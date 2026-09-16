CAMPO prevé alzas en los precios de los granos básicos en 2027 si la sequía frena la siembra postrera en El Salvador

Luis Treminio, presidente de CAMPO, advirtió que los precios de los granos básicos podrían aumentar en 2027 si la sequía afecta la siembra postrera y obliga a El Salvador a depender más de las importaciones. (Cortesía Mesa Agropecuaria, Rural e Indígena)

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Luis Treminio, presidente de CAMPO, advirtió que los precios de los granos básicos podrían aumentar en 2027 si la sequía impide completar la siembra postrera y obliga a El Salvador a depender aún más de las importaciones.

En entrevista con Infobae El Salvador, el dirigente descartó aumentos durante 2026. Explicó que el abastecimiento actual depende de la producción obtenida en 2025 y de compras externas que, según afirmó, ya fueron realizadas para cubrir el déficit previsto este año.

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Treminio vinculó el posible encarecimiento con el resultado de la postrera, que se realiza entre agosto y septiembre. Si la cosecha no logra desarrollarse por la falta de lluvias, sostuvo, el país tendría que ampliar sus compras externas en un contexto regional también afectado por la sequía. “Sí, que incrementarán los precios de granos básicos, pero a partir del próximo año”, afirmó.

A su juicio, no hay “motivo, razón o circunstancia” para que los precios suban en 2026, porque el consumo corresponde a la producción del año anterior.

El presidente de CAMPO sostuvo que no se registraba una situación de este nivel desde 1971 y presentó ese año como el antecedente más cercano de la afectación climática que enfrenta el sector agrícola. “De este nivel, la más cercana que tenemos fue en 1971”, afirmó.

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La siembra postrera enfrenta riesgo por la falta de lluvias

Treminio descartó alzas de precios en 2026 porque el abastecimiento de granos básicos depende de la producción de 2025 y de importaciones ya realizadas para cubrir el déficit. (Foto cortesía Ministerio de Agricultura)

Treminio afirmó que el 100 % de la siembra postrera está en riesgo, incluso en las parcelas donde los productores ya lograron colocar semillas. El problema, explicó, no termina con la siembra: los cultivos requieren lluvias regulares para desarrollarse y producir el volumen esperado.

“Inclusive la gente que ya sembró está en riesgo, porque si ya no sigue lloviendo, si llueve tan distanciado como se ha estado dando, es un problema”, expresó. Según dijo, esas condiciones pueden impedir que los cultivos produzcan lo necesario y reduzcan el abastecimiento para el siguiente año.

El dirigente señaló que a los agricultores solo les quedaba una semana para sembrar. Si no iniciaban las labores dentro de ese periodo, prácticamente perderían la oportunidad de hacerlo, porque el calendario agrícola no dejaría tiempo suficiente para completar el ciclo de los granos antes de que termine el invierno.

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La postrera se realiza entre agosto y septiembre. El retraso de las lluvias redujo el tiempo disponible para que el maíz, el frijol y el sorgo crezcan antes de la cosecha.

El oriente de El Salvador solo ha sembrado 10 % de maíz

En el oriente del país, Treminio estimó que apenas se había sembrado 10 % de la postrera prevista. Aclaró que esa superficie corresponde únicamente al maíz, mientras el frijol y el sorgo todavía no habían sido sembrados.

El presidente de CAMPO afirmó que agosto transcurrió sin lluvias en esa zona y que, durante septiembre, solo habían caído dos tormentas. Esa cantidad, según expuso, no garantiza las condiciones de humedad que necesitan los agricultores para comenzar las labores.

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“Los productores tienen temor a sembrar y por eso no avanza mucho”, dijo. Treminio añadió que un recorrido por el oriente permite observar pocas personas trabajando en las parcelas, debido a la incertidumbre sobre la disponibilidad de agua.

La siembra postrera, que se realiza entre agosto y septiembre, enfrenta riesgo total por la falta de lluvias y por el poco tiempo que queda para sembrar maíz, frijol y sorgo. (Foto cortesía Ministerio de Agricultura y Ganadería)

Mientras no llueva, sostuvo, los agricultores no podrán realizar la siembra. La falta de humedad en el suelo compromete el inicio del cultivo y también el avance de los granos que se establecen después del maíz.

El maíz condiciona la siembra de frijol y sorgo

Treminio explicó que el maíz abre el ciclo de la postrera en el oriente. Luego, cuando las plantas tienen un mayor desarrollo, los productores siembran frijol y sorgo bajo un sistema de asocio.

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El frijol y el sorgo no se colocan al mismo tiempo que el maíz. El dirigente indicó que ambos cultivos se incorporan cuando la milpa está próxima a doblarse, por lo que el retraso en la siembra del cereal también afecta el calendario de los otros dos granos.

“Cuando ya está para doblar, ya se siembra el sorgo y el frijol”, detalló. Por esa razón, la falta de avance en las parcelas de maíz impide que comience la siguiente etapa de la producción en el oriente.

La postrera nacional llega a 30 %, pero no garantiza la cosecha

A escala nacional, Treminio calculó que se había sembrado alrededor de 30 % de la postrera. Ese porcentaje incluye maíz, frijol y sorgo, aunque los niveles de avance no son iguales para los tres cultivos.

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El maíz presenta una siembra cercana a 40 %, según su estimación. En frijol y sorgo, el avance ronda 25 %, aunque el presidente de CAMPO remarcó que toda la superficie permanece expuesta a la evolución del clima.

“Si el invierno se retira antes, no vamos a tener las posibilidades de cosechar”, sostuvo. La advertencia incluye los terrenos que ya fueron sembrados, ya que el ciclo necesita lluvias suficientes para que los cultivos lleguen a la recolección.

El arroz no forma parte de la postrera. Treminio explicó que ese grano se siembra entre mayo y junio bajo sistemas de riego que permiten controlar el suministro de agua.

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En el oriente de El Salvador solo se ha sembrado 10 % del maíz de postrera, mientras el frijol y el sorgo aún no han sido sembrados por la falta de humedad en el suelo. (Foto: cortesía)

Las pérdidas de la primera siembra alcanzan 20 % de la producción

Treminio estimó que, a nivel nacional, las pérdidas de la primera siembra alcanzaron 20 % de la producción. Ese ciclo corresponde a las labores agrícolas realizadas entre mayo y junio y concentra buena parte de la producción de maíz.

En el caso del maíz, la primera representa 75 % de la producción anual, según explicó. De ese volumen, el dirigente calculó una pérdida de 20 %, equivalente a aproximadamente 2 millones 394 mil quintales.

Para el frijol, Treminio indicó que la primera representa 20 % de la producción. Sobre esa proporción, también ubicó la pérdida en 20 %, con un estimado de 78 mil quintales.

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El presidente de CAMPO atribuyó al sector un déficit de 4 millones 400 mil quintales. Mencionó esa cifra luego de exponer los cálculos sobre las pérdidas de maíz y frijol.

En el oriente, agregó, no se calculan pérdidas de la primera siembra porque esa zona concentra su producción en la postrera. Por esa razón, la preocupación actual se centra en el bajo avance del maíz y la falta de lluvias.

El invierno podría retirarse antes o terminar con tormentas

Treminio mencionó dos escenarios climáticos que pueden perjudicar la cosecha. El primero es el retiro anticipado del invierno, una posibilidad que atribuyó al Ministerio de Medio Ambiente y la NOAA.

El segundo escenario sería un octubre con condiciones más fuertes. En ese punto, el dirigente aludió al posible inicio de un fenómeno que denominó “superniño”.

También señaló que otras personas, distintas del Ministerio de Medio Ambiente y de la NOAA, prevén que el invierno se retire de forma violenta, con tormentas. Para Treminio, esa alternativa puede causar daños similares a los de la falta de lluvias.

A escala nacional, la postrera alcanza 30 % de avance, con una siembra cercana a 40 % en maíz y de 25 % en frijol y sorgo, aunque la cosecha sigue condicionada por el clima. (Foto cortesía MAG)

“En cualquiera de los casos, tormenta o sequía, no nos da el tiempo suficiente para sacar la cosecha”, afirmó. La preocupación del sector se relaciona con la falta de tiempo para que las plantas crezcan y lleguen a la etapa de recolección.

Nicaragua podría tener menos frijol para abastecer a El Salvador

Treminio advirtió que El Salvador podría requerir más importaciones si la postrera no produce lo previsto. Sin embargo, sostuvo que esa salida también enfrenta límites porque los países de la región registran problemas de sequía.

Nicaragua es el único proveedor de frijol para El Salvador, según afirmó el presidente de CAMPO. El año anterior, indicó, ese país tuvo un superávit de 2 millones 700 mil quintales.

Para este año, Treminio prevé que Nicaragua mantenga un excedente, aunque menor al registrado en 2025. Esa reducción, dijo, podría limitar la capacidad del país vecino para responder a la demanda salvadoreña.

“No va a haber capacidad para que Nicaragua lo logre abastecer”, expresó. La menor disponibilidad regional sería uno de los factores que podría presionar los precios de los granos en 2027.

CAMPO propone cambiar las fechas de siembra y evitar las quemas

Treminio indicó que CAMPO recomienda desde hace seis años modificar las fechas de siembra. La gremial plantea que los productores dejen de sembrar en mayo y trasladen esa actividad a junio.

El Salvador prevé alcanzar entre 17 y 18 millones de quintales de maíz, suficiente para cubrir la demanda nacional estimada en 20 millones de quintales./(Redes de Óscar Domínguez)

El dirigente explicó que mayo se ha convertido en uno de los meses más calurosos y con menos lluvias del invierno. El cambio busca reducir la exposición de las semillas a condiciones de calor y escasez de agua.

También recomendó aplicar prácticas agrícolas que permitan conservar la humedad del suelo. Entre ellas, mencionó el uso de rastrojos después de la cosecha y el abandono de las quemas para limpiar los terrenos.

Treminio propuso utilizar la cuma y conservar los restos vegetales sobre la tierra para mantener mejores condiciones de humedad. “Todos esos rastrojos los ayudan a mantener la humedad del suelo”, sostuvo.