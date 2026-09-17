Murió a los 35 años Cat Frazer, la bloguera que revolucionó internet con sus GIFs y su estilo retro

Los GIF y el arte digital de Cat Frazier abordaron la depresión, la ansiedad y la salud mental con absurdo e ironía como forma de conexión (Cat Frazier)

Guardar

Cat Frazier, la diseñadora que convirtió los GIF animados en un fenómeno viral con una estética retro que homenajeaba a la primera internet, murió el pasado 29 de junio en un hospital de Oakland, California, tres semanas después de haber sido ingresada por una emergencia cardíaca.

La desarrolladora digital tenía 35 años y su hermana Lisa Frazier confirmó el deceso a través de una publicación en Instagram, a principios de septiembre. Su muerte no tuvo una amplia difusión hasta que The New York Times difundió su obituario esta semana.

PUBLICIDAD

Cat Frazier murió a los 35 años en Oakland, California, tres semanas después de haber sido internada por una emergencia cardíaca (GoFoundMe/Lisa Frazier)

Quién era Cat Frazer

Catherine Louise Frazier nació el 5 de abril de 1991 en Montgomery, Alabama. Su padre, Hollis Gorman, trabajaba como obrero, mientras que su madre, Annie McCants Frazier, se encargó de su crianza.

La muerte de su madre, cuando Frazier tenía 10 años, la llevó a vivir un tiempo con familiares y con una familia de acogida en Atlanta.

En 2013 se graduó del Pratt Institute, la universidad de arte y diseño de Brooklyn, con un título en estudios críticos y visuales. Tras completar sus estudios, trabajó en distintos empleos de diseño en Nueva York, Las Vegas y California, entre ellos en Super Deluxe, una productora de videos en internet propiedad de AT&T.

PUBLICIDAD

La muerte de Cat Frazier fue confirmada por su hermana Lisa Frazier en Instagram y tomó mayor difusión tras el obituario publicado por The New York Times (Instagram @itsanimatedtext)

Frazier solía referirse en entrevistas a la incomodidad que le generaba que los lectores de su trabajo asumieran que, por su humor seco y sarcástico, debía tratarse de un hombre blanco. En la biografía de su cuenta de Instagram, resumió su estilo humorístico: “Chistes de papá si tu papá fuera una lesbiana negra”.

La diseñadora tenía varias hermanas: Lisa Frazier (encargada de difundir el fallecimiento), Diane Mccants, Jacqueline Frazier; y un hermano llamado Timothy Frazier.

Cat Frazier se graduó en 2013 en el Pratt Institute y trabajó en diseño digital en Nueva York, Las Vegas y California (GoFoundMe/Lisa Frazier)

El aporte de Cat Frazer a la cultura de internet

El origen de su obra se remonta al otoño de 2012, cuando Frazier cursaba diseño gráfico en el Pratt Institute y sentía un rechazo creciente hacia la estética minimalista que sus profesores promovían como estándar de sofisticación.

PUBLICIDAD

Como distracción, exploró Internet Archaeology, un sitio ya desaparecido que preservaba páginas web de los años noventa y principios de los 2000 en plataformas como GeoCities, Blingee y MySpace.

Ese noviembre comenzó a publicar en un blog de Tumblr al que llamó AnimatedText. Con programas de diseño de más de treinta años de antigüedad, creó GIF en 3D deliberadamente chillones que combinaban colores estridentes con frases de humor negro, como “mi tarea de ciencias se comió a mi perro” o “tengo más estilo que amigos”.

En pocos meses acumuló miles de seguidores. En marzo de 2013, el rapero Frank Ocean republicó uno de sus GIF, “no eres gucci jajaja”, lo cual disparó su alcance a decenas de miles de seguidores adicionales. Con el tiempo, su comunidad creció hasta medio millón de personas, muchas de ellas profesionales del diseño.

PUBLICIDAD

Su primer GIF viral, “jajaja nada importa”, condensó una actitud irónicamente nihilista que marcó a toda una generación de diseñadores.

El GIF llamado “jajaja nada importa” se volvió viral y catapultó a Frazier hacia la fama en internet (Cat Frazier)

Adrian Chen, escritor y colaborador habitual de Frazier, la definió como una de las grandes artistas pop de la cultura de internet del siglo XXI. “De la misma manera que alguien como Andy Warhol, al reapropiarse de toda esta cultura pop desechada u olvidada de una época anterior, mostró cómo realmente puedes hacer tuyas estas cosas”, dijo Chen en declaraciones al New York Times.

El trabajo de Frazier trascendió AnimatedText. En 2014 lanzó una segunda cuenta de Tumblr, “Comentarios de Pornhub giratorios en 3D”.

Para 2016 se asoció con Chen y el colectivo Useless Press para crear “Pregúntale a Cat”, un proyecto en el que los usuarios enviaban mensajes de texto pidiendo consejos y ella respondía por el mismo medio, para luego publicar los intercambios en línea sin datos identificatorios.

PUBLICIDAD

En una entrevista con The Washington Post en 2016, Frazier explicó que el formato de mensaje de texto rompía “esa barrera entre mi papel de autoridad y el de una persona que quiere conectar” con quien consulta.

La bloguera Cat Frazer sonríe con el puente Golden Gate de San Francisco al fondo. (GoFoundMe/Lisa Frazier)

La formación y el pensamiento de Cat Frazer

En una entrevista con The Creative Independent en 2017, Frazier describió su trabajo como “una rebelión directa” contra la formación técnica que recibió en el Pratt Institute.

También había explicado que, mientras en clase aprendía sobre interletraje y composiciones metódicas, en su tiempo libre sentía el impulso de “hacer algo realmente feo” para explorar un territorio que el aula no permitía.

La artista sostenía que su método de trabajo partía siempre del chiste antes que del diseño visual. Utilizaba Aurora, un programa 3D vigente desde fines de los años ochenta, para agregar texto e imágenes, a las que sumaba resplandores de colores estridentes y música deliberadamente mala como remate.

PUBLICIDAD

En sus entrevistas a portales de diseño, compartió que guardaba ideas en cuatro lugares distintos —el teléfono, una libreta física, Google Docs y las notas de su computadora— para capturar ocurrencias en cualquier momento del día.

Su obra abordaba con frecuencia temas como la depresión, la ansiedad y el pensamiento suicida, siempre bajo el filtro del absurdo.

Frazier explicaba que ese distanciamiento irónico era, paradójicamente, lo que permitía que el mensaje llegara. La muerte de su madre por problemas de salud mental marcó su comprensión del papel terapéutico que podía cumplir el arte.

La bloguera Cat Frazer descansa al aire libre sobre formaciones rocosas en compañía de su perro. (GoFoundMe/Lisa Frazier)

En 2020, en un reportaje para AIGA Eye on Design, comparó su trabajo con “la comida que se come en un funeral” y afirmó: “Es nutritiva, y todos estamos juntos en este evento horrible, pero esto nos está ayudando a sobrellevarlo para que podamos hablar y reírnos al respecto”.

PUBLICIDAD