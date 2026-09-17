Senado, en vivo: el oficialismo consiguió quórum y buscará aprobar Inocencia Fiscal II

El Senado sesiona este jueves desde las 11 con un temario que incluye el proyecto de Inocencia Fiscal II, el traspaso de competencias judiciales a la Ciudad de Buenos Aires, pliegos de jueces y una iniciativa sobre biocombustibles. La Libertad Avanza avanzó con la convocatoria, aunque todavía no tiene asegurado el quórum necesario para abrir el recinto.

La reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, uno de los proyectos prioritarios para el Ejecutivo, quedó fuera de la agenda. La discusión por las facultades para designar y remover directores, sumada a los pedidos para que el presidente de la entidad, Santiago Bausili, explique ante los senadores el destino del oro de las reservas, postergó el debate para la próxima semana.