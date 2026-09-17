Duro comunicado de la embajada de Estados Unidos en Bolivia: “No toleramos la narco-política en el hemisferio”

ARCHIVO: El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, posa junto al ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, y miembros del nuevo mando policial durante la ceremonia de juramentación del coronel Adrián Álvarez como comandante general interino de la Policía Boliviana, en La Paz, Bolivia, el 31 de agosto de 2026 (Reuters)

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Un duro comunicado fue emitido en las últimas horas por la Embajada de los Estados Unidos en La Paz, Bolivia. En ella, sin mencionar a funcionarios locales, se hace saber que Washington no tolerará acciones que pudieran involucrar a figuras públicas con acciones vinculadas con el narcotráfico, en el marco de la nueva política hemisférica de lucha contra el crimen organizado.

En la misiva se señaló que “Estados Unidos no tolera la narco-política en el hemisferio, y nadie está exento”. La delegación diplomática puso como ejemplo lo ocurrido en Ecuador, donde ex funcionarios de ese país fueron alcanzados por las leyes norteamericanas al revocárseles sus visas.

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“El caso de Ecuador lo demuestra: el Departamento de Estado designó públicamente a siete exfuncionarios ecuatorianos – incluidos exjueces, un exlegislador y un exdirector penitenciario – por corrupción vinculada a organizaciones terroristas”, recuerda el comunicado.

En su advertencia, se hace mención a que los “exfuncionarios manipularon procesos judiciales y electorales para beneficiar a redes narcoterroristas que envenenan a nuestras comunidades. Como resultado, ellos y sus familiares directos ya no pueden ingresar a Estados Unidos”.

“El mensaje es claro: sin importar el cargo o el país, Estados Unidos usará todas las herramientas a su alcance para encontrar y desenmascarar a todos que abusen de sus puestos –incluyendo legisladores, fiscales, jueces, y cualquier otro funcionario– para facilitar la corrupción gubernamental y el narcotráfico”, concluye la misiva.

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Un comunicado de la Embajada de Estados Unidos en Bolivia informa la prohibición de ingreso a ese país para siete exfuncionarios de Ecuador por corrupción. (Infobae América)

Fuentes bolivianas leyeron con preocupación lo emitido por la sede de La Paz. Interpretan que tal vez el gobierno de Rodrigo Paz no esté colaborando lo suficiente con la Casa Blanca y que ello podría tener consecuencias.

La lucha contra el narcotráfico es una de las áreas más sensibles para la administración Trump y donde más énfasis puso en América Latina.

El Comando Sur está enfocado en esta materia. Son diarios los alcances a embarcaciones ecuatorianas, colombianas y venezolanas que, con ayuda local, logran detenerse para que la droga no llegue a las redes de distribución mexicanas o centroamericanas.

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