Honduras

Próspera ZEDE juramenta nuevo fiscal civil en medio de la disputa jurídica

Próspera ZEDE anunció la incorporación del abogado hondureño Alberto A. Hernández Franks como fiscal civil de esa jurisdicción, un cargo que contempla funciones relacionadas con asuntos civiles, administrativos y de cumplimiento de las normas internas

La designación en la Próspera ocurre tras el fallo de la Corte Suprema que declaró inconstitucionales las ZEDE
El nuevo fiscal civil de la Próspera podrá promover acciones de cumplimiento y cobros tributarios. (cortesía Facebook)
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Próspera ZEDE (Zonas de Empleo y Desarrollo Económico) anunció la juramentación del abogado hondureño Alberto A. Hernández Franks como fiscal civil de esa jurisdicción, un cargo desde el cual, según la organización, asumirá responsabilidades vinculadas con la aplicación de disposiciones civiles y administrativas dentro de su estructura institucional.

El anuncio fue divulgado por Próspera a través de sus redes sociales, donde también se dio a conocer parte de la trayectoria académica y profesional del nuevo funcionario.

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De acuerdo con la información publicada por la organización, Hernández Franks es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) y cuenta con una Maestría en Derecho (LLM) de Penn State University, universidad pública estadounidense.

Figura además como abogado admitido en la Barra de Abogados del Estado de Nueva York, según los datos proporcionados por Próspera.

Según la descripción difundida por Próspera ZEDE, el cargo comprende distintas atribuciones relacionadas con la aplicación y el cumplimiento de las normas que rigen dentro de esa jurisdicción.

Entre sus responsabilidades estaría la conducción de acciones orientadas a garantizar el cumplimiento de estatutos, regulaciones y demás disposiciones adoptadas por Próspera.

Funciones del nuevo fiscal civil

La organización también señaló que Hernández Franks podrá presentar acciones de cumplimiento ante el proveedor de servicios de arbitraje por defecto, como parte de los mecanismos contemplados en su marco institucional.

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A estas funciones se suman procedimientos relacionados con el cobro forzoso de tributos, así como la supervisión del cumplimiento de determinadas reglas vinculadas con la vida, la propiedad y el orden público, siempre de acuerdo con la información divulgada por Próspera.

En su comunicación, Próspera ZEDE presentó la designación como parte de sus esfuerzos por fortalecer su estructura institucional. La organización sostuvo que el nombramiento responde a su intención de mantener una institucionalidad basada, según su propia definición, en el estado de derecho y en mecanismos de gobernanza orientados al desarrollo económico de Honduras.

La designación de Hernández Franks se produce mientras continúa el debate jurídico en Honduras sobre la situación y alcance de las ZEDE.
La designación de Hernández Franks se produce mientras continúa el debate jurídico en Honduras sobre la situación y alcance de las ZEDE.

La incorporación de Hernández Franks se suma a las estructuras que Próspera ha desarrollado dentro de su proyecto, que desde su creación ha generado un amplio debate en el país por el modelo de administración y regulación planteado bajo el régimen de las ZEDE, Zonas de Empleo y Desarrollo Económico.

Contexto jurídico en Honduras

La juramentación del nuevo fiscal civil se produce mientras continúa la controversia sobre la constitucionalidad y la situación jurídica de las ZEDE.

Uno de los principales antecedentes en esta discusión es la resolución emitida el 20 de septiembre de 2024 por la Corte Suprema de Justicia, cuando el pleno de magistrados declaró, por mayoría de votos, la inconstitucionalidad del Decreto 236-2012, mediante el cual se reformaron los artículos 294, 303 y 329 de la Constitución de la República, así como del Decreto 120-2013, correspondiente a la Ley Orgánica de las ZEDE.

La decisión tuvo como fundamento, según lo expresado por la Corte, la afectación de disposiciones constitucionales consideradas pétreas.

Pese a la resolución de la justicia hondureña, Próspera ha mantenido una posición propia respecto de la aplicación y el alcance de las decisiones adoptadas por las instituciones del Estado hondureño.

Infografía con texto e iconos sobre el perfil de un fiscal civil, sus funciones legales y el debate judicial de las ZEDE en Honduras.
Una infografía de Infobae detalla el nombramiento de Hernández Franks como fiscal civil de Próspera en Honduras y la controversia constitucional sobre las ZEDE. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El proyecto ubicado en la isla de Roatán ha continuado desarrollando estructuras internas y anunciando la incorporación de funcionarios para desempeñar diferentes responsabilidades dentro de su modelo de gobernanza.

En ese marco se inscribe la reciente designación de Hernández Franks como fiscal civil, un cargo que, según Próspera, tendrá competencias relacionadas con el cumplimiento de sus normas y regulaciones.

La situación mantiene abierto el debate sobre el alcance de las decisiones nacionales frente a las estructuras creadas bajo el régimen de las ZEDE, así como sobre la situación jurídica de proyectos que han sostenido posiciones distintas respecto de las resoluciones adoptadas por las autoridades hondureñas.

La designación de Hernández Franks ocurre en un escenario en el que confluyen dos realidades: Próspera continúa anunciando y fortaleciendo su estructura institucional mientras las ZEDE permanecen en el centro de una controversia jurídica que involucra decisiones de la Corte Suprema de Justicia y distintas interpretaciones sobre sus efectos.

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