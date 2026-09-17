El Salvador

El Salvador avanza hacia el regreso del Cuerpo de Paz de Estados Unidos tras diez años de suspensión

La comisión legislativa dio luz verde al convenio con Washington, suspendido desde 2016, y lo dejó listo para una decisión final en el pleno prevista para este 17 de septiembre

El regreso del Cuerpo de Paz a El Salvador queda a un paso del pleno, pero falta un trámite clave (Foto cortesía diputado Adolfo Rivas)
El regreso del Cuerpo de Paz a El Salvador queda a un paso del pleno, pero falta un trámite clave (Foto cortesía diputado Adolfo Rivas)
Guardar

La Comisión de Salvadoreños en el Exterior, Legislación y Gobierno de la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó por unanimidad un dictamen favorable para ratificar el acuerdo que permitirá el regreso del programa del Cuerpo de Paz de Estados Unidos al país, suspendido desde 2016 por las condiciones de seguridad.

El expediente, promovido por el gobierno central por medio de la ministra de Relaciones Exteriores, Alexandra Hill, pasó a la comisión tras la aprobación del acuerdo ejecutivo el 9 de septiembre de 2026. El instrumento bilateral fue firmado en San Salvador el 7 de septiembre de 2023.

PUBLICIDAD

La decisión de la comisión, adoptada el 16 de septiembre, deja el acuerdo listo para su discusión y votación en el pleno legislativo. Según la sesión, la Asamblea tenía prevista una plenaria para el 17 de septiembre.

El programa volvería tras una década de suspensión

El jefe del Departamento de Negociaciones y Tratados de la Cancillería salvadoreña, Lisandro Alberto Landaverde, señaló que el retorno del Cuerpo de Paz abre una tercera etapa de actividades de la agencia federal estadounidense en el país.

El programa inició sus tareas en El Salvador en 1962. Sus operaciones se interrumpieron en 1979, en el contexto de la crisis política y el inicio del conflicto armado interno. Volvió en 1993, tras los Acuerdos de Paz, aunque suspendió nuevamente sus actividades en 2016 por la situación de seguridad.

PUBLICIDAD

Durante el debate, los integrantes de la comisión vincularon la reactivación con el cambio en las condiciones de seguridad. La diputada Ana Figueroa sostuvo que el país cuenta ahora con un entorno que permitiría recibir a los voluntarios estadounidenses en comunidades salvadoreñas.

Landaverde afirmó que la seguridad figura entre los elementos que favorecieron el interés de la agencia por volver al país. “Gracias a ese clima de seguridad es que Peace Corps o Cuerpo de Paz nuevamente dijo: ‘Okey, quiero retornar a El Salvador’”, expresó durante la sesión.

El convenio establece que Washington cubrirá los costos del voluntariado, mientras la parte salvadoreña aportará condiciones administrativas, migratorias y exenciones para equipos y suministros, sin una contrapartida financiera explícita para el Estado (Foto cortesía)
El convenio establece que Washington cubrirá los costos del voluntariado, mientras la parte salvadoreña aportará condiciones administrativas, migratorias y exenciones para equipos y suministros, sin una contrapartida financiera explícita para el Estado (Foto cortesía)

Más de 2.300 voluntarios trabajaron en los 14 departamentos

El dictamen aprobado por la comisión indica que más de 2.300 voluntarios del programa prestaron servicios previamente en los 14 departamentos de El Salvador.

Las actividades incluyeron proyectos de agricultura, salud, desarrollo económico comunitario, formación de jóvenes y fortalecimiento municipal. El nuevo acuerdo prevé que los voluntarios desarrollen labores solicitadas por el Gobierno salvadoreño y aceptadas por el Gobierno de Estados Unidos.

La Cancillería indicó que todavía no se definieron las áreas que recibirán primero a los voluntarios. Landaverde mencionó como posibles campos de trabajo la agricultura, la educación, la salud, el medio ambiente, el liderazgo comunitario y el desarrollo de la juventud.

El funcionario señaló que el objetivo será fortalecer capacidades ya existentes en las comunidades y en instituciones locales, tanto públicas como privadas, que participen en la ejecución de las iniciativas.

El texto habla de apoyos para equipos e insumos, condiciones migratorias y aduaneras, y una cláusula que abrió preguntas en la comisión, mientras se aclara qué compromisos podrían aparecer durante la ejecución (Foto cortesía Cuerpos de Paz)
El texto habla de apoyos para equipos e insumos, condiciones migratorias y aduaneras, y una cláusula que abrió preguntas en la comisión, mientras se aclara qué compromisos podrían aparecer durante la ejecución (Foto cortesía Cuerpos de Paz)

El texto establece que el Gobierno de Estados Unidos aportará el financiamiento para el voluntariado y los programas de cooperación. La parte salvadoreña deberá facilitar condiciones administrativas, migratorias, aduaneras y tributarias para las actividades previstas.

El representante de la Cancillería explicó que los compromisos locales podrían relacionarse con exenciones tributarias para equipos, suministros o proyectos que el programa requiera. Agregó que cualquier gasto adicional dependerá de los acuerdos específicos que surjan durante la ejecución.

El convenio entrará en vigor tras el intercambio de notas entre ambos gobiernos

La ratificación legislativa no bastará por sí sola para activar el programa. El acuerdo entrará en vigor cuando El Salvador y Estados Unidos intercambien las comunicaciones oficiales que confirmen el cumplimiento de sus procedimientos internos.

El instrumento no fija un período de vigencia. Cualquiera de los dos gobiernos podrá denunciarlo, con un plazo de 90 días para que deje de surtir efecto.

La comisión concluyó que la ratificación actualizará el marco jurídico que regulaba el programa desde 1961 y ofrecerá certeza para el retorno de los voluntarios. El proyecto de decreto establece que, una vez aprobado por el pleno y publicado en el Diario Oficial, entrará en vigencia ocho días después.

Temas Relacionados

Asamblea LegislativaCooperación internacionalCuerpo de PazEstados UnidosEl SalvadorComisión de Salvadoreños en el Exterior, Legislación y Gobiernoacuerdo El Salvador con Cuerpo de Pazvoluntarios

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Hasta 114 años de prisión para pandilleros condenados por el asesinato de un sindicalista en San Salvador

La resolución incluyó el asesinato de Weder Arturo Meléndez Ramírez, trabajador municipal atacado a tiros

Hasta 114 años de prisión para pandilleros condenados por el asesinato de un sindicalista en San Salvador

Cuánto cuesta cargar combustible en Centroamérica: precios por galón en cada país

Guatemala y Costa Rica encabezan los valores más altos de Centroamérica, mientras Panamá, El Salvador y Honduras muestran montos menores

Cuánto cuesta cargar combustible en Centroamérica: precios por galón en cada país

El Salvador reconoce a los medallistas de Santo Domingo 2026 y a otros deportistas ganadores en competencias internacionales

La institución otorgó cheques a medallistas y a otros 10 atletas por resultados en certámenes fuera del país, en un acto realizado este 16 de septiembre en el Estadio de Deportes de Playa

El Salvador reconoce a los medallistas de Santo Domingo 2026 y a otros deportistas ganadores en competencias internacionales

La Liga A de la Liga de Naciones Concacaf reunirá a 16 selecciones desde septiembre de 2026

El torneo se disputará del 24 de septiembre al 5 de octubre, con una primera etapa para 12 equipos y una fase directa que terminará con el Final Four en el SoFi Stadium de Los Ángeles

La Liga A de la Liga de Naciones Concacaf reunirá a 16 selecciones desde septiembre de 2026

Estados Unidos incluyó a Centroamérica y a República Dominicana en la lista de tránsito o producción de drogas

La determinación presidencial para el año fiscal 2027, enviada al Congreso el 15 de septiembre y divulgada por el Departamento de Estado, ubica a esas naciones dentro de un listado de 23 países

Estados Unidos incluyó a Centroamérica y a República Dominicana en la lista de tránsito o producción de drogas

TECNO

Cienciano vs. Montevideo City Torque por la Copa Sudamericana: los riesgos de verlo en Tarjeta Roja

Cienciano vs. Montevideo City Torque por la Copa Sudamericana: los riesgos de verlo en Tarjeta Roja

“Somos conscientes de la magnitud de todo esto”: Sam Altman se pronuncia sobre el peligro de la IA

Cómo abrir una canción de Spotify en YouTube Music y viceversa

Automatización por IA impacta de lleno en empleos con alta presencia femenina

El botón del router que nunca presionas: el truco para dar Wi-Fi a tus visitas sin dar la contraseña

ENTRETENIMIENTO

Robbie Williams aseguró que la moda es su nueva adicción: “Es más saludable y no me mete en problemas con mi esposa”

Robbie Williams aseguró que la moda es su nueva adicción: “Es más saludable y no me mete en problemas con mi esposa”

Hana Kuraki, actriz de cine para adultos, había denunciado a su expareja antes de morir: los detalles del caso

Por primera vez en 97 años, una película producida por el Vaticano buscará una nominación en los Oscar

Nuevo tráiler de “Amanecer en la cosecha” presenta el brutal pasado de Haymitch en los Juegos del Hambre

Hayden Panettiere: su representante responde a la versión que apunta a una pastilla con fentanilo

MUNDO

La longevidad es femenina: Japón tiene más de 100.000 centenarios y casi 9 de cada 10 son mujeres

La longevidad es femenina: Japón tiene más de 100.000 centenarios y casi 9 de cada 10 son mujeres

Quebec compra más pañales para adultos que para bebés: muertes por encima de nacimientos, farmacias en alerta y una campaña que vira hacia la familia

Trump advirtió que la posible incorporación de Canadá como “miembro asociado” de la UE podría ser considerado como un “acto hostil”

Liz Truss encabezó un encuentro sobre poder, energía, democracia y liderazgo en la FIU

Contraofensiva en Yemen: el Ejército bombardeó posiciones hutíes para detener su avance sobre zonas estratégicas