Cómo es el modelo agroindustrial de Brasil que dejó atrás a la Argentina

Las diferencias entre las políticas agroindustriales brasileña y argentina

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En una entrevista con Infobae en Vivo, el economista Iván Ordóñez comparó la expansión agroindustrial de Brasil con el estancamiento productivo argentino y vinculó la diferencia con la continuidad de las políticas aplicadas a las exportaciones. “En veinticinco años ellos hicieron treinta y siete cosechas argentinas”, afirmó al describir el crecimiento brasileño desde comienzos de siglo.

Para Ordóñez, la diferencia se explica, en primer lugar, por las condiciones que enfrentaron los productores de ambos países. “La primera y más importante es que no se le cobraron retenciones ni prohibición de exportación ni cepo a los productores”, dijo sobre el caso brasileño. Según expuso, en una serie de 23 años la facturación por hectárea del productor brasileño fue el doble de la argentina.

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El economista sostuvo que esa brecha acumulada equivalió a 1.550 millones de toneladas y la relacionó con las dificultades de crecimiento de la economía argentina. “El desafío de la Argentina es crecer”, planteó, y agregó que un aumento sostenido del producto por habitante permitiría aliviar restricciones presupuestarias y reducir la pobreza.

La agricultura avanzó hacia el centro-oeste de Brasil

Ordóñez ubicó el proceso en la expansión territorial de Brasil hacia el oeste. Recordó que, hacia 1920, cerca del 80% de la población brasileña vivía a menos de 100 kilómetros de la costa y señaló que el agro fue una herramienta para poblar el interior del país.

La ganadería comenzó a extenderse en el Cerrado desde la década de 1980 y, más tarde, la agricultura ganó terreno con el ciclo de altos precios de las materias primas. “Se desplazan las vacas y entra la siembra”, sintetizó, aunque precisó que parte del rodeo pasó a sistemas de encierre.

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El resultado, según describió, fue un cambio demográfico y urbano en la región. “La migración se dio en treinta años”, afirmó sobre el traslado de 5,3 millones de personas desde el área metropolitana de São Paulo hacia zonas rurales y ciudades del centro-oeste. Esa dinámica, dijo, estuvo acompañada por la formación de una red de unas 700 ciudades.

Goiania es la ciudad capital de Estado brasileño de GOIAS, cuya población se incrementó fuertemente entre 1992 y 2002, producto del crecimiento agropecuario de esa región.

Como ejemplo, mencionó a Goiânia, que en los años 80 tenía menos de 500.000 habitantes y hoy supera los 2,8 millones. De acuerdo con sus cifras, el producto interno bruto por habitante de las zonas agropecuarias brasileñas se ubica 11% por encima del de São Paulo y Río de Janeiro.

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Más servicios, formación y valor agregado

El entrevistado señaló que la expansión productiva no quedó limitada a la actividad dentro de los establecimientos rurales. “Siempre lo que pasa afuera del lote es mucho más importante que lo que pasa adentro del lote”, expresó, al referirse a la aparición de bancos, comercios, servicios médicos y universidades en las áreas que crecieron con el agro.

En esa línea, destacó que en el centro-oeste brasileño los graduados anuales de carreras vinculadas al agro pasaron de 300 en 1995 a 6.000 en la actualidad. Para Ordóñez, el dato muestra que el sistema productivo demandó perfiles técnicos y profesionales: “No es un derrame, es que el sistema productivo se vuelve más complejo y requiere de gente más entrenada”.

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También remarcó el crecimiento del comercio exterior de esa región. Según sus datos, el centro-oeste pasó de exportar 160 dólares por habitante, una cifra inferior al promedio nacional, a vender al exterior 3.000 dólares per cápita, el doble que el promedio de Brasil.

La comparación incluyó la transformación de granos en proteínas animales. Ordóñez recordó que Brasil importaba carne vacuna argentina en la década de 1980 y hoy es el mayor exportador mundial de ese producto. “Cuando transformo todo eso a kilos, es como si el maíz lo hubiese vendido al doble”, explicó al describir el agregado de valor que supone destinar el cereal a la producción de pollo, cerdo o carne vacuna.

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La inversión y las reglas para exportar

Para el economista, la continuidad de las reglas permitió que los productores brasileños reinvirtieran una mayor parte de sus ingresos. “Los brasileños duplicaron la dosis de fertilizante por hectárea en veinte años, multiplicaron por seis el uso de insumos”, indicó. Contrastó ese escenario con el de los productores argentinos, que, a su juicio, tienden a adoptar estrategias más defensivas cuando enfrentan una carga tributaria elevada.

El centro-oeste de Brasil elevó sus exportaciones a 3.000 dólares por habitante y sumó valor agregado al transformar granos en carne vacuna, pollo y cerdo. (REUTERS/Diego Vara/Archivo)

También destacó la Ley Kandir, una norma que desgravó impuestos estaduales sobre los insumos destinados a bienes de exportación. Brasil discute una reforma tributaria que reemplace ese esquema por un impuesto a las ventas que, de acuerdo con Ordóñez, evitaría el efecto acumulativo que afecta la competitividad exportadora.

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El especialista atribuyó parte del avance brasileño a la cooperación entre el Estado y los privados. En particular, mencionó el papel de la Empresa Brasileña de Investigación Agropecuaria, conocida como Embrapa, en el desarrollo de tecnología para adaptar cultivos de clima templado, como el maíz y la soja, a condiciones tropicales. “La conquista del oeste brasileño fue una colaboración público-privada”, sostuvo.

El debate sobre la carne y el mercado interno

Durante la entrevista, Ordóñez cuestionó la idea de que las exportaciones compiten de forma directa con el consumo local. Afirmó que, durante la expansión de la producción brasileña, el poder adquisitivo del salario mínimo medido en carne vacuna se duplicó; medido en pollo, se triplicó; y medido en carne de cerdo, se cuadruplicó.

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“Se exportó muchísimo más al mismo tiempo que era más barata la carne para el brasileño común”, dijo. Sobre la Argentina, planteó que las intervenciones sobre los precios de la carne vacuna, el pollo y el cerdo limitan el desarrollo de esas cadenas.

Al proyectar una posible estrategia para la Argentina, Ordóñez señaló que la minería en la cordillera y el petróleo en la Patagonia ya funcionan como actividades que estructuran parte de las economías regionales. A su entender, una franja que va desde la norpatagonia hasta Salta podría ampliar la agricultura extensiva y la ganadería si logra vincularse con los mercados externos. “Obviamente, hay que vincularla al mundo. ¿Con qué? Con comercio”, concluyó.

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Mirá la entrevista completa a Iván Ordoñez en Infobae en Vivo:

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