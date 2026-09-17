Cienciano vs. Montevideo City Torque por la Copa Sudamericana: los riesgos de verlo en Tarjeta Roja

Cienciano visita a Montevideo City Torque para pelear por el pase a semifinales de la Copa Sudamericana 2026.

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El Cienciano enfrentará al Montevideo City Torque por la Copa Sudamericana, y una parte del público buscará seguirlo a través de Tarjeta Roja, una aplicación pirata que no figura en las tiendas oficiales. Detrás de esa opción gratuita se esconde una serie de riesgos que expertos en ciberseguridad y organismos especializados vienen advirtiendo desde hace tiempo: infecciones de malware, robo de datos personales y hasta consecuencias legales para quien la usa.

La promesa de ver el partido sin pagar suscripción tiene un costo que no siempre es visible de inmediato. Antes de instalar este tipo de servicios, conviene entender de qué manera operan y qué comprometen exactamente.

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Por qué Tarjeta Roja representa un riesgo para ver Cienciano vs. Montevideo City Torque

Tarjeta Roja, como otras aplicaciones que ofrecen transmisiones deportivas gratuitas, no está disponible en Google Play Store ni en App Store. Esa ausencia empuja a los usuarios a descargarla desde páginas web de reputación dudosa, fuera de cualquier control de seguridad.

El Cienciano enfrentará al Montevideo City Torque por la Copa Sudamericana, y una parte del público buscará seguirlo a través de Tarjeta Roja.

Según ESET, esa falta de filtros convierte a este tipo de aplicaciones en un canal habitual para la propagación de software malicioso, capaz de comprometer tanto el dispositivo como la información almacenada en él.

El problema no se limita al acceso a contenido no autorizado del cruce entre el equipo cuzqueño y el conjunto uruguayo. Estas apps suelen solicitar permisos que exceden lo necesario para transmitir un partido, y al concederlos, el usuario abre la puerta a la instalación de malware, spyware o troyanos.

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En concreto, ver un partido de la Copa Sudamericana en Tarjeta Roja expone al usuario a la posibilidad de que su dispositivo quede infectado con software malicioso, capaz de robar información personal, activar vigilancia remota o incluso tomar control del equipo, sin que exista ningún control de seguridad previo que lo impida.

ESET señala además que estas plataformas pueden facilitar el robo de información personal, la vigilancia remota e incluso el secuestro de dispositivos, con capacidad de afectar a toda la red doméstica si hay otros equipos conectados a la misma conexión.

Qué datos personales pueden quedar expuestos al usar estas apps

El Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (INCIBE) advierte que muchas aplicaciones diseñadas para ver fútbol en línea piden permisos que no guardan relación con su función principal, como acceso a la cámara, los contactos, la ubicación o los mensajes.

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Esa recopilación de información suele producirse sin que el usuario lo note. Al instalar aplicaciones fuera de las tiendas oficiales, se pierde la protección de los filtros de seguridad que sí aplican Google Play Store y App Store.

Es habitual que los usuarios otorguen permisos sin revisarlos, lo que los deja expuestos a que sus datos terminen usados con fines fraudulentos. El INCIBE recomienda revisar qué permisos solicita cada aplicación y desconfiar de aquellas que exigen acceso a funciones que no necesitan para funcionar.

(Imagen ilustrativa Infobae)

Una vez concedido el acceso, estas apps pueden recopilar datos de contactos, mensajes o incluso del micrófono y la cámara, lo que incrementa el riesgo de robo de identidad o de fraudes posteriores al partido entre Cienciano y Montevideo City Torque.

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Qué consecuencias legales existen por transmitir contenido pirata

ESET subraya que retransmitir o visualizar contenidos deportivos sin los derechos correspondientes constituye una infracción a la propiedad intelectual. En varios países, los proveedores de internet pueden bloquear el acceso a plataformas como Tarjeta Roja por orden judicial.

A esto se suma la posibilidad de que los usuarios enfrenten acciones legales si se demuestra que distribuyeron o reprodujeron contenido protegido sin autorización, más allá de haber sido simples espectadores del encuentro.

El uso de estos servicios puede derivar tanto en sanciones administrativas como penales, según la legislación de cada país. Las autoridades investigan y bloquean con regularidad las plataformas que difunden partidos sin autorización, lo que expone a los usuarios a formar parte de procesos legales, incluso de manera involuntaria.

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Cienciano vs Montevideo City Torque: día, hora y dónde ver partido vuelta por cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026. Crédito: RRSS clubes.

La transmisión no autorizada de eventos deportivos está penada en numerosas jurisdicciones. Los proveedores de la señal trabajan junto con autoridades y entidades de derechos para identificar y sancionar tanto a quienes distribuyen como a quienes consumen contenido protegido.

Cómo detectar si una app de streaming deportivo es peligrosa

El INCIBE recomienda descargar aplicaciones exclusivamente desde tiendas oficiales, ya que estos entornos cuentan con controles y filtros que reducen el riesgo de instalar software dañino. Fuera de ellos, la probabilidad de encontrar programas que comprometan el dispositivo aumenta considerablemente.

Revisar opiniones y valoraciones de otros usuarios antes de instalar cualquier app también funciona como un primer filtro. Las reseñas suelen alertar sobre problemas recurrentes, comportamientos anómalos o deficiencias de seguridad.

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Analizar previamente qué permisos y funciones solicita la aplicación es otra medida clave. Si una app pide acceso a datos que no tienen relación con la visualización de partidos, lo más prudente es evitar su instalación.

(Imagen ilustrativa Infobae)

Qué medidas tomar para proteger el dispositivo antes del partido

Tanto ESET como el INCIBE coinciden en algunas prácticas básicas para reducir riesgos al ver partidos en línea. Mantener actualizado el sistema operativo y las aplicaciones instaladas es una de las formas más efectivas de reforzar la seguridad, ya que las actualizaciones corrigen vulnerabilidades que los ciberdelincuentes suelen explotar.

Hacer copias de seguridad periódicas de los datos personales permite recuperar la información ante un incidente, como una infección por malware o la pérdida del dispositivo. Combinadas, estas estrategias reducen la probabilidad de sufrir consecuencias graves por el uso de apps no oficiales.

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Revisar los permisos concedidos y evitar instalar software fuera de tiendas reconocidas son barreras simples pero efectivas frente a los riesgos del streaming ilegal, algo a tener en cuenta para quienes busquen seguir Cienciano vs. Montevideo City Torque fuera de los canales autorizados.