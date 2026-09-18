El Salvador

El Salvador formaliza su camino a los Premios Oscar y a los Goya con Vértices y Luciérnagas en El Mozote

La ópera prima de Arturo López Rodas y el filme de Ernesto Melara, protagonizado por Paz Vega, representarán al país ante las academias más reconocidas del mundo en sus próximas ediciones

Vértices busca una proyección internacional. La cinta será proyectada la próxima semana en El Salvador./ (elsalvador.com)
Vértices busca una proyección internacional. La cinta será proyectada la próxima semana en El Salvador./ (elsalvador.com)
Guardar

El Comité Nacional de Selección de El Salvador (CINESAL) eligió Vértices, de Arturo López Rodas, y Luciérnagas en El Mozote, de Ernesto Melara, como las películas que serán presentadas oficialmente por El Salvador ante los premios Oscar y Goya, respectivamente, en un proceso que formaliza por primera vez la postulación nacional ante las academias de Estados Unidos y España.

La primera convocatoria del Comité Cine Nacional de El Salvador reunió cinco propuestas: cuatro largometrajes de ficción y un documental. Las obras fueron evaluadas por el comité de profesionales salvadoreños de distintas áreas de la industria cinematográfica.

PUBLICIDAD

De acuerdo con las redes de Cinesal, el Comité está conformado por Nina Álvarez, Elías Axume, Carmina Brenda Vanegas, Patricia Chica, José Mauro Arévalo, Jorge Dalton, Celina Escher, Carlos Figueroa, Diego Figueroa, Andrea Gutfreund, Paula Heredia, Tatiana Huezo, Julio López, Larissa Maltz, Leslie Ortiz, Fabricio Sibrian, Oscar Torres, Noe Valladares, Juan Carlos Velis, Simón Varela, Marcela Zamora.

La semana anterior, Cinesal informó que dicha comisión escogió a cinco de sus miembros para conformar el Comité de Selección (CS) cuyos nombres, bajo estricta regla de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos (AMPASS), se mantienen en anonimato.

Arturo López Rodas explicó en una entrevista radial, en agosto pasado, que Vértices es su primer largometraje y que nació como un proyecto viable y con pocas locaciones. / (La Tribu FM)
Arturo López Rodas explicó en una entrevista radial, en agosto pasado, que Vértices es su primer largometraje y que nació como un proyecto viable y con pocas locaciones. / (La Tribu FM)

Tras el proceso de selección se informó que las óperas primas seleccionadas para para presentar ante los Oscar y los Goya son Vértices y Luciérnagas en El Mozote.

PUBLICIDAD

En ese sentido, Vértices será considerada por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos para participar en la categoría de Mejor Película Internacional en la 99.ª edición de los Premios Oscar. Arturo López Rodas dirigió, escribió y produjo este largometraje centrado en el reencuentro de tres antiguos amigos.

La historia aborda la amistad, las pérdidas, el paso del tiempo y los vínculos que perduran. Su recorrido internacional incluyó el premio a Mejor Guión en el Festival Internacional Ícaro 2025 de Centroamérica y el reconocimiento como Mejor Largometraje Internacional en el Cobb International Film Festival 2026, en Georgia, Estados Unidos.

La película tendrá su estreno nacional para todo público en Cinemark La Gran Vía, entre el 24 y el 30 de septiembre.

En una entrevista en radio La Tribu, Arturo López Rodas explicó que la película surgió de la necesidad de realizar un proyecto viable en términos de presupuesto y logística, optando por una estructura narrativa de pocas locaciones y fuerte peso en los diálogos.

Luciérnagas en El Mozote fue grabada en El Salvador y contó con diferentes locaciones. /(REUTERS/Jose Cabezas)
Luciérnagas en El Mozote fue grabada en El Salvador y contó con diferentes locaciones. /(REUTERS/Jose Cabezas)

Luciérnagas en El Mozote, por otra parte, fue designada para representar a El Salvador ante la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, en la categoría de Mejor Película Iberoamericana en la 41.ª edición de los premios Goya. La obra fue escrita y dirigida por el cineasta salvadoreño Ernesto Melara (1917-2025) y producida por Elías Axume.

La trama parte de la masacre de El Mozote, ocurrida durante el conflicto armado salvadoreño, a través de la mirada de un niño de 11 años. El relato ficticio se inspiró en Las mil y una historias de Radio Venceremos, el libro de José Ignacio López Vigil que reúne múltiples historias vinculadas con ese acontecimiento.

La actriz española Paz Vega protagoniza la película, que se estrenó en los cines salvadoreños el año pasado. Luego participó en el Dallas International Film Festival y el Festival Internacional de Buenos Aires.

Las designaciones nacionales no equivalen a nominaciones. Ambas películas serán presentadas ante las academias correspondientes, que continuarán sus propios procedimientos para decidir cuáles avanzarán hacia las postulaciones oficiales.

Temas Relacionados

El SalvadorSan SalvadorPremios OscarPremios Goya

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Salvador impulsará un Censo Económico con un crédito de USD 50 millones del BID

La operación, a ejecutarse en cuatro años por el Banco Central de Reserva, financiará un nuevo Censo Económico, sistemas de información renovados y herramientas digitales para producir y divulgar datos oficiales

El Salvador impulsará un Censo Económico con un crédito de USD 50 millones del BID

Firpo cayó 3-0 ante Olimpia y El Salvador se queda sin representantes en la Copa Centroamericana 2026

Ni el esfuerzo de los aficionados usulutecos que viajaron a Honduras ni el regreso de piezas clave en el cuadro titular alcanzaron para salvar la noche. C.D. L.A. Firpo cayó 3-0 frente a Olimpia en la vuelta de los cuartos de final de la Copa Centroamericana

Firpo cayó 3-0 ante Olimpia y El Salvador se queda sin representantes en la Copa Centroamericana 2026

El 62.8% de los propietarios de MYPE salvadoreñas vive en una vivienda propia

Un estudio preliminar del Observatorio MYPE de FUSAI detectó que los empresarios de subsistencia enfrentan más falta de documentos e incertidumbre sobre sus inmuebles

El 62.8% de los propietarios de MYPE salvadoreñas vive en una vivienda propia

Gobierno salvadoreño apuesta al occidente del territorio como el nuevo eje de granos básicos

La apuesta oficial se apoya en la ampliación de áreas cultivables, la planificación técnica y la disponibilidad de agua en Ahuachapán, Sonsonate y Santa Ana para fortalecer el abastecimiento interno de maíz y frijol

Gobierno salvadoreño apuesta al occidente del territorio como el nuevo eje de granos básicos

Presidente de la Asamblea Legislativa de El Salvador pide a tepesianos asesorarse para regularizar su estatus migratorio

El dirigente legislativo insiste en que el periodo adicional puede marcar la diferencia si cada caso se analiza con expertos. Cuenta charlas con exbeneficiarios que lograron otra condición migratoria. Y deja una advertencia política

Presidente de la Asamblea Legislativa de El Salvador pide a tepesianos asesorarse para regularizar su estatus migratorio

TECNO

iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max en Colombia: precio, características e inteligencia artificial

iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max en Colombia: precio, características e inteligencia artificial

CEO de Twitch afirma que el modo multijugador de GTA 6 llegará en 2027

OpenAI descubre que sus modelos de IA dejaban notas a sus sucesores para que oculten su mal comportamiento

La app para dejar la pornografía que terminó exponiendo datos íntimos de 600.000 usuarios

Un abogado recurre a ChatGPT para un juicio en Nuevo México y complica el caso al presentar testigos que nunca existieron

ENTRETENIMIENTO

El adiós de Ozzy Osbourne con Black Sabbath se convirtió en película: cuándo se estrena y qué artistas participaron

El adiós de Ozzy Osbourne con Black Sabbath se convirtió en película: cuándo se estrena y qué artistas participaron

Tom Cruise convirtió su transformación en “Digger” en una carrera contra el reloj: “La primera vez tomó seis horas”

Millie Bobby Brown revela la primera foto de su segundo hijo con Jake Bongiovi

Karol G brilló en Nueva Jersey al frente de su Tropitour: fuegos artificiales, mariachis y un guiño a Selena

Lady Gaga habría recurrido a una gestante subrogada para tener a su primera hija: qué se sabe

MUNDO

Estados Unidos prepara el traslado de la mayoría de sus drones Reaper de África a Sudamérica para operaciones antidrogas

Estados Unidos prepara el traslado de la mayoría de sus drones Reaper de África a Sudamérica para operaciones antidrogas

Cómo la tecnología ayuda a promover conductas de la vida salvaje en los animales de zoológico

Macron reúne a dirigentes políticos franceses para alertar sobre la amenaza híbrida de Rusia

La Interpol tiene una nueva herramienta para rastrear botines escondidos por todo el mundo

“Busco transformar el legado de mi abuela”: la estudiante de 15 años que busca recolectar 10.000 pares de zapatos para necesitados