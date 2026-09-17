Política

Senado, en vivo: el oficialismo consiguió quórum y buscará aprobar Inocencia Fiscal II

La reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, uno de los proyectos prioritarios para el Ejecutivo, quedó fuera de la agenda

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El Senado sesiona este jueves desde las 11 con un temario que incluye el proyecto de Inocencia Fiscal II, el traspaso de competencias judiciales a la Ciudad de Buenos Aires, pliegos de jueces y una iniciativa sobre biocombustibles. La Libertad Avanza avanzó con la convocatoria, aunque todavía no tiene asegurado el quórum necesario para abrir el recinto.

La reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, uno de los proyectos prioritarios para el Ejecutivo, quedó fuera de la agenda. La discusión por las facultades para designar y remover directores, sumada a los pedidos para que el presidente de la entidad, Santiago Bausili, explique ante los senadores el destino del oro de las reservas, postergó el debate para la próxima semana.

15:08 hsHoy

Wado de Pedro cuestionó los recortes en universidades, discapacidad y el hospital Garrahan

El senador de Unión por la Patria Eduardo “Wado” de Pedro presentó una cuestión de privilegio contra el presidente Javier Milei y cuestionó los recortes previstos en el Presupuesto para universidades, discapacidad y salud. Sostuvo que el Gobierno “menosprecia” a más de dos millones de estudiantes del sistema universitario y desconoce leyes aprobadas por el Congreso, como las de financiamiento universitario y emergencia en discapacidad.

De Pedro afirmó que el área de discapacidad sufrió un recorte del 40% y reclamó que se cumpla la ley de emergencia del hospital Garrahan. También pidió mejoras salariales, compra de insumos y el cese de las denuncias de persecución laboral en el centro pediátrico. “Póngase a gobernar para los que menos tienen”, expresó.

14:55 hsHoy

Alicia Kirchner cuestionó el aumento de la morosidad y habló de “usura social”

La senadora de Unión por la Patria Alicia Kirchner planteó una cuestión de privilegio para advertir sobre la situación de las familias endeudadas. “Se legalizó la usura social”, afirmó durante la sesión.

Según señaló, datos del Banco Central de la República Argentina indican que cerca de siete millones de personas registran morosidad y que 3,1 millones de esos casos corresponden a créditos irrecuperables. También sostuvo que Santa Cruz es la segunda provincia con mayores problemas de mora, con un índice del 20,6 por ciento. “Acá nació la usura social”, concluyó.

13:14 hsHoy

LLA intentará sesionar mañana en el Senado pero deja afuera la reforma del Banco Central

El oficialismo convocó para las 11 con Inocencia Fiscal y traspaso de competencias judiciales a la Ciudad en el temario. Al final aparece biocombustibles en donde todavía no hay acuerdo

El oficialismo intentará alcanzar el quorum y sesionar (RSFotos)
El oficialismo intentará alcanzar el quorum y sesionar (RSFotos)

El Senado de la Nación volverá a sesionar mañana por la mañana. O por lo menos lo intentará. Luego de una reunión de Labor Parlamentaria y de que el oficialismo lograra repatriar a varios senadores que hasta ayer estaban ausentes, el bloque de La Libertad Avanza avanzó en el llamado a sesión.

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13:14 hsHoy

Inocencia Fiscal II: punto por punto, las claves del proyecto que el Gobierno busca aprobar en el Senado

Contadores, especialistas tributarios y el propio equipo económico coinciden en que la nueva redacción busca despejar las dudas que frenaban la exteriorización de ahorros bajo la ley vigente desde diciembre

El Gobierno estima que hay más de USD 170.000 millones fuera del sistema financiero (Imagen Ilustrativa Infobae)
El Gobierno estima que hay más de USD 170.000 millones fuera del sistema financiero (Imagen Ilustrativa Infobae)

La posibilidad de que los ahorros no declarados de los argentinos terminen dentro del sistema financiero formal es un objetivo que el equipo económico persigue desde hace tiempo, y que se cruza con un problema de fondo: buena parte de esos fondos permanece fuera de los bancos porque quienes los poseen no confían en que exteriorizarlos no les traiga consecuencias. Ese temor tiene distintas causas, entre ellas el historial de blanqueos que no lograron los resultados esperados y la falta de garantías concretas frente a una eventual fiscalización posterior.

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