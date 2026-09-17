Instituciones coordinan soterramiento de cables y modernización de servicios en el Centro Histórico de San Salvador

Las instituciones públicas coordinan el soterramiento de cables y la modernización de los servicios básicos en el Centro Histórico de San Salvador. /(Mitur)

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La Autoridad de Planificación del Centro Histórico de San Salvador (APLAN) coordina con instituciones públicas el soterramiento de cables y la modernización de las redes eléctricas, de telecomunicaciones, agua potable y alcantarillado en la zona histórica de la capital salvadoreña. El objetivo, según su director, Manuel Rodríguez Achín, es acompañar la recuperación urbana con infraestructura capaz de responder a la llegada de nuevos comercios, hoteles, proyectos habitacionales y espacios culturales.

“Tenemos a todas las instituciones trabajando de forma articulada y coordinada” para que las intervenciones cumplan con las necesidades de la población y de las inversiones previstas, afirmó Rodríguez Achín durante la Entrevista AM de Canal 10.

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El funcionario indicó que la alcaldía de San Salvador Centro, el Ministerio de Obras Públicas, la Dirección de Obras Municipales, la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET) y la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) participan en los trabajos.

Las obras incluyen el soterramiento de una parte de los cables aéreos, la reparación de calles y la revisión de las condiciones del sistema de abastecimiento de agua y de alcantarillado. “Estamos realizando una modernización completa en toda la zona”, sostuvo el director de APLAN, quien señaló que la medida también busca reducir la contaminación visual que provocan los postes y el cableado expuesto.

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Los trabajos incluyen mejoras en las redes eléctricas, de telecomunicaciones, agua potable y alcantarillado, según APLAN. /(Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

Rodríguez Achín vinculó la inversión pública en espacios urbanos y servicios con la atracción de capital privado al Centro Histórico de San Salvador. Según explicó, APLAN ha registrado más de USD 200 millones en inversión privada proyectada desde su creación, a partir de los trámites que se encuentran en curso ante la institución.

El organismo aplica un esquema de ventanilla única y mecanismos de simplificación de permisos. El funcionario destacó que la ley de creación de APLAN incorpora el silencio positivo para agilizar las autorizaciones administrativas.

“El esfuerzo de inversión pública ayuda, acompaña y potencia la inversión privada”, afirmó. Entre los proyectos en gestión mencionó desarrollos de alojamiento temporal, hoteles, viviendas, restaurantes, cafeterías, comercios vinculados con la moda, galerías y actividades culturales.

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Rodríguez Achín aseguró además que los nuevos negocios abiertos en el área han generado más de 2,000 empleos directos, una cifra a la que se suman los puestos indirectos asociados a proveedores y servicios.

La recuperación de fachadas busca acompañar la inversión privada y la reactivación comercial, cultural y habitacional en la zona histórica./ (Redes Centro Histórico de San Salvador)

Más de cien inmuebles poseen valor histórico-arquitectónico

La intervención sobre la infraestructura se complementa con un programa de recuperación patrimonial. De acuerdo con el director de APLAN, el centro histórico reúne más de 100 inmuebles con valor histórico-arquitectónico, varios de los cuales están en proceso de restauración, adaptación o recuperación de fachadas.

Entre las intervenciones citadas figura el Portal Sagrera, ubicado junto al Portal La Dalia. El proyecto busca habilitar un nuevo espacio para actividades comerciales. También avanza la transformación del edificio Ferracuti, situado sobre la Calle Delgado, cerca del antiguo Cinemetro.

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El inmueble será parte del festival gastronómico Salazón y recibirá murales elaborados por colectivos de arte urbano. La iniciativa forma parte de una estrategia que busca incorporar usos temporales en edificios patrimoniales mientras se desarrollan otras etapas de recuperación.

La Calle Delgado también atraviesa un proceso de renovación. La vía recibió una intervención de urbanismo táctico con apoyo del Gobierno de Estados Unidos y Glasgow International. Ahora contempla pintura sobre el pavimento, una nueva traza urbana y murales sobre las cortinas metálicas de los comercios, que conformarán una galería nocturna cuando los establecimientos cierren.

El Centro Histórico de San Salvador cuenta con inmuebles patrimoniales que se encuentran en proceso de recuperación./ (Redes Centro Histórico de San Salvador)

APLAN también desarrolla un programa de recuperación de fachadas con apoyo de una empresa privada y acompaña trabajos en inmuebles religiosos de la zona, como las iglesias El Calvario, Catedral y El Rosario.

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El Cine Libertad entra en su etapa final con financiamiento de CAF

Uno de los proyectos culturales más avanzados es la restauración del Cine Libertad, que se encuentra en fase final, según Rodríguez Achín. La obra está a cargo del Ministerio de Gobernación y cuenta con financiamiento del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).

El recinto incluirá una sala con tecnología IMAX, proyección láser 4K, pantalla de alta resolución y sistema de sonido envolvente de 12 canales. El plan contempla además una academia cinematográfica y una terraza panorámica.

“Vamos a contar con un cine moderno” que también permita el desarrollo de la industria audiovisual en el país, señaló el director de APLAN. El proyecto se integrará con la prevista recuperación de la plaza comercial Libertad, frente al cine, dentro del Plan Especial de Ordenamiento del Centro Histórico de San Salvador.

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