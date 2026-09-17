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La PS5 Pro sube de precio en Europa a pocos meses del lanzamiento de GTA 6

La PS5 Pro permanece agotada en PlayStation Direct en varios países europeos, mientras los revendedores aprovechan la alta demanda

PlayStation 5 Pro
PlayStation 5 Pro aumenta de precio en Europa tras el escasez de la consola en las tiendas oficiales de Sony.
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La PS5 Pro ha aumentado considerablemente de precio en algunos mercados europeos a pocos meses del lanzamiento de GTA 6. La consola de Sony, que oficialmente tiene un precio de 899,99 euros, ha comenzado a venderse por alrededor de 1.250 euros en algunas tiendas minoristas de Alemania, mientras que en plataformas de reventa se encuentran unidades nuevas por más de 2.000 euros.

El aumento coincide con un momento de máxima expectación por Grand Theft Auto 6, cuyo segundo vistazo extendido se publicó el 27 de agosto. Sin embargo, no existen pruebas suficientes para afirmar que el nuevo juego de Rockstar sea el único responsable del encarecimiento. La disponibilidad limitada de la consola en las tiendas oficiales y la actividad de los revendedores también pueden estar detrás de la subida.

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Según recoge GamesRadar, un portal alemán dedicado al seguimiento de precios de la PS5 Pro detectó que la consola se mantuvo cerca de su precio oficial hasta finales de agosto. A partir del 27 de ese mes comenzó una escalada que llevó los precios en algunas tiendas hasta aproximadamente 1.250 euros.

La falta de disponibilidad de la PS5 Pro en las tiendas oficiales de Europa ha obligado a los usuarios a recurrir a las tiendas de segunda mano. (Sony)
La falta de disponibilidad de la PS5 Pro en las tiendas oficiales de Europa ha obligado a los usuarios a recurrir a las tiendas de segunda mano. (Sony)

La PS5 Pro está agotada en la tienda oficial

Uno de los factores que puede estar presionando los precios es la dificultad para comprar la consola directamente a Sony. PlayStation Direct, la tienda oficial de PlayStation, mantiene agotada la PS5 Pro en distintos mercados europeos.

La falta de unidades no se limita a Alemania. La consola tampoco aparece disponible en las versiones de PlayStation Direct de España, Francia, Bélgica, Austria, Portugal, Países Bajos, Luxemburgo y Reino Unido.

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Esta situación crea un escenario favorable para los vendedores particulares. En eBay se pueden encontrar PS5 Pro nuevas y precintadas por encima de los 2.000 euros, aunque también existen numerosos anuncios dentro de un rango aproximado de 1.150 a 1.900 euros.

Reevendedores aprovechan la falta de PS5 Pro para elevar los precios de este producto. (Sony)
Reevendedores aprovechan la falta de PS5 Pro para elevar los precios de este producto. (Sony)

Los precios son todavía más elevados en las unidades de la edición especial del 30.º aniversario de PlayStation, que pueden superar los 4.000 o 5.000 euros en el mercado de reventa.

GTA 6 aumenta el interés por la consola

La subida de precios coincide con la publicación del nuevo material promocional de GTA 6, que volvió a poner al juego de Rockstar en el centro de la conversación entre los jugadores.

El título está previsto inicialmente para PlayStation 5 y Xbox Series X y Series S. Ante la expectación generada, algunos jugadores podrían estar buscando una PS5 Pro para disfrutar del juego con las mejores condiciones gráficas disponibles en las consolas de Sony.

Aun así, no está confirmado que GTA 6 sea la causa directa del aumento de precios de la PS5 Pro. La coincidencia temporal puede ser significativa, pero también intervienen otros elementos, como el stock disponible y la actividad de los revendedores.

GTA 6 no llegará en formato físico y Sony tuvo que cambiar el anuncio del juego en PS5.
GTA 6 llegará a la PS5, lo que ha provocado que muchos compren esta consola. (Sony - Rockstar)

GTA 6 no necesariamente funcionará a 60 FPS en PS5 Pro

Comprar una PS5 Pro exclusivamente para jugar a GTA 6 tampoco garantiza una mejora importante en la tasa de imágenes por segundo. Las previsiones actuales apuntan a que el juego estará diseñado alrededor de los 30 FPS en consola, aunque Rockstar todavía debe confirmar oficialmente todos los detalles técnicos de las versiones finales.

El principal problema está relacionado con la CPU. Tanto la PS5 como la PS5 Pro utilizan procesadores basados en una arquitectura similar, y determinadas tareas de GTA 6, como las simulaciones del mundo abierto, el comportamiento de los personajes y otros procesos que se ejecutan constantemente, pueden depender más del procesador que de la potencia gráfica.

La PS5 Pro cuenta con una GPU considerablemente más potente y tecnologías destinadas a mejorar la calidad de imagen, pero eso no significa automáticamente que pueda duplicar la tasa de fotogramas.

Take Two, uno de los responsables de GTA 6, investiga a los responsables de las filtraciones de su videojuego.
GTA 6 funcionará a 30 FPS en cualquier tipo de PlayStation 5. (Rockstar)

La versión estándar de PS5 seguirá siendo suficiente

Además, buena parte del material mostrado hasta ahora de GTA 6 fue capturado utilizando una PS5 estándar, lo que demuestra que Rockstar está desarrollando el juego teniendo en cuenta las capacidades de la consola base.

La PS5 Pro puede ofrecer mejoras visuales en determinados títulos compatibles, pero el juego de Rockstar seguirá siendo esencialmente el mismo en ambas versiones de la consola.

Por ahora, el aumento de precio observado en Europa refleja principalmente una combinación de alta demanda, disponibilidad limitada y reventa, en un contexto marcado por la enorme expectación que existe alrededor de GTA 6. La relación entre ambos fenómenos parece posible, pero no está confirmada directamente por Sony ni Rockstar.

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