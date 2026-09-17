El presidente de Guatemala Bernardo Arévalo cuestionó el sondeo que lo ubicó último en un ranking regional

Bernardo Arévalo cuestionó el sondeo de CB Global Data que lo ubicó en el último puesto entre 18 presidentes de América Latina. (Gobierno de Guatemala)

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El presidente de Guatemala Bernardo Arévalo cuestionó el sondeo de CB Global Data que lo ubicó en el último puesto entre 18 presidentes latinoamericanos.

El mandatario guatemalteco obtuvo 28,2% de imagen positiva y sostuvo que los argumentos asociados a esa evaluación no coinciden con los datos de su administración.

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La medición también le asignó 67,3% de percepción negativa, el registro más alto de rechazo entre los países analizados.

El resultado se conoció durante una primera quincena de septiembre marcada por bloqueos de rutas y reclamos contra la política oficial sobre combustibles.

El ranking asignó a Bernardo Arévalo 28,2% de imagen positiva y 67,3% de percepción negativa en Guatemala. (CB Global Data)

Arévalo rechazó que la ejecución, la infraestructura y la violencia expliquen el resultado

El presidente fue consultado por la posición que ocupó en el ranking y cuestionó la procedencia de la empresa responsable del estudio. “No conozco a la compañía, no sé de dónde viene”, respondió Arévalo al referirse a CB Global Data.

Además, se le interrogó sobre aspectos que podrían haber influenciado los resultados revelados por la agencia de opinión, entre ellos la baja ejecución gubernamental, la falta de inversión en infraestructura y la situación de violencia expliquen su lugar en la tabla. Afirmó que esas variables muestran resultados distintos a los planteados en la consulta.

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Arévalo aseguró que la ejecución presupuestaria de su Gobierno supera la registrada por las dos administraciones anteriores a la misma altura del año. “Dice que tenemos una baja ejecución y los datos demuestran que tenemos una ejecución mayor comparada con otros gobiernos”, expresó durante la conferencia de prensa La Ronda.

El presidente también rechazó que su gestión carezca de obras de infraestructura. Señaló que el Gobierno trabaja en proyectos de puertos, aeropuertos y ferrocarriles, además de programas desarrollados con el Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos.

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, cuestionó los resultados que lo ubican en el último puesto del Ranking de Presidentes de Latinoamérica, un estudio publicado por CB Global Data.

Sobre la violencia, Arévalo reconoció que Guatemala atraviesa una coyuntura compleja. Pese a ello, sostuvo que los indicadores se mantienen por debajo de los registrados durante el año anterior.

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Para el mandatario, los tres factores mencionados no justifican el último lugar en la medición regional. “Los tres que dijo no pueden ser porque estamos mejor”, manifestó al explicar su discrepancia con el resultado del sondeo.

El sondeo se difundió durante protestas por el esquema de precios de combustibles

La ubicación de Arévalo coincidió con un escenario de tensión política y social en Guatemala. La protesta se concentró tras la aprobación del Decreto 21-2026, que estableció precios de referencia para el diésel y las gasolinas.

La norma fijó un valor de Q39 por galón para el diésel y la gasolina regular, equivalentes a USD 5,06. Para la gasolina superior, dispuso Q41 por galón, unos USD 5,32.

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Manifestantes de la colonia La Bethania, en la zona 7 de la Ciudad de Guatemala, exigen la renuncia de Bernardo Arévalo como Presidente Constitucional. (Cortesía para Infobae América)

El decreto creó además un fondo de Q2.500 millones (USD 325 millones) destinado a compensar a los importadores cuando los costos superaran esos valores. Los transportistas y sectores empresariales rechazaron la medida y realizaron cortes en la capital y otros departamentos.

Algunos de los manifestantes exigieron la renuncia presidencial. El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras presentó un amparo ante la Corte de Constitucionalidad para exigir la libre circulación y proteger infraestructura estratégica, incluido el Aeropuerto Internacional La Aurora.

El 8 de septiembre, la Corte aceptó ese reclamo por tres votos contra dos. El tribunal dio seis horas al Gobierno para presentar un plan de liberación de rutas y advirtió sobre posibles destituciones del ministro de Gobernación y del director de la Policía Nacional Civil.

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Ficha técnica y los mejores punteados

El estudio de CB Global Data se realizó entre el 7 y el 11 de septiembre con 4.016 personas. El margen de error fue de 1,5 puntos porcentuales y la evaluación marcó una caída frente al 29,5% de aprobación que Arévalo había obtenido en agosto.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, encabezó la clasificación con 69% de imagen positiva. Nayib Bukele, presidente de El Salvador, quedó segundo con 66,2%.

Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, ocupó el puesto 17 con 28,8%. José Raúl Mulino, presidente de Panamá, quedó entre los tres mandatarios peor evaluados con 32,1%, mientras que Daniel Ortega registró 33,9%.

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