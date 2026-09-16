Honduras

Fiestas Patrias 2026 cierran con 829 atenciones prehospitalarias y cero fallecidos

El operativo de prevención desplegado durante las Fiestas Patrias 2026 concluyó con 829 atenciones prehospitalarias, 24 traslados en ambulancia según la Comisión Nacional de Prevención en Movilizaciones Masivas (CONAPREMM)

El despliegue de más de 31.000 elementos apoyó los actos masivos por la Independencia en Honduras.
El despliegue de más de 31.000 elementos apoyó los actos masivos por la Independencia en Honduras.
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La Comisión Nacional de Prevención en Movilizaciones Masivas (CONAPREMM) dio por concluido el operativo de las Fiestas Patrias 2026, desarrollado a nivel nacional para garantizar labores de prevención, asistencia y respuesta durante las actividades conmemorativas por el 205 aniversario de la Independencia de Honduras.

De acuerdo con el informe presentado por la comisión, la jornada terminó sin personas fallecidas. Los equipos desplegados atendieron 829 casos prehospitalarios, trasladaron a 24 personas en ambulancia, reportaron siete heridos y localizaron a 12 menores extraviados, quienes fueron entregados a sus familiares.

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En total, más de 31.000 elementos de las instituciones que integran CONAPREMM operaron en distintos puntos del territorio nacional.

Entre los principales resultados del dispositivo se contabilizaron 829 atenciones prehospitalarias, brindadas a personas que requirieron asistencia durante la celebración.

El informe también registra seis servicios hospitalarios y 24 traslados en ambulancia como parte de la respuesta de los equipos de emergencia activos durante las festividades. Las autoridades reportaron además siete personas heridas por diferentes causas, todas atendidas en el marco del despliegue.

Más de 800 atenciones médicas

Uno de los aspectos contemplados en el operativo fue la atención a menores separados de sus familiares en medio de las concentraciones. Durante la jornada se reportaron 12 menores extraviados, todos posteriormente entregados a sus respectivos familiares.

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Las acciones preventivas se desarrollaron desde el inicio de las actividades oficiales de las Fiestas Patrias. La jornada comenzó con el tradicional Grito de Independencia, realizado en la Plaza de las Banderas, en las instalaciones del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

En ese mismo sector dieron inicio los desfiles del Distrito Central, uno de los principales puntos de concentración durante la conmemoración del 15 de septiembre.

Los cadetes de las Fuerzas Armadas participan en la jornada con demostraciones de disciplina y coordinación. (Foto: Cortesía / redes sociales)
Los cadetes de las Fuerzas Armadas participan en la jornada con demostraciones de disciplina y coordinación. (Foto: Cortesía / redes sociales)

Ante la movilización de miles de personas, las instituciones que conforman CONAPREMM mantuvieron presencia en diferentes sectores para atender emergencias, brindar asistencia médica y desarrollar acciones de prevención.

Información preventiva

El operativo incluyó acciones de asistencia directa a la población. Se distribuyeron 45.558 bolsas con agua entre los participantes de las celebraciones. También se entregaron 865 bidones con agua y 3.364 trifolios con información preventiva, destinados a reforzar las recomendaciones de seguridad entre los asistentes.

El operativo involucró a más de 31.000 elementos pertenecientes a las instituciones que conforman CONAPREMM, desplegados en diferentes zonas del país. El personal desarrolló tareas de prevención, monitoreo, atención prehospitalaria, traslado de pacientes y asistencia a quienes requirieron apoyo durante las actividades.

El despliegue buscó mantener una respuesta inmediata ante emergencias y reducir los riesgos asociados a las concentraciones masivas propias de las celebraciones del 15 de septiembre.

Las palillonas y bandas de guerra llenan de música, color y alegría las calles de Tegucigalpa durante la celebración. (Foto: Cortesía / redes sociales)
Las palillonas y bandas de guerra llenan de música, color y alegría las calles de Tegucigalpa durante la celebración. (Foto: Cortesía / redes sociales)

CONAPREMM señaló que el despliegue permitió mantener la atención preventiva y de emergencia durante las actividades patrias, con presencia de los equipos de respuesta en los principales puntos de concentración.

El operativo concluyó con 829 atenciones prehospitalarias, 24 traslados en ambulancia, 12 menores localizados y cero personas fallecidas, según el balance oficial de la comisión.

Además de la atención de emergencias, el operativo permitió reforzar las labores de orientación y prevención entre los asistentes, especialmente en los sitios con mayor concentración de personas.

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