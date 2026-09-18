Costa Rica

El Niño se intensifica en Costa Rica y amplían alertas por sequía y lluvias extremas

El fenómeno mantiene una intensidad fuerte y podría alcanzar una categoría “muy fuerte” entre noviembre de 2026 y enero de 2027. La Comisión Nacional de Emergencias advirtió que, pese al déficit de lluvias en varias regiones, todavía pueden ocurrir episodios extremos en pocos días

El fenómeno presenta actualmente una intensidad fuerte, superior a 1,8 °C, y podría pasar a “muy fuerte” entre noviembre de 2026 y enero de 2027. (Foto archivo, cortesía FAO)
El fenómeno presenta actualmente una intensidad fuerte, superior a 1,8 °C, y podría pasar a “muy fuerte” entre noviembre de 2026 y enero de 2027. (Foto archivo, cortesía FAO)
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La Comisión Nacional de Emergencias (CNE) amplió este 18 de septiembre de 2026 los estados de alerta por los efectos del fenómeno El Niño, ante la persistencia de condiciones anómalas en el océano Pacífico Ecuatorial y una distribución irregular de las lluvias en distintas regiones de Costa Rica.

La decisión mantiene en alerta naranja al Pacífico Norte, Pacífico Central y la Zona de Los Santos, mientras que el Pacífico Sur, Valle Central y Zona Norte Occidental permanecen bajo alerta amarilla.

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Según la más reciente actualización del Sistema de Alerta Temprana del ENOS (SAT-ENOS), fechada el 9 de septiembre, el país continúa bajo la etapa de El Niño, debido a que persiste el acople entre el océano y la atmósfera.

La temperatura superficial del mar en el Pacífico Ecuatorial sigue por encima de lo normal y, además, ha aumentado durante los últimos meses.

El monitoreo realizado en la región conocida como El Niño 3 indica que los valores continúan rompiendo récords durante agosto de 2026, como ya había ocurrido en los tres meses anteriores.

El fenómeno presenta actualmente una intensidad “fuerte”, con anomalías superiores a 1,8 °C, condición que se prevé continuará al menos hasta octubre.

El escenario podría intensificarse todavía más hacia finales de año.

De acuerdo con el boletín del Instituto Meteorológico Nacional (IMN) citado por la CNE, se proyecta que El Niño alcance una intensidad “muy fuerte” entre noviembre de 2026 y enero de 2027, lo que implica anomalías superiores a los 2 °C.

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Déficit de lluvias en el Pacífico y Valle Central

Las precipitaciones acumuladas entre enero y agosto muestran marcadas diferencias entre regiones.

El Pacífico Norte presenta un déficit de lluvia de 37%, el mayor de los reportados en el documento.

Le siguen el Pacífico Central, con 28% menos lluvia de lo normal; el Pacífico Sur, con un déficit de 25%; y el Valle Central, con 20% menos precipitaciones.

En contraste, otras regiones presentan condiciones normales o incluso lluvias por encima de los promedios.

La Zona Norte Occidental registra un ligero superávit de 4%, mientras que la Zona Norte Oriental acumula un excedente de 37%.

En el Caribe las diferencias son todavía mayores: el Caribe Norte registra 42% más lluvia de lo normal y el Caribe Sur, un 38% adicional.

Sin embargo, la CNE advirtió que esos excedentes no significan necesariamente una distribución regular de las precipitaciones.

“Una mala distribución de las lluvias es propia de un evento El Niño”, señaló la CNE.

Esto significa que incluso en regiones con acumulados superiores al promedio pueden presentarse periodos secos prolongados intercalados con episodios de lluvias muy intensas.

La CNE amplió las alertas por los efectos de El Niño ante la persistencia de condiciones anómalas en el Pacífico Ecuatorial. Cortesía: CNE
La CNE amplió las alertas por los efectos de El Niño ante la persistencia de condiciones anómalas en el Pacífico Ecuatorial. Cortesía: CNE

Persisten condiciones de sequía meteorológica

El Sistema de Alerta Temprana de Sequía (SAT-sequía) mantiene condiciones de sequía meteorológica en el Valle Central, Zona Norte Occidental y la vertiente del Pacífico.

La CNE alertó que durante los próximos meses pueden continuar ocurriendo eventos lluviosos extremos concentrados en pocos días, incluso en zonas donde el balance mensual termine siendo deficitario.

En el Pacífico, estos episodios podrían alternarse con varios días de escasa o nula precipitación.

Esta combinación obliga a las autoridades a mantener planes de contingencia tanto por escenarios de sequía como por posibles inundaciones, deslizamientos y afectaciones repentinas asociadas con lluvias intensas.

Cantones bajo alerta naranja

La alerta naranja, correspondiente a una fase de movilización y contención, comprende varios cantones del Pacífico.

En el Pacífico Norte se incluyen La Cruz, Liberia, Bagaces, Cañas, Tilarán, Abangares, Carrillo, Hojancha, Nandayure, Santa Cruz y Nicoya.

En el Pacífico Central están bajo esta condición Puntarenas, Esparza, Montes de Oro, Monteverde, Orotina, San Mateo, Garabito, Parrita y Quepos.

La Zona de Los Santos también permanece en naranja e incluye Tarrazú, León Cortés y Dota.

Un termómetro marcando 45°C junto a la bandera de Costa Rica ondeando bajo un cielo naranja con un sol brillante y la palabra 'EL NIÑO'.
El Pacífico Norte, Pacífico Central y la Zona de Los Santos permanecen en alerta naranja, mientras el Pacífico Sur, Valle Central y Zona Norte Occidental continúan en amarilla. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Alerta amarilla en Valle Central y Pacífico Sur

La alerta amarilla, correspondiente a una etapa de preparación, cubre el Pacífico Sur, Valle Central y Zona Norte Occidental.

En el Pacífico Sur se encuentran Pérez Zeledón, Buenos Aires, Coto Brus, Osa, Puerto Jiménez, Golfito y Corredores.

En el Valle Central la medida se extiende a decenas de cantones de San José, Alajuela, Heredia y Cartago, entre ellos San José, Desamparados, Escazú, Goicoechea, Moravia, Tibás, Curridabat, Alajuela, Grecia, San Ramón, Heredia, Barva, Cartago, La Unión, Paraíso y El Guarco.

En la Zona Norte Occidental quedan incluidos Upala, Los Chiles y Guatuso.

La CNE pidió a las instituciones públicas revisar sus planes de contingencia, mantener vigilancia sobre la evolución del fenómeno y movilizar recursos cuando sea necesario para reducir impactos potenciales.

También solicitó a las diferentes instancias del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo evaluar posibles afectaciones sobre servicios esenciales y mantener comunicación constante con los comités de emergencia.

La institución insistió en que el seguimiento deberá realizarse con base en la información oficial emitida por el IMN, la CNE y la Comisión Técnica del ENOS, especialmente ante la posibilidad de que El Niño continúe intensificándose durante los últimos meses de 2026.

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