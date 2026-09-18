Sector laboral propone opcionalidad, salario vital y respeto a derechos ante un posible cambio de jornada en El Salvador

El sector laboral pidió incorporar un salario vital en el debate sobre la jornada de trabajo para cubrir las necesidades de los trabajadores y sus familias. (Cortesía: Unión General de Trabajadores de El Salvador)

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El sector laboral de El Salvador propuso que una eventual modernización de la jornada de trabajo preserve los derechos adquiridos, tenga aplicación opcional y contemple la creación de un salario vital, según informó el ministro de Trabajo y Previsión Social, Rolando Castro, en una publicación difundida este viernes.

La propuesta fue presentada ante la comisión técnica que analiza cambios en la organización del tiempo de trabajo. Esa instancia reúne a representantes del Gobierno, los empleadores y los trabajadores, y estudia alternativas para reorganizar las jornadas sin modificar el límite semanal de 44 horas establecido en la legislación salvadoreña.

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Castro indicó que en la reunión de este día también participó la ministra de Economía, María Luisa Hayém, junto con delegados del sector laboral. El documento entregado por los trabajadores incluye siete planteamientos centrales, además de otras iniciativas.

El primer punto de la propuesta establece que cualquier cambio en la legislación o en los esquemas de trabajo debe respetar los derechos ya reconocidos a la clase trabajadora.

La posición plantea que la discusión sobre horarios no debe afectar prestaciones, descansos, vacaciones, pagos adicionales ni otras garantías vigentes.

La comisión técnica analiza fórmulas para distribuir las horas de trabajo en distintos días de la semana. El ministro ha sostenido que el debate se concentra en la reorganización de la jornada y no en una reducción o una ampliación de las 44 horas semanales contempladas en el Código de Trabajo.

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El ministro de Trabajo, Rolando Castro, informó que la comisión técnica analiza cambios en la jornada laboral sin modificar el límite de 44 horas semanales del Código de Trabajo. (Cortesía: Rolando Castro)

Según la publicación Castro, el sector laboral pidió que la herramienta de modernización de horarios o días laborables sea integral, de alcance nacional y de adopción opcional, según las necesidades de cada actividad económica.

Esa condición coincide con uno de los puntos que también ha planteado el sector empresarial: que una eventual modificación no se aplique de manera uniforme a todas las compañías, áreas de trabajo o rubros productivos.

Salario vital y medidas de protección

El sector laboral solicitó además impulsar la figura del salario vital. De acuerdo con Castro, la propuesta busca reconocer a las empresas cuyos pagos ya se encuentran por encima del salario mínimo.

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La petición apunta a abrir una discusión sobre un ingreso que permita cubrir las necesidades de los trabajadores y sus familias.

Los trabajadores expresaron preferencia por una jornada de 10 horas de lunes a jueves y cuatro horas el viernes, sin superar las 44 horas semanales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otro de los puntos establece que, si se extienden los horarios diarios, los empleadores deberán garantizar transporte o alojamiento digno para los trabajadores. La medida busca atender las condiciones de quienes concluyan sus labores en horarios nocturnos o enfrenten dificultades de traslado por la ampliación de su jornada.

El sector propone desarrollar esquemas de descansos, pausas y rotaciones de funciones con fines ergonómicos. La intención es prevenir afectaciones vinculadas con tareas repetitivas, posturas prolongadas o exigencias físicas dentro de los lugares de trabajo.

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El sector laboral manifestó apertura a una reorganización de los horarios, aunque expresó preferencia por un esquema de 10 horas de lunes a jueves y cuatro horas el viernes. Esa distribución mantendría las 44 horas semanales, con una reducción de la carga laboral al cierre de la semana.

La propuesta se suma a otras modalidades que analiza la comisión técnica.