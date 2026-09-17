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Marta Fort presentó a la nueva integrante de su familia y la bautizó en homenaje a su papá

La hija de Ricardo Fort apareció en Blender con la nueva incorporación, que llamó como el icónico automóvil de su padre, y protagonizó un divertido cruce con José María Listorti

La celebridad Marta Fort presentó a su nueva mascota, una cachorra de color negro llamada Royce. A través de breves grabaciones, se observa a la joven sosteniendo al animal en sus brazos mientras lo muestra a sus acompañantes en un espacio de interior.
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Marta Fort llegó a Blender con una sorpresa bajo el brazo —o más bien, en brazos— que detuvo la atención de todo el estudio: Royce, su nueva perrita, que ya suma un integrante más a la familia Fort.

“Bueno, pasaron cosas. Hay una nueva integrante en la familia”, anunció la hija de Ricardo Fort entre risas al ingresar al programa Blender at night (BAN). La perrita, una bulldog francés, fue bautizada Royce en homenaje al Rolls Royce, el icónico automóvil que supo ser el favorito de su padre y en el que ella posó para las fotos de su fiesta de 15 años.

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El conductor José María Listorti no dejó pasar la oportunidad y se lanzó con los chistes apenas vio llegar a la joven con la cachorrita. “Ponele Fiat Cronos. Ponele Renault 12”, bromeó, en referencia a que el nombre de la perrita evocaba uno de los autos más lujosos del mundo.

Una mujer con cabello rubio sostiene un pequeño cachorro gris oscuro con ambas manos
Narta Fort junto a Royce, su bulldog francés

La situación se volvió aún más graciosa cuando Listorti advirtió que Marta se había referido a la perrita en masculino. “Y bueno, es el Royce, no es la Royce”, le señaló. Fort, sin inmutarse, lo corrigió con calma: “Es, eh, Royce”. El conductor cerró el intercambio con un escueto “Bueno, Royce. Hermoso, hermoso”, ya rendido ante la ternura del animal.

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Listorti también sugirió, en tono de humor, llamarla “Blendera”, en honor al canal que las vio debutar juntas. Marta, en cambio, tenía otras prioridades: “Ahora vamos a comprar cuchita”, dijo entre risas, todavía acomodándose a la nueva convivencia con la cachorra.

Marta Fort sentada junto a un micrófono sostiene a un cachorro de pelaje oscuro sobre una prenda tejida
Marta Fort junto a Royce en el estudio de Blender

Marta Fort se prepara para MasterChef Celebrity

La presentación de Royce llega en uno de los momentos de mayor exposición mediática para Marta Fort, que en los próximos días debutará en MasterChef Celebrity por la pantalla de Telefe. La joven compartió en sus redes sociales un adelanto de su participación, con fotos y videos del detrás de escena de la producción.

“Falta poco para que empiece Masterchef Celebrity Argentina. Les comparto un poco de mi look y del back de las fotos, ¿cómo dicen que me va?”, escribió la influencer en el texto que acompañó el carrusel en Instagram. Las imágenes mostraron distintas postales de una sesión con el clásico delantal blanco del certamen, además de dos estilismos que utilizó durante la jornada.

Marta Fort participa en una sesión de grabación y producción fotográfica para el programa MasterChef Celebrity

El delantal blanco y los looks de la sesión de fotos

Para las imágenes vinculadas directamente al reality, Fort eligió una camisa amplia de manga larga y pantalón de tiro alto en tonos beige, con aberturas verticales en la parte frontal de ambas piernas y zapatos negros de punta. Sobre ese conjunto, lució el delantal blanco con el logo rojo del certamen, que funcionó como elemento central de las fotos promocionales.

El carrusel también incluyó retratos con un segundo look: un vestido negro con transparencias, bordados y aplicaciones brillantes. La prenda contó con una pieza superior de tul de manga larga con detalles de pedrería y un escote ilusión de tul negro con abertura bajo el busto. En esas imágenes, Fort mostró uno de los tatuajes de su brazo izquierdo y mantuvo el mismo estilo de maquillaje —delineado negro pronunciado, sombras en tonos cálidos y labios en color malva— y el cabello rubio con ondas cayendo sobre un hombro.

Tres fotografías de Marta Fort: una de cuerpo entero con traje beige, otra con delantal blanco y una tercera de primer plano en vestido negro.
Marta Fort en la previa de MasterChef (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los seguidores la compararon con Ricardo Fort

La publicación recibió una catarata de mensajes de apoyo, varios de los cuales recordaron a su padre. “Tu papá era nuestro comandante, ahora vos sos nuestra comandanta”, escribió una seguidora. Otro comentario apuntó en la misma dirección: “Se fue Ricardo y nos dejó a Marta”.

Entre los mensajes también hubo quienes anticiparon un buen desempeño en la competencia. “La próxima ganadora de MasterChef, la vas a romper toda”, expresó una usuaria. Otros destacaron su aparición frente a cámara con frases como “Linda, simpática, humilde más allá del dinero, emocional, empática”.

Fort integra el grupo de 24 participantes de la nueva edición de MasterChef Celebrity, que vuelve a la pantalla de Telefe en los próximos días con Wanda Nara en la conducción y un jurado conformado por Damián Betular y Germán Martitegui como parte del elenco estable, y Maru Botana en reemplazo de Donato De Santis.

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