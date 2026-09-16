Economía

Mercados: bajan las acciones y los bonos argentinos, mientras retrocede el precio del crudo

Las bolsas operan sin rumbo claro a la espera de la decisión de tasas de la Fed de EEUU. El S&P Merval cede 1% y los bonos en dólares caen 0,2%, con un riesgo país todavía sobre los 500 puntos

Las bolsas negocian sin rumbo claro a la espera de la decisión de la Fed.
Las bolsas negocian sin rumbo claro a la espera de la decisión de la Fed.
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Wall Street opera con números mixtos este miércoles, con alza de 0,6% en el panel tecnológico Nasdaq y una baja de 0,2% en el índice Dow Jones de Industriales, a la espera de la decisión de tasas que comunicará la Reserva Federal de los EEUU (Fed).

Los precios del crudo caían entre 1% y 2%, ya que las noticias de que Arabia Saudita está ofreciendo cargamentos adicionales a través de Omán aliviaban las preocupaciones sobre la magnitud de las interrupciones en el suministro de Oriente Medio, mientras que los precios del gasóleo en Europa se mantenían cerca de un máximo histórico.

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Los futuros del crudo Brent del Mar del Norte cedían 1,5%, a USD 57,20 el barril con entrega en noviembre, El crudo ligero de Texas caía 2,2%, a USD 102,50 el barril para entregar en octubre.

A las 11 horas, el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cae 1%, en los 3.050.000 puntos.

Los bonos soberanos en dólares -Bonares y Globales- caen un 0,2% en promedio, mientras que el riesgo país de JP Morgan, que mide la brecha de tasas entre los bonos del Tesoro de los EEUU y sus pares emergentes, recorta un entero, en los 508 puntos básicos.

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Entre los ADR y acciones de compañías argentinas que son negociados en dólares en Wall Street se observa una caída en las cotizaciones de títulos vinculados a la producción de energía, ante el retroceso del crudo. El ADR de YPF cede 2%, a USD 56,46, mientras que Vista Energy cae 2,1 por ciento.

Los precios del petróleo subieron más de 3 dólares en la víspera, después de que fuentes del sector naviero indicaran que se habían suspendido las cargas de crudo en Yanbu, el centro de exportación saudí situado en el Mar Rojo, y que Arabia Saudita había cancelado entregas a clientes europeos, agravando la preocupación de que las interrupciones en una ruta de exportación crucial pudieran prolongarse durante semanas.

Sin embargo, Riad está ofreciendo más cargamentos de crudo a las refinerías asiáticas mediante trasvases de barco a barco frente al puerto de Sohar, en Omán, después de que unos ataques con drones dañaran su principal oleoducto hacia el mar Rojo, según afirmaron personas familiarizadas con el asunto.

“Las noticias sobre las exportaciones de Arabia Saudita desde el golfo sugieren que están disminuyendo los temores de que la interrupción pueda ser mayor”, afirmó a Reuters Giovanni Staunovo, analista de UBS.

Los tránsitos de buques visibles por el Estrecho de Ormuz se mantuvieron el martes en cifras de un solo dígito, concretamente en cuatro, frente a los siete del día anterior, según mostraron el miércoles los datos preliminares de tráfico marítimo. Esa cifra se situó muy por debajo de la media de 18 de los últimos 10 días.

Esta vía marítima gestionaba una quinta parte del suministro mundial de petróleo y gas natural licuado antes de que comenzara la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán a finales de febrero.

Por otra parte, los futuros europeos del gasoil cerraron el martes en un máximo histórico y alcanzaron su nivel intradía más alto desde abril, lo que pone de relieve la escasez en los mercados de combustible, ya que las perturbaciones en Oriente Medio han limitado los flujos de crudo y productos derivados.

El foco de los negocios bursátiles está centrado en la decisión de tasas de la Fed de EEUU. El mercado otorga una probabilidad del 90,1% a que la Fed suba tipos en su reunión de esta semana. El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) se reúne martes y miércoles, y la decisión se conocerá el miércoles 16 de septiembre.

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