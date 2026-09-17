Economía

Cómo es el modelo agroindustrial de Brasil que dejó atrás a la Argentina

Sin retenciones ni restricciones a las exportaciones, Brasil expandió su frontera agrícola, multiplicó la producción y atrajo millones de habitantes a nuevas zonas de desarrollo

Las diferencias entre las políticas agroindustriales brasileña y argentina
Guardar

En una entrevista con Infobae en Vivo, el economista Iván Ordóñez comparó la expansión agroindustrial de Brasil con el estancamiento productivo argentino y vinculó la diferencia con la continuidad de las políticas aplicadas a las exportaciones. “En veinticinco años ellos hicieron treinta y siete cosechas argentinas”, afirmó al describir el crecimiento brasileño desde comienzos de siglo.

Para Ordóñez, la diferencia se explica, en primer lugar, por las condiciones que enfrentaron los productores de ambos países. “La primera y más importante es que no se le cobraron retenciones ni prohibición de exportación ni cepo a los productores”, dijo sobre el caso brasileño. Según expuso, en una serie de 23 años la facturación por hectárea del productor brasileño fue el doble de la argentina.

PUBLICIDAD

El economista sostuvo que esa brecha acumulada equivalió a 1.550 millones de toneladas y la relacionó con las dificultades de crecimiento de la economía argentina. “El desafío de la Argentina es crecer”, planteó, y agregó que un aumento sostenido del producto por habitante permitiría aliviar restricciones presupuestarias y reducir la pobreza.

La agricultura avanzó hacia el centro-oeste de Brasil

Ordóñez ubicó el proceso en la expansión territorial de Brasil hacia el oeste. Recordó que, hacia 1920, cerca del 80% de la población brasileña vivía a menos de 100 kilómetros de la costa y señaló que el agro fue una herramienta para poblar el interior del país.

La ganadería comenzó a extenderse en el Cerrado desde la década de 1980 y, más tarde, la agricultura ganó terreno con el ciclo de altos precios de las materias primas. “Se desplazan las vacas y entra la siembra”, sintetizó, aunque precisó que parte del rodeo pasó a sistemas de encierre.

PUBLICIDAD

El resultado, según describió, fue un cambio demográfico y urbano en la región. “La migración se dio en treinta años”, afirmó sobre el traslado de 5,3 millones de personas desde el área metropolitana de São Paulo hacia zonas rurales y ciudades del centro-oeste. Esa dinámica, dijo, estuvo acompañada por la formación de una red de unas 700 ciudades.

Goiania, ciudad capital de Estado brasileño de GOIAS
Goiania es la ciudad capital de Estado brasileño de GOIAS, cuya población se incrementó fuertemente entre 1992 y 2002, producto del crecimiento agropecuario de esa región.

Como ejemplo, mencionó a Goiânia, que en los años 80 tenía menos de 500.000 habitantes y hoy supera los 2,8 millones. De acuerdo con sus cifras, el producto interno bruto por habitante de las zonas agropecuarias brasileñas se ubica 11% por encima del de São Paulo y Río de Janeiro.

Más servicios, formación y valor agregado

El entrevistado señaló que la expansión productiva no quedó limitada a la actividad dentro de los establecimientos rurales. “Siempre lo que pasa afuera del lote es mucho más importante que lo que pasa adentro del lote”, expresó, al referirse a la aparición de bancos, comercios, servicios médicos y universidades en las áreas que crecieron con el agro.

En esa línea, destacó que en el centro-oeste brasileño los graduados anuales de carreras vinculadas al agro pasaron de 300 en 1995 a 6.000 en la actualidad. Para Ordóñez, el dato muestra que el sistema productivo demandó perfiles técnicos y profesionales: “No es un derrame, es que el sistema productivo se vuelve más complejo y requiere de gente más entrenada”.

También remarcó el crecimiento del comercio exterior de esa región. Según sus datos, el centro-oeste pasó de exportar 160 dólares por habitante, una cifra inferior al promedio nacional, a vender al exterior 3.000 dólares per cápita, el doble que el promedio de Brasil.

La comparación incluyó la transformación de granos en proteínas animales. Ordóñez recordó que Brasil importaba carne vacuna argentina en la década de 1980 y hoy es el mayor exportador mundial de ese producto. “Cuando transformo todo eso a kilos, es como si el maíz lo hubiese vendido al doble”, explicó al describir el agregado de valor que supone destinar el cereal a la producción de pollo, cerdo o carne vacuna.

La inversión y las reglas para exportar

Para el economista, la continuidad de las reglas permitió que los productores brasileños reinvirtieran una mayor parte de sus ingresos. “Los brasileños duplicaron la dosis de fertilizante por hectárea en veinte años, multiplicaron por seis el uso de insumos”, indicó. Contrastó ese escenario con el de los productores argentinos, que, a su juicio, tienden a adoptar estrategias más defensivas cuando enfrentan una carga tributaria elevada.

El centro-oeste de Brasil elevó sus exportaciones a 3.000 dólares por habitante y sumó valor agregado al transformar granos en carne vacuna, pollo y cerdo. (REUTERS/Diego Vara/Archivo)
El centro-oeste de Brasil elevó sus exportaciones a 3.000 dólares por habitante y sumó valor agregado al transformar granos en carne vacuna, pollo y cerdo. (REUTERS/Diego Vara/Archivo)

También destacó la Ley Kandir, una norma que desgravó impuestos estaduales sobre los insumos destinados a bienes de exportación. Brasil discute una reforma tributaria que reemplace ese esquema por un impuesto a las ventas que, de acuerdo con Ordóñez, evitaría el efecto acumulativo que afecta la competitividad exportadora.

El especialista atribuyó parte del avance brasileño a la cooperación entre el Estado y los privados. En particular, mencionó el papel de la Empresa Brasileña de Investigación Agropecuaria, conocida como Embrapa, en el desarrollo de tecnología para adaptar cultivos de clima templado, como el maíz y la soja, a condiciones tropicales. “La conquista del oeste brasileño fue una colaboración público-privada”, sostuvo.

El debate sobre la carne y el mercado interno

Durante la entrevista, Ordóñez cuestionó la idea de que las exportaciones compiten de forma directa con el consumo local. Afirmó que, durante la expansión de la producción brasileña, el poder adquisitivo del salario mínimo medido en carne vacuna se duplicó; medido en pollo, se triplicó; y medido en carne de cerdo, se cuadruplicó.

“Se exportó muchísimo más al mismo tiempo que era más barata la carne para el brasileño común”, dijo. Sobre la Argentina, planteó que las intervenciones sobre los precios de la carne vacuna, el pollo y el cerdo limitan el desarrollo de esas cadenas.

Al proyectar una posible estrategia para la Argentina, Ordóñez señaló que la minería en la cordillera y el petróleo en la Patagonia ya funcionan como actividades que estructuran parte de las economías regionales. A su entender, una franja que va desde la norpatagonia hasta Salta podría ampliar la agricultura extensiva y la ganadería si logra vincularse con los mercados externos. “Obviamente, hay que vincularla al mundo. ¿Con qué? Con comercio”, concluyó.

Mirá la entrevista completa a Iván Ordoñez en Infobae en Vivo:

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar.

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Fede Mayol y Facundo Kablan.

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé.

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.

Temas Relacionados

BrasilAgroindustriaAgriculturaComercio ExteriorInfobae en VivoÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Presupuesto 2027: el Gobierno ofrece fuertes beneficios impositivos para acelerar las concesiones de más de 9.000 km de rutas

El proyecto contempla amortización acelerada, tratamiento especial del IVA y cómputo integral del impuesto al cheque. También suma alivios sobre Ingresos Brutos y Sellos para las jurisdicciones que adhieran

Presupuesto 2027: el Gobierno ofrece fuertes beneficios impositivos para acelerar las concesiones de más de 9.000 km de rutas

Mercados: suben las acciones y los bonos argentinos de la mano del rebote de Wall Street

El S&P Merval gana 0,3% y los títulos públicos, un 0,2%, con un riesgo país en los 508 puntos básicos. Los índices de Nueva York suben hasta 1,3%, con impulso de los papeles tecnológicos

Mercados: suben las acciones y los bonos argentinos de la mano del rebote de Wall Street

La confianza del consumidor subió 2,4% en septiembre y cortó dos meses de caída

El relevamiento de la Universidad Torcuato Di Tella marcó un repunte impulsado por la mejora en la percepción personal de los hogares del interior y el conurbano, mientras la CABA retrocedió. Persiste la brecha entre niveles de ingreso

La confianza del consumidor subió 2,4% en septiembre y cortó dos meses de caída

Por qué el “peso fuerte” de Milei puede frenar la actividad económica en Argentina, según un agencia internacional

La moneda casi no se movió ante el dólar en lo que va del año, mientras el costo de vida subió con fuerza y los analistas esperan una caída del PBI de 0,9% en el segundo trimestre, destacó Bloomberg

Por qué el “peso fuerte” de Milei puede frenar la actividad económica en Argentina, según un agencia internacional

Dólar hoy: a cuánto operan todas las cotizaciones minuto a minuto este jueves 17 de septiembre

El billete al público es ofrecido a $1.535 para la venta en el Banco Nación. El blue se paga a $1.560, sin variantes. El BCRA compró ayer USD 9 millones en el mercado

Dólar hoy: a cuánto operan todas las cotizaciones minuto a minuto este jueves 17 de septiembre

DEPORTES

Por qué el argentino Nico Varrone se desvinculó de su equipo de Fórmula 2 y cuál sería su futuro

Por qué el argentino Nico Varrone se desvinculó de su equipo de Fórmula 2 y cuál sería su futuro

La Sub 19 de Argentina debutó con una derrota ante Paraguay en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

Cuánto cuesta vivir un fin de semana como jugador profesional del Everton

La curiosa anécdota de un argentino que logró una medalla en los Juegos Suramericanos en esports y compitió contra Franco Colapinto: “Yo le gané”

Klopp dio su primera lista como entrenador de Alemania con 44 futbolistas e inició su revolución: los nombres de peso que marginó

TELESHOW

Cande Tinelli compartió su tristeza a pocos días de la muerte de Linda: la reacción de su perro Jesús

Cande Tinelli compartió su tristeza a pocos días de la muerte de Linda: la reacción de su perro Jesús

El sentido recuerdo de Marcela Tinayre a Chiche Gelblung a una semana de su muerte: “Te voy a extrañar”

“Estás en ellos”, el conmovedor recuerdo de Yaco González a Agustina Posse, cinco años después de su muerte

El festival de cine de la UBA anuncia su edición más ambiciosa: homenajes, becas y nuevas sedes en Buenos Aires

El comentario de Soy Rada sobre Evelyn Botto que descolocó a Mario Pergolini: “Eso me parece raro”

INFOBAE AMÉRICA

Duro comunicado de la embajada de Estados Unidos en Bolivia: “No toleramos la narco-política en el hemisferio”

Duro comunicado de la embajada de Estados Unidos en Bolivia: “No toleramos la narco-política en el hemisferio”

El déficit de lluvias en República Dominicana golpea el 90% de la cosecha de café y pone en riesgo los ingresos agrícolas

El aeropuerto de La Habana cerrará sus operaciones durante más de siete horas

Instituciones coordinan soterramiento de cables y modernización de servicios en el Centro Histórico de San Salvador

Con uniforme y fusil en redes: El dominicano que viajó a Rusia para unirse al frente y su familia pide su regreso