Steam regala un juego de estrategia espacial por tiempo limitado

La promoción comenzó el 16 de septiembre y permanecerá activa durante una semana, con acceso para ordenadores mientras la edición destinada a móviles queda fuera de la campaña (Steam)

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Steam ofrece gratis Space Menace, un juego de estrategia espacial para PC que puede añadirse a la biblioteca hasta el 23 de septiembre de 2026. La promoción aplica un descuento del 100% sobre el precio habitual del título, por lo que quienes lo reclamen antes de la fecha límite podrán conservarlo en su cuenta y descargarlo cuando lo necesiten.

Cuál es el nuevo juego gratuito en Steam

La oferta es relevante para los jugadores que buscan ampliar su colección digital sin gastar dinero. Space Menace combina gestión de recursos, combate táctico y progresión de una flota en un universo de ciencia ficción. El juego, desarrollado por Only4Gamers, debutó en 2022 y regresará a su precio habitual una vez que finalice la campaña de Steam.

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El jugador asume el papel de un capitán que inicia su recorrido espacial con una nave pequeña. A partir de ese punto, debe completar misiones, enfrentarse a otras naves y obtener recursos para ampliar su capacidad de combate.

Un videojuego de ciencia ficción puede conservarse gratis en Steam - VALVE

La progresión depende de las decisiones tomadas durante cada partida. El dinero obtenido permite comprar mejoras, reforzar el armamento y sumar nuevas unidades a la flota. Cada avance amplía las posibilidades tácticas, pero también exige una administración más precisa de los recursos disponibles.

La gestión de la flota y la planificación de los enfrentamientos son dos de los ejes de Space Menace. El juego no se limita a disparar contra otras naves: también requiere elegir cómo utilizar el dinero, qué mejoras incorporar y cuándo asumir riesgos dentro de cada misión.

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El título se sitúa dentro de la estrategia en tiempo real, un género en el que las acciones ocurren de forma simultánea. Esto obliga a responder a los ataques, observar la posición de los enemigos y reorganizar la flota sin detener el ritmo de la partida.

La promoción comenzó el 16 de septiembre y estará vigente hasta el 23 de septiembre de 2026. Durante ese periodo, Space Menace puede reclamarse con precio de 0,00 en Steam.

Después de esa fecha, el juego volverá a costar 6,99 dólares en Estados Unidos. La versión para dispositivos móviles seguirá disponible, aunque no forma parte de esta oferta gratuita.

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La modalidad tiene una condición importante: el usuario debe completar el proceso de adquisición antes de que termine la promoción. No es necesario instalar el título de inmediato. Una vez que queda vinculado a la cuenta, permanecerá guardado en la biblioteca digital y podrá descargarse más adelante.

Quienes completen la adquisición antes del límite mantendrán el título asociado a su perfil y podrán instalarlo posteriormente, aunque después recuperará su valor comercial habitual - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo añadir Space Menace gratis a la biblioteca de Steam

Para reclamar el juego, siga estos pasos:

Abra el cliente de Steam en su ordenador o entre en la tienda desde un navegador. Inicie sesión con una cuenta existente. Si no tiene una, cree una cuenta gratuita. Escriba “Space Menace” en la barra de búsqueda. Entre en la ficha oficial del videojuego y revise que el precio muestre 0,00. Pulse el botón “Añadir a la cuenta”, “Obtener” o la opción equivalente. Confirme la adquisición antes del 23 de septiembre. Abra la biblioteca para verificar que el juego esté asociado a su perfil.

Antes de instalarlo, conviene revisar los requisitos técnicos y el espacio disponible en el ordenador. Esta comprobación ayuda a evitar problemas durante la descarga o al iniciar la partida.

Las promociones amplían la visibilidad de los juegos independientes

Steam reúne juegos de grandes compañías y proyectos de estudios pequeños. Las ofertas con descuento total suelen dar visibilidad a títulos independientes que no siempre alcanzan una posición destacada entre los lanzamientos de mayor presupuesto.

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El formato digital facilita que una persona reclame un juego desde cualquier lugar, lo guarde en una biblioteca asociada a su cuenta y lo instale cuando tenga tiempo. También permite recibir actualizaciones y gestionar el contenido desde un mismo programa.

El acceso depende de una licencia vinculada a la plataforma, no de una copia física. Por eso, las compras y adquisiciones gratuitas quedan sujetas a las condiciones de Steam y a la disponibilidad de la cuenta. Reclamar Space Menace antes del 23 de septiembre permitirá mantenerlo en la biblioteca una vez que vuelva a tener precio.