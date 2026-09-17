Docente investigado por presunto delito sexual fue encontrado sin vida en su residente en La Arena de Chitré, en Panamá

Dos agentes de la Policía de Panamá acordonan el perímetro de una residencia con cinta de seguridad durante un procedimiento policial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un educador fue encontrado sin vida dentro de su residencia en el corregimiento de La Arena, en Chitré, provincia de Herrera, antes de que las autoridades cumplieran una diligencia de allanamiento vinculada con una investigación por un presunto delito contra la libertad e integridad sexual.

Informes preliminares indican que el hombre tenía una herida en el cuello.

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Las primeras versiones señalan que presuntamente se quitó la vida con un arma blanca, aunque las autoridades aún deben establecer de forma oficial cómo ocurrió la muerte.

El caso reúne dos líneas de investigación: la muerte del docente que laboraba en la provincia de Los Santos y el proceso que motivó el allanamiento previsto para la mañana del miércoles.

El Ministerio Público deberá determinar las circunstancias del fallecimiento y si existe algún vínculo con la pesquisa que ya estaba en curso.

Un libro permanece abierto sobre un pupitre de madera dentro de un salón de clases desierto con hileras de escritorios y un pizarrón al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La diligencia estaba programada para realizarse en la vivienda del docente como parte de una investigación relacionada con el presunto delito sexual.

El hallazgo se produjo antes de que el procedimiento pudiera concretarse. La situación causó conmoción entre los residentes del sector de La Arena.

Tras conocer el hecho, las autoridades acordonaron el lugar e iniciaron las tareas para recoger elementos dentro de la residencia.

Los exámenes forenses y las diligencias de investigación permitirán determinar qué ocurrió en el interior de la vivienda. Hasta ahora, no se ha confirmado oficialmente la identidad del fallecido.

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El Ministerio Público tampoco ha divulgado detalles adicionales sobre la investigación que motivó el allanamiento. Las pesquisas continúan bajo reserva.

Agentes de la Policía Nacional de Panamá trasladan a tres hombres esposados por una acera urbana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En otro caso ocurrido igualmente en la provincia de Herrera, tres hombres recibieron condenas de 35 años de prisión por el homicidio de Nivia Judith Bósquez, una comerciante de 62 años asesinada dentro de su minisúper en la comunidad de Los Higos de Parita.

Las sentencias equivalen a 420 meses de cárcel e incluyen los delitos de homicidio doloso agravado, robo agravado y asociación ilícita para delinquir.

Se informó que la Fiscalía Regional de la provincia de Herrera obtuvo las condenas individuales luego de que tres de los implicados aceptaran su responsabilidad penal. Otras tres personas vinculadas al expediente serán llevadas ante un Tribunal de Juicio en octubre.

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Las pesquisas judiciales lograron determinar que el crimen ocurrió el 1 de septiembre de 2025, cuando la comunidad recibió la noticia de que la comerciante había sido hallada sin vida dentro de su negocio.

De acuerdo con los resultados de la investigación, los sujetos ingresaron al local y se llevaron $2.700 en efectivo que estaba distribuido entre la caja registradora y dos alcancías.

Una caja registradora abierta y una alcancía rota con dólares desparramados sobre un mostrador ilustran el resultado de un robo a un negocio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

También sustrajeron el teléfono celular de la víctima. La causa sostiene que el robo derivó en el asesinato de la comerciante. La mujer fue encontrada amordazada y con un golpe en la cabeza. El hecho provocó temor entre los vecinos de una comunidad donde la víctima era conocida por su actividad comercial.

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Los familiares y residentes de Los Higos de Parita reclamaron justicia desde el inicio de la investigación. El homicidio alteró la tranquilidad habitual del poblado.

La Policía Nacional y el Ministerio Público realizaron operativos en las provincias de Herrera y Panamá Oeste para ubicar a los sospechosos.

Cuatro personas fueron detenidas el 13 de septiembre de 2025 durante allanamientos simultáneos. Tres días más tarde, otro implicado se entregó voluntariamente en el corregimiento de Chitré cabecera.

El último sospechoso fue capturado después. La Fiscalía logró imputar a seis personas por el homicidio y el robo agravado. La causa continuará respecto de los tres acusados que no aceptaron culpabilidad. Será el Tribunal de Juicio el que deberá resolver su situación procesal en este caso que conmocionó a los residentes de Los Higos de Parita.

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