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El botón del router que nunca presionas: el truco para dar Wi-Fi a tus visitas sin dar la contraseña

El WPS es una función presente en casi todos los routers domésticos, aunque en algunos modelos aparece escondida

Wi-Fi - contraseña - internet - router - tecnología - 28 de junio
Para activarlo basta con presionar el botón físico del router. (Imagen ilustrativa Infobae)
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La mayoría de los usuarios conoce el router solo por dos gestos: darle la vuelta para copiar la contraseña de la pegatina o reiniciarlo cuando falla la conexión. Ese desconocimiento deja de lado funciones como el botón WPS, pensado para facilitar el acceso al Wi-Fi sin necesidad de teclear ninguna clave.

Ahora bien, la promesa suena atractiva, pero activarlo equivale a dejar la puerta digital del hogar sin cerrojo.

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Qué es el WPS y para qué sirve en el router

El WPS, sigla de Wi-Fi Protected Setup, es una función presente en casi todos los routers domésticos, aunque en algunos modelos aparece escondida y en los más recientes directamente ha desaparecido. Su función consiste en permitir la conexión a la red inalámbrica sin necesidad de conocer la contraseña.

Mano presionando un botón rojo de reinicio en un router Wi-Fi negro, con puertos de red amarillos y azules, y luces indicadoras verdes.
El botón reset del router sirve para restablecer el dispositivo a su configuración de fábrica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para activarlo basta con presionar el botón físico del router. A partir de ahí, existen varias formas de vincular un dispositivo: mediante NFC, de forma parecida a un pago con el teléfono; introduciendo el PIN que figura en la pegatina, salvo que haya sido modificado; a través de un botón adicional llamado PBC, o por conexión USB.

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Esta función suele resultar útil en situaciones concretas, como cuando se cambió la contraseña y no hay forma de recuperarla, o cuando se quiere dar acceso rápido a una visita. Sin embargo, incluso en esos casos, pulsar el WPS no es la opción más segura.

Por qué el WPS representa un riesgo de seguridad

La comodidad que ofrece el WPS tiene un costo directo en la protección de la red doméstica. Mantener esta función activada facilita que se ejecuten ataques de fuerza bruta contra el router con más probabilidades de éxito.

Un ataque de fuerza bruta consiste en probar de manera sistemática todas las combinaciones posibles hasta dar con la contraseña correcta. Cuando la clave es larga y compleja, ese proceso puede demorar tanto que resulte poco rentable para quien lo intenta. El problema surge con contraseñas cortas, predecibles o las que vienen configuradas de fábrica.

Primer plano diagonal de un router negro mate con el botón 'WPS' iluminado en azul. El fondo está desenfocado en tonos grises y blancos, con cables sugeridos.
Un router doméstico genérico presenta su botón WPS iluminado en azul, resaltando la interfaz de conexión inalámbrica que a menudo es objeto de debate sobre seguridad en redes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El punto débil del WPS está en su propio diseño: al introducir un PIN incorrecto, el sistema revela si la primera o la segunda mitad del código es errónea. Ese detalle reduce de forma drástica el tiempo necesario para descifrar la clave completa, ya que no se trabaja con contraseñas alfanuméricas complejas sino con un PIN numérico.

Incluso cuando el método de conexión elegido no sea directamente el PIN, el sistema WPS funciona internamente con ese código, por lo que el riesgo se mantiene presente en cualquiera de sus variantes de uso.

Cómo desactivar el WPS del router paso a paso

Debido a estos riesgos, algunos fabricantes ya entregan sus equipos con el WPS deshabilitado de forma predeterminada, dejando en manos del usuario la decisión de activarlo. El inconveniente es que buena parte de las personas ni siquiera cambia la contraseña original del router, mucho menos revisa configuraciones avanzadas como esta.

Para reducir riesgos, lo recomendable es evitar el uso del botón WPS y, además, desactivar la función desde la interfaz de administración del router, con el fin de prevenir una activación accidental.

Un smartphone negro con símbolos de Bluetooth y WiFi en pantalla azul sobre una mesa de madera, junto a un router WiFi negro con antenas y luces brillantes.
Un teléfono inteligente con Bluetooth activado y una señal WiFi visible descansa sobre una superficie de madera, junto a un router WiFi con luces indicadoras, en un entorno doméstico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El acceso se realiza desde el navegador, introduciendo la dirección 192.168.1.1 o 192.168.0.1, según el modelo. Dentro del panel de configuración hay que localizar la opción correspondiente a WPS y confirmar que aparece desactivada. En algunos casos, como ocurre con routers de la operadora Vodafone, es necesario ingresar primero al modo experto para encontrar ese ajuste.

Alternativas para compartir Wi-Fi sin dar la contraseña

Existen formas más seguras de compartir la red inalámbrica sin recurrir al WPS ni entregar la contraseña de manera directa. Una opción es generar un código QR propio para compartir el acceso, o bien utilizar el que ya viene impreso en la pegatina del router.

Dejar el dispositivo que conecta todos los equipos del hogar a internet sin protección adecuada representa una brecha de seguridad relevante, algo que cobra más peso cuando se considera lo sencillo que resulta para un atacante aprovechar una función como el WPS activada por defecto.

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