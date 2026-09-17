Panamá y Francia se acercan para potenciar nuevas áreas de inversión y cooperación

El ministro delegado de Comercio Exterior y Atractivo Económico de Francia, Nicolás Forissier (Izq), junto al viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos A. Hoyos, reunidos para impulsar negocios, inversiones y nuevas oportunidades de cooperación bilateral. (Cancillería)

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Panamá y Francia buscan ampliar sus negocios e inversiones mediante proyectos de infraestructura, innovación, sostenibilidad y conectividad.

Las autoridades panameñas plantearon que el país puede funcionar como plataforma regional para las compañías francesas, mientras que la delegación europea manifestó interés en participar en iniciativas estratégicas de largo plazo.

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Una delegación francesa estuvo en el país, encabezada por el ministro delegado de Comercio Exterior y Atractivo Económico de Francia, Nicolás Forissier, quien mantuvo una agenda con autoridades panameñas y representantes del sector privado.

Por Panamá, el viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos A. Hoyos, lideró una reunión con los empresarios franceses y destacó que los vínculos políticos y económicos entre los dos países atraviesan una etapa de expansión.

Uno de los puntos mencionados durante el encuentro fue el Memorando de Entendimiento relacionado con el tren Panamá-David. El acuerdo prevé asistencia técnica francesa para los estudios de viabilidad, la estructura y el diseño de la obra.

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El buque portacontenedores MOL Beauty avanza por una esclusa del Canal de Panamá frente a las banderas de Panamá y Francia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El entendimiento también contempla acceso a instrumentos financieros y oportunidades para compañías interesadas en intervenir en el proyecto ferroviario.

“La colaboración bilateral se ha elevado a una nueva dimensión”, afirmó Hoyos al referirse a ese memorando y al alcance que podría tener para la relación económica entre ambos países.

El vicecanciller sostuvo que Panamá considera a Francia “un inversor tecnológico estratégico a largo plazo”. También enumeró el interés compartido en asuntos vinculados con la infraestructura, la innovación, la sostenibilidad y la conectividad.

Las áreas que despiertan atención de las empresas francesas incluyen el agua, el transporte urbano, la seguridad y la infraestructura estratégica. La reunión buscó acercar a los potenciales inversores con las prioridades de desarrollo planteadas por Panamá.

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Forissier señaló que alrededor de 100 empresas francesas mantienen inversiones en Panamá. Entre ellas hay unas 30 filiales de grandes compañías que, en numerosos casos, utilizan al país como centro para sus operaciones regionales.

Empresas panameñas han identificado oportunidades de exportación de café verde de las variedades Geisha y Borbón a mercados internacionales, entre ellos Francia. (Mici)

“Tenemos muy buenas relaciones, pero tenemos que fortalecerlas”, expresó el funcionario francés, quien remarcó la participación de una delegación empresarial amplia durante su recorrido oficial.

El ministro explicó que Panamá representa una puerta de entrada para compañías que buscan proyectarse hacia los mercados de Centroamérica y América Latina.

La presencia de firmas que ya operan en territorio panameño, sumada a la llegada de nuevos ejecutivos, fue presentada por la delegación francesa como una señal de compromiso con el crecimiento de las relaciones comerciales bilaterales.

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Forissier también indicó que Francia procura diversificar y asegurar sus lazos comerciales y empresariales con países considerados aliados.

El representante francés abordó los esfuerzos panameños para adecuar sus normas a los estándares de la Unión Europea. Según manifestó, Francia continuará impulsando ese proceso.

Panamá prioriza inversiones con efectos sostenidos sobre la economía, entre ellos la creación de empleos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Francia está empujando para que se acuerde con esta cuestión lo más pronto posible”, declaró Forissier. El ministro vinculó ese avance con los intereses de las empresas y las autoridades de Panamá.

El viceministro encargado de Comercio e Industrias, Tulio Ramírez, definió a Francia como un socio económico relevante para Panamá. El funcionario destacó las condiciones del país para atraer capitales y facilitar operaciones regionales.

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“Panamá valora su relación con Francia, no solo como un importante compañero económico, sino también como un país en el que compartimos un gran interés en la innovación, desarrollo sostenible y crecimiento económico a largo plazo”, indicó Ramírez.

El viceministro señaló que existe margen para aumentar el comercio y la inversión entre ambos países. Desde su perspectiva, Panamá ofrece una plataforma para las empresas francesas que buscan ampliar su presencia en Latinoamérica y el Caribe.

Ramírez sostuvo que Panamá prioriza inversiones con efectos sostenidos sobre la economía. Mencionó la creación de empleos, la transferencia de conocimientos y tecnologías y el desarrollo de alianzas duraderas como factores que el país valora al recibir nuevos proyectos.

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