El Salvador formaliza su camino a los Premios Oscar y a los Goya con Vértices y Luciérnagas en El Mozote

Vértices busca una proyección internacional. La cinta será proyectada la próxima semana en El Salvador./ (elsalvador.com)

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El Comité Nacional de Selección de El Salvador (CINESAL) eligió Vértices, de Arturo López Rodas, y Luciérnagas en El Mozote, de Ernesto Melara, como las películas que serán presentadas oficialmente por El Salvador ante los premios Oscar y Goya, respectivamente, en un proceso que formaliza por primera vez la postulación nacional ante las academias de Estados Unidos y España.

La primera convocatoria del Comité Cine Nacional de El Salvador reunió cinco propuestas: cuatro largometrajes de ficción y un documental. Las obras fueron evaluadas por el comité de profesionales salvadoreños de distintas áreas de la industria cinematográfica.

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De acuerdo con las redes de Cinesal, el Comité está conformado por Nina Álvarez, Elías Axume, Carmina Brenda Vanegas, Patricia Chica, José Mauro Arévalo, Jorge Dalton, Celina Escher, Carlos Figueroa, Diego Figueroa, Andrea Gutfreund, Paula Heredia, Tatiana Huezo, Julio López, Larissa Maltz, Leslie Ortiz, Fabricio Sibrian, Oscar Torres, Noe Valladares, Juan Carlos Velis, Simón Varela, Marcela Zamora.

La semana anterior, Cinesal informó que dicha comisión escogió a cinco de sus miembros para conformar el Comité de Selección (CS) cuyos nombres, bajo estricta regla de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos (AMPASS), se mantienen en anonimato.

Arturo López Rodas explicó en una entrevista radial, en agosto pasado, que Vértices es su primer largometraje y que nació como un proyecto viable y con pocas locaciones. / (La Tribu FM)

Tras el proceso de selección se informó que las óperas primas seleccionadas para para presentar ante los Oscar y los Goya son Vértices y Luciérnagas en El Mozote.

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En ese sentido, Vértices será considerada por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos para participar en la categoría de Mejor Película Internacional en la 99.ª edición de los Premios Oscar. Arturo López Rodas dirigió, escribió y produjo este largometraje centrado en el reencuentro de tres antiguos amigos.

La historia aborda la amistad, las pérdidas, el paso del tiempo y los vínculos que perduran. Su recorrido internacional incluyó el premio a Mejor Guión en el Festival Internacional Ícaro 2025 de Centroamérica y el reconocimiento como Mejor Largometraje Internacional en el Cobb International Film Festival 2026, en Georgia, Estados Unidos.

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La película tendrá su estreno nacional para todo público en Cinemark La Gran Vía, entre el 24 y el 30 de septiembre.

En una entrevista en radio La Tribu, Arturo López Rodas explicó que la película surgió de la necesidad de realizar un proyecto viable en términos de presupuesto y logística, optando por una estructura narrativa de pocas locaciones y fuerte peso en los diálogos.

Luciérnagas en El Mozote fue grabada en El Salvador y contó con diferentes locaciones. /(REUTERS/Jose Cabezas)

Luciérnagas en El Mozote, por otra parte, fue designada para representar a El Salvador ante la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, en la categoría de Mejor Película Iberoamericana en la 41.ª edición de los premios Goya. La obra fue escrita y dirigida por el cineasta salvadoreño Ernesto Melara (1917-2025) y producida por Elías Axume.

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La trama parte de la masacre de El Mozote, ocurrida durante el conflicto armado salvadoreño, a través de la mirada de un niño de 11 años. El relato ficticio se inspiró en Las mil y una historias de Radio Venceremos, el libro de José Ignacio López Vigil que reúne múltiples historias vinculadas con ese acontecimiento.

La actriz española Paz Vega protagoniza la película, que se estrenó en los cines salvadoreños el año pasado. Luego participó en el Dallas International Film Festival y el Festival Internacional de Buenos Aires.

Las designaciones nacionales no equivalen a nominaciones. Ambas películas serán presentadas ante las academias correspondientes, que continuarán sus propios procedimientos para decidir cuáles avanzarán hacia las postulaciones oficiales.

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