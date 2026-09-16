América Latina

El Interamerican Institute for Democracy presenta la conferencia “Bolivia: Constitución del Estado Plurinacional es nula”

Carlos Sánchez Berzaín es el expositor principal del encuentro, que se celebra este miércoles en Miami con la participación de especialistas en derecho y política latinoamericana

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El Interamerican Institute for Democracy (IID) convocó para este miércoles 16 de septiembre a una conferencia en la que se abordará por qué la Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia es nula, en un encuentro que tendrá lugar en su sede de Miami, con la participación de juristas y académicos especializados en derecho constitucional latinoamericano.

La conferencia lleva por título “Bolivia: Constitución del Estado Plurinacional es nula” y está a cargo de Carlos Sánchez Berzaín, jurista y ex ministro boliviano, reconocido por su análisis crítico del proceso constituyente impulsado durante el gobierno de Evo Morales.

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La presentación comenzará a las 11:00 (hora del Este) en las instalaciones del IID, ubicadas en 2100 Coral Way, suite 500, Miami, Florida.

Tras la exposición central, la conferencia incluirá un espacio de comentarios a cargo de tres especialistas: Jhonny Nogales, Gisela Derpic y Fernando Untoja, quienes aportarán perspectivas complementarias sobre la validez jurídica y las implicancias políticas del texto constitucional boliviano vigente. La moderación del encuentro estará a cargo de Francisco Endara Daza.

PRESENTACIÓN DEL LIBRO “LA LUCHA CONTRA LAS DICTADURAS TIENE AMIGOS DE MENTIRA Y ENEMIGOS DE VERDAD” DE CARLOS SÁNCHEZ BERZAÍN.
Carlos Sánchez Berzaín (Foto Infobae/Nachofilms)

El Interamerican Institute for Democracy es una organización con sede en Miami dedicada al análisis político y jurídico de los procesos democráticos en la región.

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El evento de este miércoles se inscribe en una serie de actividades académicas que el instituto organiza para debatir sobre el estado de derecho y la institucionalidad en países de América Latina, con especial foco en aquellos que atravesaron procesos constituyentes en las últimas dos décadas.

El mes pasado, el instituto presentó presentó el libro “Narcoestados, gobiernos paradictatoriales y otros ensayos”, una obra del mencionado Carlos Sánchez Berzaín que analiza la relación entre el poder político, las dictaduras y el crimen organizado en América Latina. El evento se realizó en la librería Books & Books, ubicada en 265 Aragon Avenue, Coral Gables, Florida, y reunió a destacados referentes de la política, el periodismo y la academia de la región.

Sánchez Berzaín sostuvo durante la presentación de su libro que Bolivia, en su 201 aniversario de independencia, llegó a esa fecha “sin independencia y sin República” porque, según su lectura, quedó subordinada a una estructura regional que vincula a la dictadura de Cuba, el socialismo del siglo XXI y el narcotráfico como forma de control político y estatal.

Durante la presentación, el ex ministro afirmó que ese proceso convirtió al país en un “satélite” de La Habana y describió a Bolivia como un “narco Estado”. Su acusación más precisa fue que, bajo Evo Morales, la superficie de coca ilegal pasó de 3.000 hectáreas a más de 100.000.

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