.

El alerta llegó al Comando Radioeléctrico (CRE) alrededor de las 7.40. De inmediato, efectivos del Cuerpo de Seguridad Vial de Cipolletti de la Policía de Río Negro se desplazaron al lugar para brindar asistencia y ordenar la circulación, que quedó completamente interrumpida en plena hora pico. Mientras los vehículos se acumulaban, la fuerza habilitó desvíos por calles paralelas y muchos automovilistas optaron por el camino de La Falda. El operativo se mantuvo activo pasadas las 8.30.

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Según las primeras pericias realizadas en el lugar, la Berlingo circulaba en sentido oeste-este, desde Cipolletti hacia Fernández Oro, cuando invadió el carril contrario e impactó de frente contra un Peugeot 208 que venía en sentido opuesto. Fuentes policiales indicaron a Diario Río Negro que testigos del hecho señalaron que el conductor habría intentado una maniobra de sobrepaso, aunque esa hipótesis debe ser confirmada por la investigación en curso.

Rivero quedó inconsciente dentro del habitáculo con heridas de gravedad. El personal del Sistema Integral de Atención Rionegrina de Medicina de Emergencia (Siarme) lo trasladó al hospital Pedro Moguillansky, aunque autoridades policiales precisaron que el traslado no se realizó en código rojo.

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Sofía Wagner, de 35 años y oriunda de Fernández Oro, viajaba en el Peugeot 208 con sus dos hijos menores, y los tres sufrieron lesiones de distinta consideración (Crédito: gentileza Diario Río Negro)

Ya en el camino, el joven permanecía sin signos vitales y el equipo médico activó el protocolo de emergencia. Pese a las maniobras de reanimación, su muerte fue confirmada a los pocos minutos de llegar al nosocomio, según informó el área de comunicación del Ministerio Público Fiscal al medio rionegrino.

En el Peugeot 208 viajaba Sofía Wagner, de 35 años, oriunda de Fernández Oro, junto a sus dos hijos, ambos menores de edad, según la información de LM Neuquén. Los tres resultaron con lesiones de distinta consideración. Recibieron las primeras atenciones en la calzada por parte de los profesionales del Siarme y luego fueron derivados al hospital local.

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Personal de Bomberos Voluntarios también intervino en la escena para asistir a uno de los conductores que, si bien no quedó atrapado, no podía salir del vehículo por sus propios medios.

La reconstrucción del hecho quedó a cargo del personal del Gabinete de Criminalística, que realizó los peritajes e inspecciones en el lugar. La Fiscalía de turno de Cipolletti, a cargo de los fiscales Martín Pezzetta e Ivana Vassellati, también actuó en el sitio. Una vez retirados los vehículos de la calzada, el tránsito sobre la Ruta 65 se normalizó. La investigación avanza a la espera de los resultados de la autopsia para determinar con exactitud las causas del siniestro.

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Dos personas murieron y otra sufrió graves heridas en un triple choque en Río Negro

Días atrás, un choque en la Ruta Nacional 251 a unos 157 kilómetros al noroeste de Viedma, cerca de General Conesa en Río Negro, dejó dos personas fallecidas y una tercera con heridas graves.

Días antes, otro choque en Río Negro sobre la Ruta Nacional 251, cerca de General Conesa, dejó dos muertos y una persona con heridas graves en una colisión entre tres vehículos (Conesa Informa Hoy)

La colisión, que involucró tres vehículos y sucedió en el kilómetro 158 de la Ruta 251, tiene causas que todavía se investigan. Dos de las víctimas fallecieron en el lugar, mientras que la persona herida fue llevada al Hospital de General Conesa. En la zona, equipos sanitarios, la policía de tránsito y bomberos realizaron labores de asistencia y resguardo.

El reporte del medio local Conesa Informa Hoy indicó que participaron un camión y una Ford Ranger, además de un Nissan. Según este portal, el personal de emergencia seguía interviniendo en el sitio durante la tarde y advertía a los conductores que extremaran la precaución al circular por el área.

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Aunque no existe una reconstrucción definitiva de lo sucedido, fuentes policiales indicaron inicialmente que quien conducía la camioneta habría colisionado contra el camión en el sector del accidente.

En esa reconstrucción provisional se añadió también un tercer rodado, un Nissan, que habría sufrido daños de menor gravedad respecto a los otros dos vehículos. Los peritos, en todo caso, serán los encargados de determinar exactamente el desarrollo de la colisión, las trayectorias de los autos y las circunstancias que llevaron al desenlace mortal.