Interés por el sector tecnológico ya se refleja en las solicitudes que recibe el régimen de empresas multinacionales en Panamá

Una profesional utiliza herramientas de inteligencia artificial en una oficina mientras otros puestos quedan en sombras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Panamá apunta a convertirse en plataforma regional de innovación mediante una mayor conexión entre empresas multinacionales, universidades, organismos públicos y emprendimientos locales.

Esa fue una de las proyecciones planteadas durante un foro que reunió a representantes empresariales, autoridades, académicos y organismos multilaterales.

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Panamá busca aprovechar el avance de la inteligencia artificial mediante la formación de talento, una adopción tecnológica con criterios de gobierno y gestión de riesgos, y acuerdos entre el Estado, las empresas y la academia.

La meta expuesta durante el foro es fortalecer la competitividad nacional y ampliar la presencia del país en actividades regionales de innovación y servicios globales.

Jeannette Díaz Granados, directora general de Sedes de Empresas Multinacionales del Ministerio de Comercio e Industrias, señaló que el interés de las compañías por el sector tecnológico ya se refleja en las solicitudes que recibe el régimen.

Las empresas multinacionales contribuyen en la transferencia de conocimiento, tecnología y capacidades.

“En el transcurso de este año más del 20% de las empresas aplicantes al régimen están en el área de tecnología”, explicó.

La funcionaria añadió que los informes anuales muestran que el 42% de las empresas del Régimen SEM invierte en tecnología.

Según sostuvo, esa tendencia abre una oportunidad para los países que buscan consolidarse como centros regionales de negocios, innovación y servicios.

Díaz Granados consideró que la incorporación de estas herramientas puede favorecer a Panamá si el país acompaña el cambio con condiciones que permitan atraer y desarrollar actividades vinculadas con la economía digital.

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El presidente y director ejecutivo de la Cámara de Sedes de Empresas Multinacionales (Casem), Tony Roldán, planteó que el desafío requiere avances paralelos en capacidades profesionales, uso empresarial de la tecnología y cooperación institucional.

Foro se centró en el potencial de Panamá para fortalecer el ecosistema de innovación, trascendiendo la generación de soluciones científico-tecnológicas. (Mici)

“La inteligencia artificial está cambiando la forma en que las empresas innovan, operan y generan valor”, afirmó Roldán.

El directivo sostuvo que Panamá puede beneficiarse de esta transformación si coordina los esfuerzos de los distintos sectores. Para Casem, el foro permitió acercar la experiencia de las multinacionales a una agenda nacional orientada a la innovación.

Uno de los debates centrales se concentró en la preparación de Panamá ante la expansión de la inteligencia artificial y otras tecnologías avanzadas.

Representantes del Gobierno, el sector privado y organismos multilaterales revisaron prioridades y posibles alianzas para impulsar estas herramientas, reforzar las capacidades profesionales y acelerar procesos de innovación.

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La conversación incorporó información del informe multidimensional RAM, citado durante el encuentro como parte del análisis sobre la preparación nacional.

Los informes anuales muestran que el 42% de las empresas del Régimen SEM están invirtiendo en tecnología, explicó la directora general de Sedes de Empresas Multinacionales en el Ministerio de Comercio e Industrias, Jeannette Diaz Granados. (Mici)

La directora de Innovación Empresarial de Senacyt, Gladys Bernett, presentó las estrategias e iniciativas que desarrolla Panamá en ciencia, tecnología e innovación.

Vinculó esa agenda con el 34° aniversario de la institución y afirmó que el país debe aprovechar los recursos y la infraestructura ya disponibles para avanzar hacia nuevos programas relacionados con inteligencia artificial, semiconductores y microelectrónica.

Bernett propuso que Panamá trascienda la creación de soluciones científico-tecnológicas aisladas y fortalezca un ecosistema capaz de atraer proyectos empresariales y de innovación.

La directora planteó la posibilidad de posicionar al país como espacio de prototipado y de soft landing para empresas sudamericanas que busquen ingresar al mercado norteamericano, así como para compañías de Estados Unidos interesadas en expandirse hacia Sudamérica.

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Bernett pidió a las compañías multinacionales presentes en Panamá que trabajen junto con el sector académico y científico para financiar iniciativas de innovación abierta.

La agenda del foro permitió abordar la transformación tecnológica desde la perspectiva global, empresarial y de preparación país. (Mici)

La propuesta incluyó el respaldo a ideatones y hackatones, además de la participación de profesionales de las empresas como mentores de emprendimientos locales que buscan crecer hacia mercados de mayor escala.

La funcionaria también convocó a las empresas a integrarse como aliadas de “Panamá Incuba 2026”, una convocatoria dirigida a apoyar el desarrollo de proyectos empresariales emergentes.

Para Casem, las multinacionales cumplen una función vinculada con la transferencia de conocimientos, tecnología y capacidades. El foro buscó identificar qué condiciones necesita Panamá para convertir la transformación tecnológica en una oportunidad de crecimiento económico y desarrollo sostenible.

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