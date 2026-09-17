Panamá

Interés por el sector tecnológico ya se refleja en las solicitudes que recibe el régimen de empresas multinacionales en Panamá

En el contexto de la competitividad el país canalero analiza la inteligencia artificial y las tecnologías avanzadas

Una mujer trabaja frente a un monitor iluminado con gráficos y una red neuronal en una oficina a oscuras.
Una profesional utiliza herramientas de inteligencia artificial en una oficina mientras otros puestos quedan en sombras. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Panamá apunta a convertirse en plataforma regional de innovación mediante una mayor conexión entre empresas multinacionales, universidades, organismos públicos y emprendimientos locales.

Esa fue una de las proyecciones planteadas durante un foro que reunió a representantes empresariales, autoridades, académicos y organismos multilaterales.

PUBLICIDAD

Panamá busca aprovechar el avance de la inteligencia artificial mediante la formación de talento, una adopción tecnológica con criterios de gobierno y gestión de riesgos, y acuerdos entre el Estado, las empresas y la academia.

La meta expuesta durante el foro es fortalecer la competitividad nacional y ampliar la presencia del país en actividades regionales de innovación y servicios globales.

Jeannette Díaz Granados, directora general de Sedes de Empresas Multinacionales del Ministerio de Comercio e Industrias, señaló que el interés de las compañías por el sector tecnológico ya se refleja en las solicitudes que recibe el régimen.

Las empresas multinacionales contribuyen en la transferencia de conocimiento, tecnología y capacidades.
Las empresas multinacionales contribuyen en la transferencia de conocimiento, tecnología y capacidades.

“En el transcurso de este año más del 20% de las empresas aplicantes al régimen están en el área de tecnología”, explicó.

La funcionaria añadió que los informes anuales muestran que el 42% de las empresas del Régimen SEM invierte en tecnología.

Según sostuvo, esa tendencia abre una oportunidad para los países que buscan consolidarse como centros regionales de negocios, innovación y servicios.

Díaz Granados consideró que la incorporación de estas herramientas puede favorecer a Panamá si el país acompaña el cambio con condiciones que permitan atraer y desarrollar actividades vinculadas con la economía digital.

PUBLICIDAD

El presidente y director ejecutivo de la Cámara de Sedes de Empresas Multinacionales (Casem), Tony Roldán, planteó que el desafío requiere avances paralelos en capacidades profesionales, uso empresarial de la tecnología y cooperación institucional.

Foro se centró en el potencial de Panamá para fortalecer el ecosistema de innovación, trascendiendo la generación de soluciones científico-tecnológicas. (Mici)
Foro se centró en el potencial de Panamá para fortalecer el ecosistema de innovación, trascendiendo la generación de soluciones científico-tecnológicas. (Mici)

“La inteligencia artificial está cambiando la forma en que las empresas innovan, operan y generan valor”, afirmó Roldán.

El directivo sostuvo que Panamá puede beneficiarse de esta transformación si coordina los esfuerzos de los distintos sectores. Para Casem, el foro permitió acercar la experiencia de las multinacionales a una agenda nacional orientada a la innovación.

Uno de los debates centrales se concentró en la preparación de Panamá ante la expansión de la inteligencia artificial y otras tecnologías avanzadas.

Representantes del Gobierno, el sector privado y organismos multilaterales revisaron prioridades y posibles alianzas para impulsar estas herramientas, reforzar las capacidades profesionales y acelerar procesos de innovación.

La conversación incorporó información del informe multidimensional RAM, citado durante el encuentro como parte del análisis sobre la preparación nacional.

Los informes anuales muestran que el 42% de las empresas del Régimen SEM están invirtiendo en tecnología, explicó la directora general de Sedes de Empresas Multinacionales en el Ministerio de Comercio e Industrias, Jeannette Diaz Granados. (Mici)
Los informes anuales muestran que el 42% de las empresas del Régimen SEM están invirtiendo en tecnología, explicó la directora general de Sedes de Empresas Multinacionales en el Ministerio de Comercio e Industrias, Jeannette Diaz Granados. (Mici)

La directora de Innovación Empresarial de Senacyt, Gladys Bernett, presentó las estrategias e iniciativas que desarrolla Panamá en ciencia, tecnología e innovación.

Vinculó esa agenda con el 34° aniversario de la institución y afirmó que el país debe aprovechar los recursos y la infraestructura ya disponibles para avanzar hacia nuevos programas relacionados con inteligencia artificial, semiconductores y microelectrónica.

Bernett propuso que Panamá trascienda la creación de soluciones científico-tecnológicas aisladas y fortalezca un ecosistema capaz de atraer proyectos empresariales y de innovación.

La directora planteó la posibilidad de posicionar al país como espacio de prototipado y de soft landing para empresas sudamericanas que busquen ingresar al mercado norteamericano, así como para compañías de Estados Unidos interesadas en expandirse hacia Sudamérica.

Bernett pidió a las compañías multinacionales presentes en Panamá que trabajen junto con el sector académico y científico para financiar iniciativas de innovación abierta.

La agenda del foro permitió abordar la transformación tecnológica desde la perspectiva global, empresarial y de preparación país. (Mici)
La agenda del foro permitió abordar la transformación tecnológica desde la perspectiva global, empresarial y de preparación país. (Mici)

La propuesta incluyó el respaldo a ideatones y hackatones, además de la participación de profesionales de las empresas como mentores de emprendimientos locales que buscan crecer hacia mercados de mayor escala.

La funcionaria también convocó a las empresas a integrarse como aliadas de “Panamá Incuba 2026”, una convocatoria dirigida a apoyar el desarrollo de proyectos empresariales emergentes.

Para Casem, las multinacionales cumplen una función vinculada con la transferencia de conocimientos, tecnología y capacidades. El foro buscó identificar qué condiciones necesita Panamá para convertir la transformación tecnológica en una oportunidad de crecimiento económico y desarrollo sostenible.

Temas Relacionados

PanamáSectorTecnologíaRégimenEmpresasMultinacionalesCompetitividadInteligenciaArtificialAvanzadasSolicitudes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Panamá y Francia se acercan para potenciar nuevas áreas de inversión y cooperación

Autoridades destacan que los vínculos políticos y económicos entre ambos países atraviesan por una etapa de expansión

Panamá y Francia se acercan para potenciar nuevas áreas de inversión y cooperación

Refuerzan medidas de seguridad e higiene en salas de hemodiálisis, ante el aumento de pacientes

En el país las autoridades sanitarias registran alrededor de 150,000 personas con algún grado de enfermedad renal crónica

Refuerzan medidas de seguridad e higiene en salas de hemodiálisis, ante el aumento de pacientes

PIB de Panamá aumentó 6.4% en el segundo trimestre

Aunque perdió impulso frente al trimestre anterior, el desempeño acumulado hasta junio superó las principales previsiones para todo 2026

PIB de Panamá aumentó 6.4% en el segundo trimestre

Nuevos casos de peculado ponen bajo la lupa el manejo de fondos públicos en Panamá

Dos exfuncionarios del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos, Ifarhu fueron imputados por blanqueo de capitales, mientras la operación SEDU II investiga una posible lesión de $760,951 relacionada con recursos del Seguro Educativo

Nuevos casos de peculado ponen bajo la lupa el manejo de fondos públicos en Panamá

Mediante el sistema de marcaje bancario delincuentes despojan a víctima de $18,500 en Panamá

Alrededor del 2010 las instituciones bancarias y de seguridad señalan que comenzaron a identificar casos sistematizados de marcaje

Mediante el sistema de marcaje bancario delincuentes despojan a víctima de $18,500 en Panamá

TECNO

EA Sports FC 27: cuándo sale y desde que hora se puede jugar cada versión

EA Sports FC 27: cuándo sale y desde que hora se puede jugar cada versión

Apple evaluaría regresar al negocio de los servidores con ayuda de Nvidia

Por qué Google permitirá que sus empleados usen Claude después de negarse durante un tiempo

Exinvestigadores de Google DeepMind crean una startup que alcanza una valoración de 4.000 millones en un mes

¿Cómo se han comportado las criptomonedas hoy? Análisis de su volatilidad y tendencias

ENTRETENIMIENTO

Russell Crowe vuelve al thriller criminal con “El último gran golpe”

Russell Crowe vuelve al thriller criminal con “El último gran golpe”

Participó en 90 películas, logró 3 nominaciones al Oscar y murió a los 103 años convertido en leyenda por su papel de Espartaco: la historia de Kirk Douglas

6 meses con escuchas del FBI y guiones leídos en voz alta: así se preparó Mark Wahlberg para convertirse en un capo de la mafia

Cómo Anthony Ippolito transformó su cuerpo para interpretar a Sylvester Stallone en la película “I Play Rocky”

Matthew Lillard admite que se arrepiente de haber aparecido en la última entrega de ‘Scream’: “Me siento avergonzado, debí haber dicho que no”

MUNDO

El costo humano oculto del nuevo poder de Kim Jong-un

El costo humano oculto del nuevo poder de Kim Jong-un

Renunció el primer ministro de Suecia tras admitir la derrota en las elecciones legislativas

La Comisión Europea propuso prohibir las redes sociales a menores de 13 años

El régimen de Irán expulsó a un diplomático sueco en represalia por la misma medida adoptada por Estocolmo

Ucrania prevé un gasto récord en defensa para el año que viene