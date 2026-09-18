Política

Juan Germano, analista político: “Bullrich puede disputar a los votantes que se desencantaron con Milei”

El director de Isonomía analizó en Infobae al Regreso el video musicalizado con una canción de Lali y los últimos cruces de la senadora con el Gobierno, en un escenario que ya mira hacia 2027

Juan Germano afirmó que Patricia Bullrich puede disputar a los votantes que se desencantaron con Javier Milei
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Patricia Bullrich volvió a marcar diferencias con Javier Milei y sus últimos movimientos reabrieron una discusión que excede la relación entre ambos dirigentes: qué lugar busca ocupar la senadora dentro del electorado que acompañó al oficialismo en 2023 y qué espacio podría disputar de cara a 2027.

El episodio más reciente fue un video publicado por Bullrich en X, musicalizado con una canción de Lali Espósito, después de sus cuestionamientos al Gobierno. Para Juan Germano, director de la consultora Isonomía, no se trata solamente de una provocación o de un mensaje circunstancial. “Un gesto intenta responder varias cuestiones”, explicó en Infobae al Regreso.

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Según el analista, Bullrich puede estar buscando construir una posición propia frente a un Gobierno que conserva un núcleo de apoyo sólido, pero que todavía tiene dificultades para ampliar esa base. “Es un gobierno muy, muy, muy nítido, que mantiene núcleos duros muy fuertes, que no crece demasiado ni cae tanto cuando le va bien o le va mal”, sostuvo.

Ese escenario abre una disputa por sectores que no necesariamente abandonaron las posiciones que los acercaron a Milei, pero que tienen reparos frente a determinados aspectos de su gestión. Germano ubicó allí una oportunidad para Bullrich: “Hay un montón de peristas. Bueno, y Patricia Bullrich en los peristas performa bastante bien”.

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(Infobae en Vivo)
Juan Germano sostuvo que Javier Milei conserva un núcleo duro de apoyo sólido, pero enfrenta límites para ampliar su base (Infobae en Vivo)

La definición apunta a un electorado que puede compartir parte de la agenda del oficialismo, pero que no se siente completamente identificado con el Presidente. Para Germano, esa es una de las razones por las que Bullrich puede intentar diferenciarse sin que eso implique, al menos por ahora, una ruptura con Milei.

La secuencia de sus últimos movimientos refuerza esa lectura. La senadora había cuestionado al Gobierno durante la mañana y luego profundizó el mensaje con el video. “Ella podría haber resuelto la cosa con lo que hizo a la mañana, con la nota que dio en Radio Rivadavia. Y profundizó a la tarde. Hoy arranca el día con esto”, señaló Germano.

El consultor consideró que detrás de esas señales conviven distintos objetivos: preservar una identidad política propia, marcar diferencias con el núcleo duro oficialista y evitar que otros dirigentes ocupen ese espacio. “Hay algo sobre lo propio, hay algo sobre la diferenciación con el propio núcleo duro del Gobierno, hay algo sobre obturar potencial crecimiento de otros”, explicó.

En esa misma disputa mencionó a dirigentes como Hernán Lacunza y Jorge Brito, que también podrían intentar acercarse a sectores del electorado que mantienen una relación más distante con el oficialismo. La competencia, según Germano, pasa por “convencer, contener, enamorar al perista”.

Sin embargo, la capacidad de Bullrich para diferenciarse tiene un límite: buena parte de su electorado continúa compartiendo posiciones con el de Milei. “Gran parte del núcleo duro de Patricia, que puede ser menor, pero son hoy lo mismo que Milei”, afirmó.

Patricia Bullrich envió un mensaje filoso a la interna del gobierno con una canción de Lali Espósito
El video de Patricia Bullrich en X con una canción de Lali Espósito profundizó sus diferencias con el Gobierno (Red social X)

Por eso, el movimiento de la senadora no supone necesariamente un cambio inmediato en el equilibrio de poder dentro del oficialismo. Germano consideró que el liderazgo presidencial continúa siendo fuerte. “La verdad que el liderazgo de Milei es bastante claro”, sostuvo, y describió la conducción del Gobierno como “hipervertical”.

En ese esquema, los gestos de Bullrich no alcanzan para alterar el liderazgo de Milei. “Un liderazgo tan fuerte, tan fuerte, aun este tipo de movimientos no lo tocan demasiado”, señaló.

Pero sí pueden anticipar una discusión que tome otra dimensión a medida que se acerque 2027. Germano planteó que algunos movimientos políticos comienzan a construirse mucho antes de que las candidaturas estén definidas porque sus protagonistas buscan posicionarse frente a escenarios posibles. “A veces movimientos que se hacen con antelación son porque se percibe que puede pasar alguna cosa en el futuro”, explicó.

El contexto económico también puede modificar las demandas del electorado. Germano señaló que el centro de la discusión social ya no está exclusivamente en la inflación, como ocurrió durante buena parte de 2023. “De la inflación pasamos a otra discusión. Estamos en una discusión mucho más vinculada con el salario, con el consumo, con el poder de compra”, afirmó.

En paralelo, el consultor marcó una diferencia entre la valoración de la gestión y la imagen personal del Presidente. “El presidente ya tiene varios meses consecutivos con una distancia entre la aprobación de gestión e imagen personal”, sostuvo. Durante la entrevista, resumió esa brecha de manera directa: “El presidente es un poquito menos popular que su propia gestión”.

(Infobae en Vivo)
Juan Germano remarcó que el liderazgo de Javier Milei sigue siendo fuerte e hipervertical dentro del oficialismo (Infobae en Vivo)

Ese escenario puede darle margen a Bullrich para intentar construir una identidad propia sin abandonar completamente el espacio político que comparte con Milei. La cuestión será si esa diferenciación alcanza para atraer nuevos sectores sin producir una ruptura con quienes todavía forman parte de su base.

Una eventual candidatura presidencial de Bullrich por fuera del espacio de Milei modificaría por completo ese escenario. Germano fue explícito al respecto: “Sabés que Patricia Bullrich quiere ser candidata a presidenta por fuera de Milei. Cambia completamente el panorama”.

Por ahora, esa definición no existe formalmente y Bullrich continúa vinculada al oficialismo. Pero sus últimos movimientos agregan una pregunta al mapa político de los próximos años: qué ocurrirá con los votantes que acompañaron al Gobierno y que, por distintas razones, comiencen a tomar distancia.

Germano puso el foco precisamente en ese sector. “Hay un montón de ciudadanos que se cayeron, que se desencantaron, que intentaron y no llegaron”, afirmó.

Para Bullrich, ese electorado puede convertirse en uno de los espacios centrales de disputa hacia 2027. Y sus gestos recientes —incluido el video con una canción de Lali— pueden leerse como parte de la construcción de un perfil propio frente a un Gobierno que, por ahora, mantiene concentrada la conducción política en Milei.

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