Tecno

Cómo abrir una canción de Spotify en YouTube Music y viceversa

La aplicación SongFlip traduce enlaces musicales entre servicios sin que el usuario deba realizar pasos adicionales

YouTube Music - Spotify
Una aplicación para Android identifica el enlace musical recibido y lo abre de forma automática en el servicio elegido por el usuario, sin necesidad de buscar el título a mano. (Composición)
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Compartir música se complica cuando cada persona del grupo paga un servicio distinto. Un enlace de Spotify puede llegar al teléfono de alguien que usa YouTube Music y obligarlo a buscar el título a mano, o directamente quedar sin abrirse porque esa aplicación no está instalada.

Para resolver ese problema en Android existe SongFlip, una aplicación que reconoce el enlace musical recibido y lo abre en el servicio elegido por el usuario de forma automática. El gesto para el usuario no cambia: sigue siendo tocar una vez el enlace recibido en WhatsApp, Telegram, Instagram o Slack. La traducción entre plataformas ocurre en segundo plano, sin pasos adicionales visibles.

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El enlace deja de imponer la aplicación

Android permite elegir qué aplicación abre cada tipo de enlace, pero esa asociación suele respetar el dominio original. Si la dirección pertenece a Spotify, el sistema intenta llevar al usuario a Spotify o a su versión web, sin margen para saber que la persona prefiere escuchar esa canción en otro servicio.

SongFlip
La aplicación es compatible con Spotify, YouTube Music, Apple Music, Amazon Music, Tidal y Deezer. (Google Play)

SongFlip se ubica entre ambos puntos. Durante la configuración inicial, hay que elegir el servicio musical preferido y autorizar los dominios que la aplicación podrá interceptar. A partir de ese momento, cada vez que se toca un enlace compatible, el sistema identifica la obra y la abre en la plataforma indicada. La herramienta también puede interceptar resultados provenientes de Shazam.

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La compatibilidad anunciada incluye Spotify, YouTube Music, Apple Music, Amazon Music, Tidal y Deezer. La coincidencia entre catálogos resulta viable porque estas plataformas comparten buena parte de su música, aunque cada una mantiene precios, calidad de audio y funciones propias.

Qué ocurre cuando el enlace original se impone

El funcionamiento automático depende de los enlaces de aplicación de Android, y en ocasiones Spotify puede reclamar sus propias direcciones antes de que SongFlip intervenga. Para esos casos, el desarrollador previó dos alternativas.

Cuando Spotify reclama sus propios enlaces, es posible enviarlos manualmente a SongFlip mediante el menú Compartir. (Europa Press)
Cuando Spotify reclama sus propios enlaces, es posible enviarlos manualmente a SongFlip mediante el menú Compartir. (Europa Press)

La primera consiste en mantener presionado el enlace o usar el menú Compartir para enviarlo manualmente a SongFlip. La segunda es activar la detección del portapapeles: al copiar una dirección musical, aparece un aviso que ofrece convertirla. Esta vía resulta menos directa que tocar y escuchar de inmediato, pero evita tener que escribir de nuevo el artista y el título de la canción.

La coincidencia entre catálogos no garantiza que todos los enlaces funcionen siempre: el tema debe existir en el servicio de destino, y una edición en directo, una remezcla o una versión regional puede dificultar que la aplicación encuentre el resultado exacto.

Un conversor web para enviar enlaces sin imponer plataforma

SongFlip cuenta además con un conversor disponible en songflip.link. Allí se pega la dirección original de una canción y el sitio genera una página con accesos a los distintos servicios compatibles, para que cada destinatario pueda elegir dónde escucharla sin que quien envía el enlace necesite saber qué aplicación usa cada uno.

La aplicación no traslada bibliotecas ni listas de reproducción: solo resuelve el enlace recibido en el momento. (Europa Press)
La aplicación no traslada bibliotecas ni listas de reproducción: solo resuelve el enlace recibido en el momento. (Europa Press)

La aplicación para Android es gratuita, de código abierto y no requiere crear una cuenta. Su función principal no incluye publicidad, aunque existe una compra opcional llamada Pro que añade un historial de las canciones convertidas. La versión para iPhone continúa en fase de pruebas a través de TestFlight.

SongFlip no traslada bibliotecas musicales ni copia listas de reproducción entre cuentas: su función se limita a resolver el enlace recibido en el momento. Tampoco reemplaza herramientas propias de cada servicio, como la posibilidad de encontrar una canción en YouTube Music al tararearla. El trabajo de la aplicación comienza una vez que la canción ya fue identificada, pero llega envuelta en el enlace de un servicio distinto al que utiliza quien la recibe.

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