Panamá

Panamá registra casi 14.000 infecciones respiratorias graves en 2026

El balance de finales de agosto contabiliza 776 cuadros gripales en siete días, mientras la malaria supera los 5.200 casos en el año.

Panamá acumula 13.945 notificaciones de infecciones respiratorias agudas graves en 2026. VisualesIA ScribNews
Panamá acumula 13.945 notificaciones de infecciones respiratorias agudas graves en 2026. VisualesIA ScribNews
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Al terminar agosto, las enfermedades respiratorias seguían ocupando una parte importante de la vigilancia sanitaria en Panamá. Aunque los cuadros gripales fueron menos que en la misma semana de 2025, las infecciones graves continuaron sumando casos y las muertes por influenza llegaron a 63 en el año. El informe epidemiológico también muestra cómo evolucionan otras enfermedades bajo seguimiento.

El reporte del Ministerio de Salud (Minsa) corresponde a la semana epidemiológica 34, del 23 al 29 de agosto. Durante esos siete días se notificaron 776 casos de síndrome gripal, frente a 741 en la semana anterior. El acumulado anual alcanzó 29.226 registros, cifra que incluye las actualizaciones incorporadas por la vigilancia sanitaria.

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Pese al incremento entre ambas semanas, los 776 cuadros gripales fueron menos que los 1.355 comunicados en la semana equivalente de 2025. La diferencia muestra una menor cantidad de notificaciones frente al año pasado, aunque no elimina la circulación de infecciones respiratorias ni el riesgo de complicaciones entre las personas más vulnerables.

Las infecciones respiratorias agudas graves, categoría que comprende neumonías y bronconeumonías, sumaron 491 casos durante la semana 34, nueve más que en la anterior. En lo que va de 2026, el acumulado llegó a 13.945 notificaciones. Estos cuadros requieren atención especial porque pueden comprometer la respiración y provocar hospitalizaciones.

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Influenza EsSalud
Las personas de 65 años o más concentraron el 61,9 % de las defunciones registradas este año. Foto: Andina

La influenza suele comenzar con fiebre, tos, dolor de garganta y molestias musculares. Cuando aparecen dificultad para respirar, dolor persistente en el pecho o confusión, es necesario buscar atención médica urgente. Los niños pequeños, los adultos mayores y quienes viven con enfermedades crónicas tienen mayor riesgo de desarrollar complicaciones.

El Minsa no notificó nuevas defunciones por influenza durante la semana 34, por lo que el total anual permaneció en 63. De las personas fallecidas, el 61,9 % tenía 65 años o más. Los menores de un año y el grupo de 60 a 64 años representaron, cada uno, el 9,5 %.

El informe también indica que el 98,4 % de quienes murieron no contaba con vacunación contra la influenza en la temporada actual. Además, el 82,5 % presentaba factores de riesgo, principalmente edad avanzada o enfermedades metabólicas, cardiovasculares y renales. Se trata de características observadas entre las personas fallecidas.

La malaria es otra de las enfermedades con un acumulado elevado: 5.298 casos hasta la semana 34. En el período analizado se notificaron 13 casos nuevos y se actualizaron registros de semanas previas. Por esa razón, la variación entre acumulados no representa necesariamente todos los contagios ocurridos durante esos siete días.

Imagen macro de un mosquito volando muy cerca de la piel humana, que muestra folículos pilosos y textura. El insecto tiene alas transparentes y patas finas.
La malaria llegó a 5.298 casos acumulados hasta finales de agosto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sus primeros síntomas pueden incluir fiebre, escalofríos y dolor de cabeza, por lo que la confirmación mediante una prueba resulta fundamental. Sin tratamiento oportuno, la malaria puede evolucionar hacia confusión, convulsiones o dificultad respiratoria. Una persona con fiebre tras permanecer en un área de transmisión debe buscar evaluación médica.

La leishmaniasis registró 25 notificaciones durante la semana y elevó su acumulado anual a 1.791 casos, frente a los 1.762 consignados en el reporte anterior. Una de sus manifestaciones son lesiones en la piel que tardan en cicatrizar. Su evaluación permite identificar la forma de la enfermedad y definir el tratamiento.

El panorama territorial tiene una limitación: el informe de la semana 34 presenta cifras nacionales, pero no desglosa por región sanitaria los casos de malaria, leishmaniasis o infecciones respiratorias. Con estos datos no es posible determinar qué provincias concentraron más registros ni cuáles experimentaron aumentos durante la última semana de agosto.

Entre las enfermedades con menos registros figuran siete casos acumulados de chikungunya y uno de zika. La primera puede causar fiebre y dolor articular intenso, que en algunas personas persiste durante meses. El zika suele manifestarse con erupción cutánea, fiebre o conjuntivitis y merece especial atención durante el embarazo.

leishmaniasis cutánea 1920
La leishmaniasis sumó 1.791 casos en los primeros ocho meses del año. Archivo

El sistema de vigilancia mantuvo 19 casos acumulados de enfermedad por virus Oropouche y 39 de leptospirosis, sin nuevas notificaciones de ninguna de las dos durante la semana. Oropouche puede causar fiebre y dolores musculares; la leptospirosis, cuando se agrava, puede afectar los riñones o los pulmones.

En cuanto al hantavirus, el reporte consignó 19 casos de fiebre y 16 de síndrome cardiopulmonar en lo que va del año. Una infección puede comenzar con fiebre y dolores musculares, pero la tos y la falta de aire son señales de una posible evolución grave que requiere atención inmediata.

El balance se completa con 87 casos acumulados de gusano barrenador en humanos y ocho de mpox. Ninguna de las dos enfermedades registró nuevas notificaciones durante la semana 34. Las autoridades reiteraron la vacunación, el reconocimiento de signos de alarma y la consulta temprana como medidas para prevenir complicaciones, especialmente en los grupos de mayor riesgo.

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