Condenaron a tres años de prisión condicional al ex intendente de un pueblo de Neuquén que atacó al actual con un cuchillo

La Justicia de Neuquén condenó a Eliseo Esteban Díaz a tres años de prisión condicional por coacción agravada por el uso de arma (Gentileza LM Neuquén)

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El Ministerio Público Fiscal (MPF) de Neuquén logró la condena de Eliseo Esteban Díaz, ex presidente de la Comisión de Fomento de Pilo Lil que gobernó esa pequeña localidad durante 12 años, por amenazar con un cuchillo a su sucesor en el cargo, Andrés Avelino Infante, durante una discusión que se desató cuando este le exigió la rendición de cuentas del combustible utilizado por el camión comunal.

El hecho, ocurrido el pasado 11 de septiembre en el interior de un establecimiento a la vera de la Ruta 23, quedó resuelto apenas una semana después mediante un procedimiento de juicio abreviado. La pena quedó fijada en tres años de prisión condicional por el delito de coacción agravada por el uso de arma.

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La audiencia en la que se formalizó la condena fue conducida por el fiscal jefe Gastón Ávila, quien presentó la acusación y los términos del acuerdo. Tanto la defensora de Díaz, Laura Plaza, como la abogada querellante que representó a la víctima, Lorena Miani, avalaron los términos expuestos por el representante del MPF. Finalmente, el acuerdo fue homologado por el juez de garantías Maximiliano Bagnat.

El juez Maximiliano Bagnat impuso prohibición de contacto, controles judiciales y otras pautas de conducta por tres años bajo apercibimiento de prisión efectiva (MPF de Neuquén)

Además de la pena en suspenso, el acuerdo contempla un conjunto de pautas de conducta con una vigencia de tres años que, de ser incumplidas, convertirán la condena en prisión efectiva. Díaz tiene prohibido ejercer cualquier acto de perturbación contra la víctima, Andrés Avelino Infante, o su grupo familiar, y no podrá mantener ningún tipo de contacto con ellos, ni de forma directa ni a través de terceros. A eso se suma la obligación de fijar un domicilio y concurrir periódicamente a los controles de la Dirección de Población Judicializada.

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El juez Bagnat fue explícito sobre la razón de las restricciones: “Las prohibiciones de contacto están vinculadas con la prohibición de ejercer violencia”, señaló, y advirtió que, dado el tamaño reducido de Pilo Lil, existe la posibilidad real de que ambos hombres se crucen en la localidad. “Ante esa situación, usted deberá darse la vuelta e irse”, le indicó a Díaz durante la audiencia, según un comunicado oficial del MPF de Neuquén.

El episodio tuvo lugar en el interior de El Parador, un establecimiento ubicado a la vera de la Ruta 23 y el río Aluminé, al ingreso de la localidad de Pilo Lil, en el sur de la provincia de Neuquén. Se trata de una pequeña comunidad de apenas algo más de 200 habitantes, en la que Díaz había gobernado durante 12 años como presidente de la Comisión de Fomento.

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Todo comenzó cuando Infante, actual titular de la Comisión, le solicitó a Díaz la rendición de cuentas del combustible utilizado por el camión comunal, que el propio ex funcionario había pedido para mover fardos de pasto. Las Comisiones de Fomento de la provincia operan con aportes para el combustible que deben ser rendidos: esa exigencia habría desencadenado la reacción de Díaz, quien además reclamó el uso del vehículo comunal. La respuesta de Infante fue que el pedido debía formalizarse mediante nota escrita.

Sin aceptar la condición, Díaz comenzó a amedrentar al funcionario con frases como “no te voy a hacer una mierda y voy a hacer cagar a esta mierda” y “a este lo voy a hacer cagar, para eso vine”, según reconstruyó el fiscal Ávila. La discusión se extendió por casi 20 minutos dentro del recinto, con gritos, insultos y empujones. Según el relato que Infante brindó a LM Neuquén, la reacción de Díaz tampoco dio margen para el diálogo desde el inicio: “Me dijo: ‘hijo de puta, te voy a matar, me tenés podrido’. Y cuando las mujeres le pidieron que se calmara, las insultó también”.

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La esposa de Andrés Avelino Infante se interpuso durante el ataque con cuchillo y quedó como una figura central del episodio en Neuquén (LM Neuquén)

La situación escaló cuando ambos forcejearon y Díaz sacó un cuchillo de su cintura, con una hoja de entre 20 y 25 centímetros y cabo de madera. “Te voy a matar”, le dijo al funcionario, según indicó el fiscal. En ese momento, la esposa de Infante, Raquel Fantini, se interpuso entre los dos hombres. “Mi compañera me agarra, me pone detrás de ella y se pone de barrera. Él le dice: ‘Dejame que a ese concha de su madre lo voy a matar’”, relató el propio Infante.

El funcionario fue categórico al describir la proximidad del peligro: “Si no hubiese estado mi señora, hoy la historia sería otra. Literalmente me salvó la vida. Él me buscaba con el cuchillo en la mano”.

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Una de las pruebas centrales que sostuvo la acusación fue un video grabado en el momento de mayor tensión por Eliana Rivera, coordinadora regional que se encontraba presente en el lugar. Alertada por Rivera, la Policía activó el protocolo de intervención: concurrió personal del Destacamento de Pilo Lil y de la Comisaría 25 de Junín de los Andes, donde finalmente quedó demorado Díaz tras ser interceptado cuando intentaba dirigirse a esa localidad por su cuenta. La denuncia fue radicada en el propio parador, donde se tomó declaración a las dos mujeres presentes.

El episodio tampoco cerró con la detención de Díaz. Tres horas después del incidente, el hijo mayor de edad del condenado se presentó en el despacho de Infante. “Vino de vuelta de forma muy de matón a apretarme, diciéndome que me va a hacer cagar”, denunció el funcionario, quien radicó una segunda denuncia por esa visita.

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Mientras tanto, la esposa de Díaz, Belén Griselda Alfonso, desmintió la existencia del arma blanca en declaraciones a LM Neuquén: “Es mentira que Eliseo sacó un cuchillo. El encuentro fue a golpes de puño, nada más”, sostuvo. En su versión, fue Infante quien inició la agresión física, y su marido actuó en defensa propia. Alfonso también describió al presidente de la Comisión como “un hombre prepotente que tiene denuncias policiales y judiciales en su haber”.

El propio Díaz no realizó declaraciones públicas. La condena dictada esta semana pone fin formalmente al proceso judicial, aunque las prohibiciones de contacto y las pautas de conducta impuestas permanecerán vigentes durante los próximos tres años.

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