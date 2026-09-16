Teleshow

Carmen Barbieri habló de su romance con Porcel y las acusaciones de Georgina Barbarossa: “Viví con un monstruo y no lo sabía”

La conductora afirmó en SQP que las denuncias de otras mujeres la llevaron a cuestionar su mirada sobre los años que compartió con el humorista

La conductora habló de su noviazgo con el capómico (Video: SQP/ América TV)
Guardar

Carmen Barbieri dijo que comenzó a cuestionar su experiencia junto a Jorge Porcel luego de escuchar el relato de Georgina Barbarossa, quien contó que sufrió situaciones de acoso durante sus primeros años de trabajo con el humorista. La actriz y conductora, que vivió un romance con el capocómico a sus 19 años, aclaró que nunca presenció esos episodios, aunque sostuvo que su falta de conocimiento no invalida los testimonios de otras mujeres.

Las declaraciones fueron realizadas en SQP, el ciclo que conduce Yanina Latorre por América TV. El tema cobró repercusión a partir de una escena de la serie sobre Moria Casán, donde Porcel, interpretado por Hernán “Curly” Jiménez, se propasa con una joven Susana Giménez. A esto se sumaron las fuertes declaraciones de Georgina Barbarossa: “Que Dios lo tenga en un tacho de mierda y no lo largue”.

PUBLICIDAD

Jorge Porcel y Carmen Barbieri salieron cuando ella tenía 19 años y él capocómico, 40
Jorge Porcel y Carmen Barbieri salieron cuando ella tenía 19 años y él capocómico, 40

Barbieri afirmó que las acusaciones de diferentes mujeres la llevaron a mirar de otro modo los años que compartió con el cómico. “Si las mujeres cuentan esto, debe ser cierto y yo no lo vi, yo soy una idiota”, expresó durante la entrevista. La conductora explicó que su experiencia laboral y personal con Porcel no coincidió con los relatos de mujeres que denunciaron comportamientos abusivos. Según dijo, permanecía cerca del ambiente de trabajo del artista, aunque no tenía un rol protagónico en sus espectáculos.

“Yo no viví esa época. Yo era la mujer de Porcel. Yo no vi nada de gritos ni que salieran de los sketches gritando cuando trabajaban con Porcel”, sostuvo. La conductora recordó que se desempeñaba como bailarina y que no ocupaba un lugar central dentro de las producciones. “Yo estaba ahí, yo era bailarina del montón”, dijo al referirse a aquellos años.

PUBLICIDAD

Sin embargo, remarcó que su testimonio no busca poner en duda las denuncias. “Yo no soy feminista, soy ‘mujerista’. Yo defiendo a las mujeres”, afirmó. También señaló que, aunque no hubiera visto esas situaciones, considera posible que hubieran ocurrido y fue rotunda sobre su entrañable vínculo con Georgina: “Yo más que amiga, soy hermana. Somos familia”. Por ese motivo, dijo que el relato de Barbarossa la afectó de manera personal. “Qué mal la habrá pasado Georgie. Yo vivía con un monstruo, Dios mío, y no lo sabía”, manifestó. “No es que no me enteré. Nunca nadie me vino a contar nada”, dijo.

La conductora recordó su mala experiencia con el capocómico al inicio de su carrera (Video: SQP/ América TV)

También sostuvo que no había visto a mujeres salir llorando después de grabar escenas con Porcel ni había escuchado referencias a malos tratos en los ámbitos donde trabajaban. “Yo no lo vi, no lo viví, no lo escuché. Nunca escuché y no vi a ninguna mujer que saliera llorando de sus sketches”, insistió.

Durante la entrevista, Barbieri también habló del tiempo transcurrido desde que comenzó su vínculo con Porcel. Contó que tenía 19 años cuando empezó a salir con él y que actualmente tiene 71. “Quiere decir que fui una idiota todos estos años por todo lo que viví”, se lamentó. Luego volvió a referirse a Porcel y reiteró que respeta a quienes relataron experiencias negativas junto al humorista: “No las estoy ninguneando ni diciendo que mienten. Las respeto porque capaz que les pasó. Yo no lo vi, no lo viví”.

jorge porcel georgina barbarossa
“Un día el gordo me había tocado el culo horrible, de una manera espantosa que ni voy a contar, me fui llorando al camarín”, recordó Georgina Barbarossa sobre Jorge Porcel

Un día antes Georgina Barbarossa en el ciclo de Yanina Latorre había recordado un episodio que atribuyó a Porcel durante sus primeros trabajos en televisión. “Un día el gordo me había tocado el culo horrible, de una manera espantosa que ni voy a contar, me fui llorando al camarín”, relató en SQP.

Años más tarde, cuando estaba embarazada y enfrentaba una nueva dificultad económica, Barbarossa aceptó sumarse a Las gatitas y los ratones de Porcel. “Cuando me quedé embarazada, que tampoco teníamos un mango, tuve que ir a trabajar”, explicó. También afirmó que el humorista se había propasado con ella durante ese embarazo y que no le había contado lo sucedido a Carmen. “Ella estaba tan enamorada y qué le iba a decir”, señaló. Luego sostuvo: “Era un tipo muy culto, pero de repente, hablando así, después se zarpaba. Lo hacía. Yo doy fe. Conmigo sí lo hizo”.

Temas Relacionados

Carmen BarbieriGeorgina BarbarossaSQPJorge Porcel

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

La respuesta de Daniela Celis a Nick Sícaro: "No quiero que el mundo se entere quién me hace sexo oral"

La influencer decidió contestarle al exparticipante de Gran Hermano Generación Dorada luego de que contara intimidades de su breve relación

La respuesta de Daniela Celis a Nick Sícaro: "No quiero que el mundo se entere quién me hace sexo oral"

Quiénes son los argentinos nominados a los Latin Grammy 2026: la lista completa

La ceremonia se realizará el 12 de noviembre en Las Vegas y contará con presencia local en rubros como Grabación del Año, Canción del Año y Mejor Álbum de Rock

Quiénes son los argentinos nominados a los Latin Grammy 2026: la lista completa

Graciela Alfano recordó cuando Jorge Porcel se propasó con ella: "'Mirá qué lengua tengo'... me dio asco"

La actriz recordó un episodio desagradable que vivió con el capocómico durante una pausa de grabación a fines de los 70 y reveló que su padre tuvo que intervenir para frenar su conducta

Graciela Alfano recordó cuando Jorge Porcel se propasó con ella: "'Mirá qué lengua tengo'... me dio asco"

Valentina Ferrer confirmó su separación de J Balvin: "Tomar caminos separados"

La modelo y actriz argentina comunicó en sus redes sociales que tomó la decisión de ponerle punto final a su vínculo con el colombiano

Valentina Ferrer confirmó su separación de J Balvin: "Tomar caminos separados"

Martín Fierro de Radio 2026: el partido de despedida de Messi postergó la ceremonia de premiación

El evento organizado por APTRA, que transmitirá Infobae por su canal de YouTube, previsto inicialmente para el 6 de octubre, fue aplazado para evitar que coincida con el match final del capitán albiceleste. Cuál será la nueva fecha y qué sucederá con la conducción del evento

Martín Fierro de Radio 2026: el partido de despedida de Messi postergó la ceremonia de premiación

AMÉRICA

Cómo el humo de los incendios podría estar reescribiendo el equilibrio de los ecosistemas

Cómo el humo de los incendios podría estar reescribiendo el equilibrio de los ecosistemas

PIB de Panamá aumentó 6.4% en el segundo trimestre

El Salvador reconoce a los medallistas de Santo Domingo 2026 y a otros deportistas ganadores en competencias internacionales

Costa Rica y Estados Unidos refuerzan cooperación en seguridad y migración tras reunión entre Manuel Tovar y Marco Rubio

El ICE detuvo en Virginia al opositor nicaragüense Denis Palacios Hernández, uno de los expulsados por el régimen

MALDITOS NERDS

Dragon Quest supera los 100 millones de copias vendidas tras cuatro décadas

Dragon Quest supera los 100 millones de copias vendidas tras cuatro décadas

Acompañado a la fuerza: Un análisis sobre Wolverine y el diseño de juegos AAA

Sega detecta que ‘Like a Dragon’ atrae fans más allá de los juegos

Jessica Chastain acecha como un demonio en el nuevo tráiler de ‘La otra madre’

‘Aniimo’ debuta con más de 106.000 jugadores en Steam y reseñas divididas

DEPORTES

Con Messi de titular, Inter Miami busca el título de la Campeones Cup frente a Cruz Azul

Con Messi de titular, Inter Miami busca el título de la Campeones Cup frente a Cruz Azul

“La Mano de Dios en el Ascenso”: el gol en el descuento que provocó una gran controversia en el fútbol argentino

“Quiero convertirme en una persona de la que mi hijo se sienta orgulloso”, afirmó la estrella de Los Angeles Rams, Puka Nacua

La reacción de Enzo Fernández a la canción que le dedicaron los hinchas del Manchester City: “Se me pone la piel de gallina”

“Era esperar la muerte”: explosivas declaraciones del técnico de Inglaterra sobre la remontada épica de Argentina en el Mundial