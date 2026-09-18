La aprobación que recibió Argentina de cara a los amistosos que será clave para reducir la pena de los futbolistas sancionados tras el Mundial

La decisión de AFA habilita a la selección argentina a descontar sanciones en los próximos tres amistosos (REUTERS/Amanda Perobelli)

Guardar

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dio a conocer que los próximos partidos amistosos que jugará la Selección en la fecha FIFA ante Bolivia, Burkina Faso y Benín serán considerados de “Clase A”. La entidad informó, mediante un comunicado aprobado por la CONMEBOL, que los tres compromisos tendrán la categoría de “Amistoso Internacional 1er Nivel”, una condición que permite ajustarlos al Reglamento de Partidos Internacionales.

Esta clasificación tendrá una consecuencia directa para los futbolistas sancionados tras la final de la Copa del Mundo 2026, como Leandro Paredes, Nahuel Molina y Thiago Almada. Los encuentros contarán para el cumplimiento de las suspensiones impuestas por la FIFA, por lo que la Albiceleste dispondrá de partidos oficiales a efectos disciplinarios durante las próximas ventanas internacionales.

PUBLICIDAD

El equipo dirigido por Lionel Scaloni jugará tres veces: La primera presentación será ante Bolivia el miércoles 30 de septiembre en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, mientras que los otros dos encuentros se realizarán en el estadio Monumental de River Plate frente a Burkina Faso el sábado 3 de octubre y cerrará la serie ante Benín el martes 6 de octubre

Leandro Paredes, Nahuel Molina y Thiago Almada son los futbolistas que comenzarán a descontar sus sanciones (REUTERS/Mike Segar)

La decisión de disputar tres compromisos surgió luego de que AFA resolviera utilizar parte de la ventana que la FIFA habilita para un máximo de cuatro partidos. La condición de Clase “A” amplía las posibilidades de que los sancionados descuenten fechas antes de las próximas competencias oficiales del equipo nacional. El caso más extenso es el de Paredes, quien deberá cumplir diez partidos de suspensión. De acuerdo con el calendario vigente, el mediocampista de Boca Juniors recién completaría esa pena después de la fecha FIFA prevista entre el 7 y el 15 de junio de 2027.

PUBLICIDAD

Además, la FIFA castigó al mediocampista con una multa de USD 90.000 por los incidentes ocurridos en la final mundialista ante España. Aquel partido se disputó el 19 de julio en el estadio Nueva York Nueva Jersey y derivó en sanciones para integrantes de ambos planteles. El futbolista fue imputado por tres cargos de agresión relacionados con el artículo 14 del Código Disciplinario de la FIFA. La resolución se vinculó en particular con su cruce con Gavi al finalizar el encuentro decisivo.

El defensor Nahuel Molina recibió siete partidos de suspensión y una multa del mismo monto por su enfrentamiento con Rodri durante los festejos españoles. Su situación abre una posibilidad distinta: podría completar la pena desde el primer partido de la fecha FIFA prevista entre el 22 y el 30 de marzo. Si Argentina disputa más de un encuentro en esa convocatoria, el lateral podría quedar disponible para una segunda presentación dentro de la misma ventana. La cantidad de amistosos que programe el seleccionado será determinante para definir cuándo podrá volver a ser considerado por el cuerpo técnico.

PUBLICIDAD

Tras la final del Mundial, la Albiceleste disputará tres amistosos en suelo argentino (REUTERS/Amanda Perobelli)

Thiago Almada afronta una pena menor: un partido de suspensión y una multa de USD 30.000. El futbolista de River Plate quedará habilitado una vez que la Albiceleste dispute el primero de los amistosos incluidos en esta fecha FIFA. El ayudante de campo Roberto Ayala también fue castigado por los hechos de la final. La FIFA le impuso tres partidos de suspensión y USD 30.000 de multa por su incidente con Dani Olmo, una sanción que también podrá empezar a cumplir en los compromisos aprobados por la Conmebol.

Del lado español, Gavi fue el único jugador sancionado. El mediocampista deberá cumplir una fecha y pagar USD 30.000, por lo que estará en una situación similar a la de Almada: ambos podrán quedar disponibles después del primer partido que disputen sus respectivos seleccionados.

PUBLICIDAD

Roberto Ayala cumplirá su sanción de tres encuentros en esta ventana internacional (REUTERS/Hannah Mckay)

La habilitación de los amistosos representa un alivio para Scaloni porque todavía quedan dos ventanas FIFA antes de que termine el año. La próxima oportunidad llegará entre el 9 y el 17 de noviembre, según el calendario internacional fijado por la FIFA hasta 2030. Durante esos días, la Albiceleste podrá jugar un máximo de dos partidos, que también podrían tener incidencia sobre el cumplimiento de las sanciones.

El último amistoso de la serie, ante Benín, está sujeto a una negociación paralela. La FIFA ordenó que la Argentina dispute sus próximos dos partidos como local con un aforo reducido al 50% debido a una infracción del artículo 15 del reglamento disciplinario, vinculada con discriminación y agresiones racistas.

PUBLICIDAD

Las gestiones de la AFA apuntan a que el estadio Monumental tenga capacidad completa para el encuentro frente a Benín. El partido está previsto como la despedida de Lionel Messi del seleccionado argentino, por lo que la dirigencia busca una excepción que permita habilitar todas las tribunas.