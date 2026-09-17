Cuba

El aeropuerto de La Habana cerrará sus operaciones durante más de siete horas

La principal terminal aérea de Cuba cerrará entre las 19:00 del lunes 21 de septiembre y las 2:40 del martes, según un aviso aeronáutico que obliga a las compañías a reprogramar vuelos y ajustar sus itinerarios

La suspensión de vuelos en La Habana durará siete horas y 40 minutos y solo prevé autorizaciones excepcionales. (Foto cortesía Aeropuerto Internacional José Martí)
La suspensión de vuelos en La Habana durará siete horas y 40 minutos y solo prevé autorizaciones excepcionales. (Foto cortesía Aeropuerto Internacional José Martí)
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El Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana suspenderá por completo sus operaciones durante la noche del lunes 21 de septiembre, una medida que afectará los vuelos previstos en la principal terminal aérea de Cuba durante más de siete horas.

El cierre comenzará a las 19:00 y se extenderá hasta las 2:40 del martes 22 de septiembre, de acuerdo con un aviso aeronáutico emitido para informar a las compañías aéreas, tripulaciones y operadores sobre las condiciones temporales del aeródromo.

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La interrupción abarca siete horas y 40 minutos, por lo que no se contemplan despegues ni aterrizajes ordinarios dentro de ese periodo, salvo que exista alguna autorización excepcional. El aviso atribuye la suspensión a labores con personal y equipos en las instalaciones aeroportuarias.

El Aeropuerto José Martí concentra una parte importante de las conexiones internacionales de Cuba, por lo que el cierre obliga a las aerolíneas a revisar sus horarios, reprogramar itinerarios o definir ajustes operativos para los vuelos que tenían prevista su llegada o salida durante la franja anunciada.

El Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana suspenderá por completo sus operaciones la noche del 21 de septiembre en Cuba. (Foto cortesía Aeropuerto Internacional José Martí)
El Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana suspenderá por completo sus operaciones la noche del 21 de septiembre en Cuba. (Foto cortesía Aeropuerto Internacional José Martí)

El aviso atribuye la medida a trabajos dentro del aeródromo

La restricción fue comunicada mediante el NOTAM A3277/26, un tipo de anuncio utilizado en la aviación para notificar cambios, riesgos o limitaciones que pueden incidir en las operaciones de vuelo.

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El texto oficial establece el cierre del aeródromo debido a trabajos con personal y equipos. No se detalló qué áreas serán intervenidas ni la naturaleza de las labores previstas para esa noche.

El aviso fue emitido el 15 de septiembre y actualizado minutos después. La información disponible no vincula de manera directa el cierre programado con otras limitaciones que enfrenta actualmente la terminal aérea.

La medida se suma a restricciones aplicadas días atrás en el aeropuerto, entre ellas un cierre temporal de 30 minutos y afectaciones en sectores operativos como la calle de rodaje A, el umbral de la pista 06, el sistema de indicadores visuales de aproximación y la senda de planeo instrumental. Esas limitaciones concluyeron el 16 de septiembre.

Tres pistolas de surtidor de combustible con cubiertas de color verde, rojo y negro alineadas en sus soportes metálicos.
Tres boquillas de surtidor con distintivos de color verde, rojo y negro ofrecen distintas opciones de carburante en una estación de servicio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La terminal continúa sin disponibilidad de combustible Jet A-1

El aeropuerto mantiene vigente otro aviso que informa sobre la falta de combustible Jet A-1, utilizado de forma habitual por la aviación comercial. Esta restricción comenzó el 31 de agosto y permanecerá en vigor hasta el 1 de octubre, según la notificación aeroportuaria.

La falta de combustible en La Habana no supone necesariamente la cancelación de todos los vuelos. Las compañías pueden tomar medidas como abastecer sus aeronaves con una mayor cantidad de combustible en el punto de partida o realizar escalas técnicas en otros aeropuertos antes de continuar su ruta.

Estas limitaciones ocurren en un contexto de crisis energética en Cuba, donde los apagones prolongados han afectado durante meses la vida cotidiana y diversos servicios. La situación ha presionado la infraestructura del país y ha obligado a aplicar ajustes en áreas vinculadas al transporte, la generación eléctrica y el suministro de combustibles.

FOTO DE ARCHIVO-Un hombre camina por una calle junto a una fotografía del expresidente cubano Raúl Castro, en La Habana, Cuba. 3 de junio de 2026. REUTERS/Norlys Pérez
FOTO DE ARCHIVO-Un hombre camina por una calle junto a una fotografía del expresidente cubano Raúl Castro, en La Habana, Cuba. 3 de junio de 2026. REUTERS/Norlys Pérez

El cierre anunciado para la noche del 21 de septiembre aparece como una restricción puntual, con una causa operativa específica. La notificación no establece que la suspensión de vuelos responda a la disponibilidad de combustible ni a la crisis energética.

Las aerolíneas con operaciones en el Aeropuerto Internacional José Martí deberán adecuar sus planes de vuelo al periodo de cierre y a la falta de suministro de Jet A-1 mientras siga vigente el aviso correspondiente.

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