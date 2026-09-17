Tecno

WhatsApp amplía los idiomas disponibles para transcribir mensajes de voz

El sistema utiliza paquetes lingüísticos descargados en el dispositivo y convierte cada grabación sin enviarla a servidores externos, lo que mantiene el contenido dentro del equipo del usuario

Un hombre joven sonriente con chaqueta de mezclilla y sudadera gris sostiene un smartphone cerca de su oído para escuchar una nota de voz, con el logo de WhatsApp.
WhatsApp procesa las notas de voz directamente en el teléfono (Imagen Ilustrativa Infobae)
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WhatsApp amplía los idiomas compatibles con las transcripciones de mensajes de voz en Android, una función que permite convertir notas de audio en texto sin necesidad de reproducirlas.

La novedad aparece en la beta 2.26.37.5, disponible a través de Google Play Store, y llegará de forma gradual a algunos usuarios inscritos en el programa de pruebas.

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El cambio resulta relevante para quienes reciben audios en entornos donde no pueden escucharlos, como reuniones, transporte público, clases o espacios compartidos. Hasta ahora, la herramienta funcionaba con una cantidad limitada de idiomas. La ampliación permitirá que más personas lean el contenido de una nota de voz directamente dentro de WhatsApp, sin depender de servicios externos.

WhatsApp no cuenta con una papelera, pero sí con un administrador de almacenamiento que cumple esa función.
La herramienta mostrará una versión escrita debajo del audio original cuando exista compatibilidad, aunque la precisión dependerá de la claridad de la grabación, el ruido ambiental y el idioma empleado (Foto: Meta)

Más variantes de inglés y nuevos idiomas europeos y asiáticos

La actualización incorpora más variantes de inglés y añade compatibilidad para alemán, francés, italiano y japonés. Estos paquetes se suman a los idiomas que ya estaban disponibles: árabe, español, hindi, portugués y ruso.

La expansión no implica que todos los usuarios vean las nuevas opciones de inmediato. WhatsApp distribuye los cambios de forma escalonada, por lo que algunos participantes de la beta pueden encontrar los paquetes en los ajustes antes que otros.

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La función busca responder a una limitación habitual de los mensajes de voz: no siempre es posible reproducirlos. Una transcripción permite saber qué dice un audio sin activar el altavoz, usar auriculares o interrumpir una actividad. El mensaje aparece como texto debajo del reproductor de audio cuando la transcripción está disponible.

WhatsApp prepara una gestión más amplia de idiomas para las transcripciones - REUTERS/Dado Ruvic
WhatsApp prepara una gestión más amplia de idiomas para las transcripciones - REUTERS/Dado Ruvic

Cómo funcionan las transcripciones dentro de WhatsApp

El sistema utiliza paquetes de idiomas descargados en el teléfono. Estos archivos permiten reconocer el idioma del mensaje de voz y convertirlo en texto directamente en el dispositivo.

WhatsApp no envía el audio a servidores externos para realizar esta tarea. El proceso se ejecuta de forma local una vez que el usuario instala el paquete correspondiente. Esta característica permite mantener el contenido de las notas de voz dentro del teléfono y evita que la transcripción dependa de una conexión activa a internet.

Si una persona recibe un audio en un idioma para el que todavía no tiene instalado el paquete, la aplicación podrá ofrecer la descarga antes de generar el texto. Después de completar ese proceso, los siguientes mensajes de voz compatibles podrán transcribirse sin conexión.

Los paquetes podrían estar relacionados con los que WhatsApp incorporó anteriormente para la traducción de mensajes. En la beta 2.26.12.4, la plataforma añadió 13 paquetes adicionales para traducir mensajes entrantes en el dispositivo. La nueva actualización amplía ahora el alcance de esos recursos para las notas de voz.

La nueva beta de WhatsApp facilita leer mensajes de voz en más regiones - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
La nueva beta de WhatsApp facilita leer mensajes de voz en más regiones - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Paso a paso para activar un idioma de transcripción

Los usuarios podrán gestionar los paquetes desde la configuración de la aplicación. El procedimiento previsto es el siguiente:

  1. Abra WhatsApp en un teléfono Android.
  2. Toque el menú de opciones y entre en “Ajustes”.
  3. Busque la sección vinculada a chats o a transcripciones de mensajes de voz.
  4. Active la función de transcripción si aparece disponible.
  5. Seleccione el idioma que desea utilizar.
  6. Descargue el paquete de idioma cuando la aplicación lo solicite.
  7. Abra una nota de voz compatible y consulte el texto debajo del reproductor.

La aplicación también puede administrar la descarga de forma automática durante la primera configuración. Sin embargo, el control manual permite añadir idiomas concretos según las necesidades de cada usuario.

La transcripción no reemplaza el audio original. El usuario conserva la posibilidad de escuchar el mensaje para comprobar detalles, tono de voz o información que el reconocimiento automático no haya interpretado correctamente. También debe tenerse en cuenta que la precisión puede variar según la claridad del audio, el ruido de fondo y el idioma utilizado.

La ampliación de idiomas acerca las transcripciones a más regiones y situaciones cotidianas, especialmente en conversaciones donde los mensajes de voz son frecuentes.

Por ahora, los nuevos idiomas forman parte del despliegue de la beta 2.26.37.5 de WhatsApp para Android. La función llegará primero a un grupo limitado de probadores y se extenderá durante las próximas semanas.

WhatsApp no ha informado cuándo incorporará la herramienta a la versión estable ni cuándo todos los usuarios podrán descargar los nuevos paquetes. Mientras tanto, quienes participen en el programa beta deberán revisar los ajustes de transcripción para comprobar si el idioma que necesitan ya está disponible.

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