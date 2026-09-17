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Así puedes crear una figura para colorear de Los Saja Boys, los antagonistas de Las Guerreras K-pop

A través de un prompt detallado se puede generar láminas para que niños pequeños dibujen de diferentes personajes de películas animadas

Dibujo en blanco y negro con tres mujeres a la izquierda, un presentador al centro y cinco hombres a la derecha sobre un escenario
El proceso tarda pocos minutos y permite descargar el archivo en el dispositivo. (Foto: Gemini)
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Crear una lámina para colorear inspirada en Los Saja Boys, los antagonistas de Las Guerreras K-pop, requiere una instrucción o prompt preciso en Gemini, la inteligencia artificial (IA) de Google.

El proceso incluye la elección de una escena, la redacción de un prompt, la revisión del material generado y la preparación del archivo para la impresión. El resultado puede descargarse e imprimirse en papel, siempre que el pedido priorice contornos negros, espacios amplios y una composición apta para colorear.

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Qué escena de Los Saja Boys conviene elegir para una página para colorear

Antes de redactar el pedido, corresponde definir qué mostrarán las figuras. Una opción puede ser reunir a los integrantes ficticios de Los Saja Boys en una pose grupal, con accesorios musicales o elementos de fantasía.

En esta escena, la rivalidad entre los grupos se vuelve más notoria. (Netflix)
Se deben recurrir a escenas de la película donde aparezcan Los Saja Boys. (Foto: Netflix)

Además, es posible elegir a un solo personaje o recrear un enfrentamiento genérico contra heroínas inspiradas en el universo de la animación y el pop coreano.

Las composiciones simples suelen funcionar mejor. Los personajes deben ocupar el primer plano y tener pocos objetos alrededor. Un exceso de elementos puede generar trazos pequeños, confusos o difíciles de pintar.

Para niños pequeños, es preferible pedir áreas grandes y líneas anchas; para edades mayores, se pueden sumar detalles en el vestuario, auriculares, micrófonos, amuletos o espadas estilizadas.

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Gemini está disponible en versión web y aplicación. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)
Gemini está disponible en versión web y aplicación. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Cómo utilizar Gemini para generar imágenes de Los Saja Boys

Se debe abrir Gemini desde un navegador web o mediante la aplicación disponible en el celular. Luego es necesario iniciar sesión con una cuenta de Google y entrar al cuadro de conversación, donde la plataforma recibe instrucciones escritas para crear imágenes.

Una vez que Gemini muestra el resultado, permite guardar la imagen en el dispositivo. Para una lámina destinada al papel, conviene descargar el archivo en tamaño completo, ya que una versión reducida puede perder definición al momento de imprimir los contornos.

Qué indicaciones debe incluir el prompt para la IA de Google

La solicitud debe especificar de forma directa que se busca una página para colorear. Algunas expresiones útiles son “dibujo en blanco y negro”, “líneas gruesas y limpias”, “sin color”, “sin sombras”, “sin degradados”, “fondo simple” y “espacios amplios para pintar”.

Asimismo, es conveniente definir el tamaño final. Gemini puede ordenar mejor los elementos si recibe indicaciones como “hoja vertical tamaño carta” o “composición para imprimir en A4”.

Dibujo en línea de cinco jóvenes con vestimenta de estilo K-pop que posan ante un fondo con estrellas
Esta es una representación hecha con IA de Los Saja Boys para colorear. (Foto: Gemini)

Esa precisión reduce la posibilidad de que las figuras queden cortadas por los bordes o de que la escena tenga una distribución poco práctica para una hoja.

Cómo describir a Los Saja Boys sin infringir derechos de autor

El prompt puede presentar a los antagonistas como un grupo ficticio de artistas de pop coreano con una estética oscura y fantástica. La descripción debe centrarse en rasgos generales: peinados llamativos, prendas de escenario futuristas, accesorios musicales y expresiones propias de una escena de acción animada.

Un prompt posible es: “Crea una página para colorear en blanco y negro de cinco villanos ficticios de pop coreano. Tienen peinados distintos, chaquetas de escenario con detalles geométricos y accesorios musicales. Posan como un grupo frente a estrellas, parlantes y criaturas fantásticas pequeñas. Líneas negras gruesas, sin color, sin sombras, fondo sencillo y composición vertical para imprimir”.

En caso de publicar la ilustración en redes sociales se debe aclarar que se trata de una creación hecha con IA. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración)
En caso de publicar la ilustración en redes sociales se debe aclarar que se trata de una creación hecha con IA. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración)

Qué se debe revisar antes de imprimir o compartir la figura en redes sociales

Tras elegir la imagen, corresponde abrir el archivo descargado y comprobar que los contornos se vean nítidos. Es necesario verificar que no haya textos, logotipos, bordes incompletos ni partes de las figuras fuera del encuadre.

La orientación de la impresión debe corresponder con el diseño: vertical para una composición tipo retrato y horizontal para una escena grupal más amplia.

La lámina puede imprimirse en papel o en una hoja de mayor gramaje si se utilizarán marcadores. Si se publica en redes sociales, una leyenda adecuada puede aclarar que se trata de una ilustración generada con inteligencia artificial, no oficial e inspirada en la estética del pop coreano y la animación.

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