PlayStation Pulse y Pulse Edge: así son los nuevos auriculares inalámbricos para PS5

PlayStation presentó los auriculares inalámbricos Pulse Wireless Headset y Pulse Edge Wireless Headset, diseñados para usarse con PS5 y compatibles con PlayStation Link. (PlayStation)

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PlayStation anunció dos nuevos auriculares inalámbricos para PS5: los modelos Pulse Wireless Headset y Pulse Edge Wireless Headset, que incorporan controladores magnéticos planares y compatibilidad con PlayStation Link.

Según PlayStation, el Pulse Wireless Headset llegará a mercados seleccionados durante la temporada de fiestas de fin de año, mientras que el Pulse Edge Wireless Headset se lanzará a comienzos de 2027. La compañía anticipó que más adelante comunicará las fechas de preventa, lanzamiento y los precios.

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Ambos dispositivos estarán disponibles en blanco y negro. También podrán conectarse a consolas PS5, PlayStation Portal, PC y Mac mediante PlayStation Link, además de vincularse de forma simultánea con dispositivos Bluetooth compatibles.

Los dos modelos integran controladores magnéticos planares, una tecnología orientada a ofrecer mayor detalle y precisión en el audio. (PlayStation)

Características de los nuevos auriculares de PlayStation

Los nuevos auriculares incorporan controladores magnéticos planares inspirados en equipos de estudio, diseñados para mejorar la separación del sonido y la precisión espacial. Esta tecnología permite identificar señales direccionales, como pasos o recargas, en videojuegos de disparos en primera persona.

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Los modelos Pulse Wireless Headset y Pulse Edge Wireless Headset incluyen controladores de mayor tamaño para ofrecer graves más profundos. Además, cuentan con micrófonos integrados con rechazo de ruido mejorado con inteligencia artificial, orientado a reducir los sonidos de fondo durante las conversaciones dentro de los juegos.

El diseño fue actualizado para priorizar la comodidad y la durabilidad. Las copas giratorias permiten que los auriculares queden planos, una característica que facilita su traslado.

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PlayStation todavía no confirmó las fechas de preventa, los valores ni el día exacto en que estarán disponibles. REUTERS/Claudia Greco

El Pulse Edge Wireless Headset sumará funciones adicionales para quienes busquen una experiencia de audio superior. Sus controladores magnéticos planares tendrán el doble de volumen de imán que los del modelo Pulse, según detalló PlayStation, con el objetivo de reforzar los graves sin perder precisión ni claridad.

El modelo también incorporará cancelación activa de ruido para reducir los sonidos ambientales no deseados. A esto se añadirá un micrófono desmontable con brazo para el chat de voz, aunque los usuarios podrán utilizar un micrófono oculto cuando este accesorio no esté conectado.

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PlayStation indicó que el Pulse Edge estará fabricado con materiales premium e incluirá un estuche de transporte para protegerlo. La empresa no informó todavía los precios ni las fechas exactas de lanzamiento de ninguno de los dos productos.

Los controladores planos buscan mejorar la ubicación de sonidos dentro de los videojuegos, como pisadas o recargas en títulos de disparos. (PlayStation)

PlayStation repartirá 7.85 millones de dólares entre usuarios tras acuerdo judicial

Sony Interactive Entertainment alcanzó un acuerdo para resolver una demanda colectiva en Estados Unidos por supuestas conductas anticompetitivas vinculadas con la comercialización de videojuegos digitales para PlayStation. El pacto contempla un fondo de 7,85 millones de dólares para compensar a usuarios que compraron determinados títulos en PlayStation Store entre el 1 de abril de 2019 y el 31 de diciembre de 2023.

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El caso, denominado Caccuri v. Sony Interactive Entertainment, cuestiona que la empresa hubiera limitado las opciones de compra de juegos digitales para PlayStation en otras plataformas.

De acuerdo con los demandantes, Sony retiró los cupones que permitían adquirir títulos en tiendas digitales alternativas, lo que habría llevado a los jugadores a recurrir exclusivamente a PlayStation Store y reducido la competencia de precios.

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La demanda también acusa a Sony de mantener una posición monopólica en el mercado de juegos digitales de PlayStation y de incumplir leyes federales antimonopolio, además de ciertas normativas estatales. Entre los títulos citados figuran The Last of Us, Mass Effect Trilogy y Resident Evil 4.

Sony Interactive Entertainment acordó resolver una demanda colectiva en Estados Unidos por la comercialización de juegos digitales para PlayStation. REUTERS/Issei Kato/File Photo

Podrán recibir los créditos las personas vivas que residan en Estados Unidos o sus territorios y que reúnan las condiciones de compra previstas en el acuerdo. Los usuarios elegibles deberían haber recibido una notificación sobre el proceso.

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Quienes hayan cerrado posteriormente su cuenta de PlayStation Network también podrán pedir la compensación, siempre que presenten información que acredite las compras incluidas en el caso.

El beneficio no será entregado en efectivo. Tras la aprobación final del tribunal, los usuarios recibirán el monto correspondiente como crédito en la billetera de PlayStation Network.

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El acuerdo establece un fondo de 7,85 millones de dólares para usuarios que realizaron compras elegibles en PlayStation Store entre el 1 de abril de 2019 y el 31 de diciembre de 2023. REUTERS/Benoit Tessier/File Photo

La suma individual todavía no fue determinada y podría ser de apenas unos dólares. Esto se debe a que hasta una cuarta parte de los 7,85 millones de dólares podrá utilizarse para cubrir honorarios legales, impuestos y costos administrativos.

Sony negó haber incurrido en conductas indebidas, aunque aceptó el acuerdo para cerrar las reclamaciones. La compañía tampoco reconoció que los videojuegos digitales vendidos a través de PlayStation fueran defectuosos.

La audiencia para la aprobación definitiva del pacto está programada para el 15 de octubre de 2026. Si el tribunal lo valida, comenzará el proceso de distribución de los créditos entre los usuarios que cumplan los requisitos.