Nicaragua

Freedom House alerta por posible represión transnacional tras el segundo atentado armado contra un opositor nicaragüense

La organización estadounidense dijo que un exintegrante de la Contra fue baleado en San José por dos agresores no identificados y pidió a las autoridades costarricenses una pesquisa rápida, exhaustiva e imparcial

Extradición Nicaragua
La entidad estadounidense dijo que el atentado en Costa Rica podría encajar en un patrón de persecución más allá de las fronteras y pidió a las instituciones locales una pesquisa rápida, exhaustiva e imparcial (Imagen archivo)
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Freedom House, organización estadounidense de defensa de los derechos civiles, expresó su preocupación por el ataque contra el exmiembro de la Contra Reinaldo Picado Miranda en San José, Costa Rica, y advirtió que el hecho podría constituir otro caso de represión transnacional.

La organización señaló: “Estamos profundamente preocupados por los informes de otro posible caso de represión transnacional en Costa Rica”.

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Según expuso este martes 15 de septiembre la Freedom House, Picado Miranda recibió varios disparos de parte de dos atacantes no identificados en un aparente intento de asesinato.

El defensor Salvador Marenco, del Colectivo Nicaragua Nunca Más, indicó que se trató del segundo atentado contra el nicaragüense: el más reciente ocurrió el 14 de septiembre y el primero había sido denunciado el 27 de junio de 2026 en la provincia de Cartago.

Picado Miranda enfrentaba un proceso de extradición tras acusaciones del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, que lo vinculaban con la muerte de un oficial policial en Nicaragua. Tras el ataque anterior, había responsabilizado públicamente a autoridades nicaragüenses.

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Las organizaciones de la sociedad civil nicaragüense radicadas en Costa Rica sostienen que existen más de 200 casos documentados de vigilancia, acoso, intimidación y agresiones contra personas exiliadas. Uno de los casos más notorios es el de Joao Maldonado, quien ha sobrevivido a dos atentados, según la sociedad civil en el exilio.

La organización ve un posible episodio de represión transnacional tras los disparos contra Reinaldo Picado Miranda en San José y pidió a Costa Rica una pesquisa rápida, exhaustiva e imparcial junto con protección.
La organización ve un posible episodio de represión transnacional tras los disparos contra Reinaldo Picado Miranda en San José y pidió a Costa Rica una pesquisa rápida, exhaustiva e imparcial junto con protección.

Freedom House pidió a las autoridades costarricenses una investigación “rápida, exhaustiva e imparcial” y medidas de protección para refugiados y disidentes en riesgo.

“La Unidad de Exiliados Nicaragüenses (UEN) condena enérgicamente el segundo atentado armado sufrido en Costa Rica por el opositor nicaragüense Reinaldo Picado Miranda, fundador de Resistencia Campesina Azul y Blanco”, fue otra de las reacciones que despertó el caso.

Sobre el caso

Picado fue alcanzado por varios proyectiles y trasladado de emergencia al Hospital San Juan de Dios, donde fue sometido a una intervención quirúrgica. Otro exiliado nicaragüense, identificado por las fuentes únicamente como “comandante Crawford”, también resultó herido en un brazo.

Una fuente cercana señala que recibió tres impactos, de los cuales dos lo alcanzaron en el abdomen, y que fue llevado a cirugía de emergencia en condición grave. Se conoce que ya salió de la operación y le fueron extraídas las tres balas.

Picado, de 53 años, es un antiguo combatiente de la Resistencia Nicaragüense, conocida como la Contra, y utilizó “Omar” como nombre de guerra durante el conflicto armado de los años ochenta.

Después se incorporó a la vida política y llegó a ser concejal por el opositor Partido Liberal Constitucionalista (PLC). Participó además en las protestas contra el régimen de Daniel Ortega en 2018, que la historia de Nicaragua y el mundo jamás olvidará por a fuerza violenta con la que respondió el poder Ejecutivo, y posteriormente se refugió en Costa Rica.

La Unidad de Exiliados Nicaragüenses (UEN) condenó enérgicamente el segundo atentado armado sufrido en Costa Rica por el opositor nicaragüense Reinaldo Picado Miranda, fundador de Resistencia Campesina Azul y Blanco. (Foto cortesía UEN)
La Unidad de Exiliados Nicaragüenses (UEN) condenó enérgicamente el segundo atentado armado sufrido en Costa Rica por el opositor nicaragüense Reinaldo Picado Miranda, fundador de Resistencia Campesina Azul y Blanco. (Foto cortesía UEN)

Apoyo de Estados Unidos para Nicaragua y el señalamiento contra el poder dictatorial

Este martes Marco Rubio expresó su solidaridad con el pueblo de Nicaragua durante la conmemoración de su independencia y afirmó que sus aspiraciones de libertad persisten pese a los “brutales esfuerzos de la dictadura de Murillo-Ortega por aniquilarla”.

El secretario de Estado de Estados Unidos recordó que los nicaragüenses “forjaron su propio camino para determinar su futuro” hace más de dos siglos. Esa convicción, sostuvo, se mantiene tanto dentro del país como entre quienes viven en el exilio.

“Las aspiraciones del pueblo nicaragüense a un futuro libre de tiranía no pueden ser canceladas ni borradas”, dijo Rubio. Estados Unidos también reconoció la determinación de los nicaragüenses y celebró los lazos entre ambos pueblos.

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