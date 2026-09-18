Guatemala

Postuladora ajusta calendario mientras enfrenta amparo por exclusión de aspirante a Contralor para Guatemala

La comisión encargada de definir la nómina para dirigir la Contraloría trasladó las entrevistas al fin de semana, en medio de una acción legal que reclama la reincorporación de un postulante

Dos imágenes contiguas de personas trabajando con computadoras portátiles y carpetas en mesas dentro de un salón con ventanales.
Varios grupos de personas vestidas de forma formal trabajan con computadoras y documentos en mesas dispuestas dentro de un amplio salón iluminado. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La Comisión de Postulación para elegir al Contralor General de Cuentas de Guatemala concentrará el sábado 19 de septiembre las entrevistas a los 15 aspirantes mejor calificados, mientras un tribunal le dio 48 horas para explicar la exclusión de César Maximiliano Orozco Orozco, quien busca ser reincorporado mediante un amparo.

La etapa previa dejó resultados dispares entre los 18 postulantes que recibieron señalamientos. Ocho lograron que todas sus pruebas de descargo fueran aceptadas, seis no consiguieron que se admitiera ninguna y tres obtuvieron decisiones mixtas.

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El Juzgado Cuarto Pluripersonal de Primera Instancia Civil del departamento de Guatemala, constituido en Tribunal de Amparo, admitió el 10 de septiembre la acción planteada por Orozco. El aspirante cuestionó la resolución emitida el 3 de septiembre por la comisión, que fue publicada al día siguiente y lo dejó fuera del proceso.

La autoridad judicial requirió a la comisión un informe circunstanciado, con el original y dos copias, en un plazo de 48 horas antes de pronunciarse sobre la solicitud de amparo provisional. El expediente fue identificado con el número 01008-2026-0152.

El juzgado también advirtió que, si la comisión no registra un casillero electrónico para recibir notificaciones, las resoluciones posteriores serán comunicadas por los estrados del tribunal.

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Varias personas están sentadas frente a mesas con ordenadores y carpetas en un espacio con amplios ventanales
La Comisión de Postulación para elegir al Contralor General de Cuentas de Guatemala concentrará el 19 de septiembre las entrevistas a los 15 aspirantes mejor calificados. (Miquel Cortés Bofill)

Las entrevistas para los 15 mejores calificados

El calendario fue modificado durante la fase de evaluación de los 40 aspirantes. La comisión había previsto aplicar el jueves 17 de septiembre la tabla de gradación a los expedientes, pero resolvió iniciar ese día una revisión inicial en parejas, cada una integrada por un decano y un representante de los colegios profesionales.

La contrarrevisión y el conocimiento de las calificaciones en sesión plenaria quedaron programados para el viernes 18 de septiembre. El cambio mantuvo para el domingo 20 la integración de la nómina final de seis candidatos.

Los postulantes que se ubiquen entre los 15 puntajes más altos serán entrevistados por orden alfabético. La lista podrá ampliarse si hay empate en la última posición de clasificación.

Cada aspirante dispondrá de 10 minutos para presentar su plan de trabajo. Luego deberá responder cuatro preguntas base y consultas adicionales de los comisionados, quienes podrán formular una pregunta cada uno y otorgar hasta tres minutos para la respuesta.

Las entrevistas tendrán una duración máxima de 35 minutos y se calificarán de uno a cinco puntos. Esa valoración no alterará la nota obtenida previamente en la tabla de gradación.

Varias personas están sentadas frente a mesas con ordenadores y carpetas en un espacio con amplios ventanales
La Comisión de Postulación para elegir al Contralor General de Cuentas de Guatemala concentrará el 19 de septiembre las entrevistas a los 15 aspirantes mejor calificados. (Miquel Cortés Bofill)

Ocho pruebas de descargo aceptadas en su totalidad

Vilma del Rosario Xicará, Marco Antonio Vélez González y Jorge Luis Maldonado Maldonado figuran entre los ocho aspirantes cuyas pruebas de descargo fueron admitidas en su totalidad. La comisión conoció estas defensas el jueves, antes de avanzar a la calificación de expedientes.

Seis candidatos no lograron desvanecer ninguno de los señalamientos formulados en su contra. Entre ellos están Jorge Giovanni Castellanos Gudiel, a quien le fueron rechazados seis señalamientos, y Nora Liliana Segura Monzón de Delcompare, con cuatro rechazos.

Los expedientes de César Armando Elías Ajcá, José Domingo Conde Juárez y Luis Antonio Marroquín Pimentel tuvieron decisiones parciales: algunas pruebas fueron aceptadas y otras rechazadas. El señalamiento contra Juan Alberto Monzón Esquivel no fue sometido a votación debido a un desistimiento.

El presidente de la Comisión de Postulación, Miquel Cortés, denunció haber recibido mensajes intimidatorios y difamatorios durante el procedimiento. Ante el pleno, pidió a los integrantes del órgano no responder a esas presiones.

“A veces son intimidaciones, a veces son difamaciones. Esto tenemos que dejarlo fuera de la comisión, no entrarle en esa dinámica que es provocativa de algunos sectores o personas que no comprenden los procesos democráticos”, afirmó Cortés.

El presidente añadió que quienes buscan intimidar la labor de la comisión actúan sobre un proceso que calificó de eficaz. No precisó el origen de los mensajes denunciados.

La nómina de seis candidatos será enviada al Congreso de la República el 22 de septiembre. Los diputados deberán elegir, con al menos 81 votos, al sucesor de Frank Bode al frente de la Contraloría General de Cuentas antes del 13 de octubre.

La comisión también conoció acciones de amparo promovidas por Hugo Locón Suruy y por Efraín Ángel Matías Aguirre. Este último impugnó su exclusión por no contar con el finiquito correspondiente a agosto.

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