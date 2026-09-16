Cuba

“Miren con lo que nos están matando”: cubanos explotan ante la llegada de agua fétida y contaminada a sus casas

La crisis del suministro de agua en Cuba ha alcanzado niveles críticos de insalubridad. Ante la falta de mantenimiento en la red hidráulica y los constantes apagones que paralizan el bombeo, cada vez más familias denuncian la llegada de agua turbia, verdosa y con mal olor a sus hogares

La llegada de agua con impurezas pone en riesgo la salud pública en la isla. (AP Foto/Ramón Espinosa)
La llegada de agua con impurezas pone en riesgo la salud pública en la isla. (AP Foto/Ramón Espinosa)
Guardar

El deterioro sistémico de los servicios públicos en Cuba ha alcanzado un punto crítico con el colapso de la red de acueductos en todo el archipiélago.

Múltiples denuncias ciudadanas, amplificadas por plataformas y medios independientes como Árbol Invertido y CiberCuba, visibilizan la constante llegada de agua turbia, verdosa y contaminada a los hogares de miles de familias.

PUBLICIDAD

La indignación popular se manifiesta diariamente en redes sociales, donde los residentes documentan un escenario en el que el recurso hídrico, lejos de ser potable y seguro, representa una amenaza latente para la salud pública.

En un video divulgado recientemente, un ciudadano cubano captó el momento exacto en que de la tubería de su vivienda salía un líquido visiblemente oscuro y verdoso. Mientras llenaba un recipiente frente a la cámara, el hombre culpó de manera directa al régimen de Miguel Díaz-Canel por la drástica degradación de las condiciones de vida en el país.

Su exclamación refleja la desesperación acumulada ante la falta de respuestas estatales: “Miren con lo que nos están matando”. Este episodio sintetiza la vulnerabilidad a la que están expuestas miles de familias que se ven obligadas a lidiar tanto con la escasez prolongada como con la pésima calidad del suministro cuando finalmente llega.

PUBLICIDAD

Un ciudadano cubano muestra con enojo el agua turbia y de color verdoso que sale del grifo de su casa, denunciando el peligro para la salud que representa y responsabilizando al gobierno.

El problema no se limita a un área específica, sino que se extiende por diversos municipios de La Habana y otras provincias de la isla. En zonas densamente pobladas como Centro Habana, los vecinos reportan con frecuencia que el fluido transporta sedimentos, malos olores e incluso pequeños organismos vivos. La insalubridad dentro de las viviendas se ha agravado significativamente, imposibilitando el uso del agua para tareas tan esenciales como cocinar, lavar o la higiene personal diaria.

A este panorama se suma el riesgo inminente de contaminación biológica. La infraestructura hídrica nacional, con décadas sin recibir mantenimientos preventivos o capitales, presenta fracturas masivas en su entramado de tuberías.

Ante la falta de presión en la red, las aguas residuales y albañales terminan filtrándose y mezclándose con las tuberías del servicio potable. El resultado es la distribución directa de agentes patógenos a los grifos de la población, elevando el riesgo de brotes epidémicos de enfermedades diarreicas agudas, parásitos intestinales y padecimientos cutáneos.

Paradójicamente, mientras las viviendas atraviesan ciclos de semanas enteras sin recibir una sola gota, las calles del país exhiben grandes salideros que desperdician miles de litros diarios. Esta contradicción pone de manifiesto la ineficiencia en la gestión y la falta de capacidad operativa para contener la fuga de recursos preciosos en medio de una sequía logística severa.

Las tuberías deterioradas y los constantes apagones paralizan las bombas de abasto, agravando el desabastecimiento y la contaminación del líquido (Cortesía: CubaNet).
Las tuberías deterioradas y los constantes apagones paralizan las bombas de abasto, agravando el desabastecimiento y la contaminación del líquido (Cortesía: CubaNet).

Causas fundamentales: Infraestructura obsoleta, apagones y falta de tratamiento

El colapso hidráulico cubano es el resultado directo de la acumulación de factores técnicos, financieros y de gestión gubernamental:

  • Ausencia de clorificación y productos químicos: La escasez de insumos básicos como cloro, sulfato de aluminio y otros reactivos esenciales ha paralizado las plantas de tratamiento de agua potable.
  • Impacto severo de la crisis energética: Las constantes interrupciones del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) frenan de forma prolongada los motores de las estaciones de bombeo.
  • Deterioro generalizado de la red técnica: La obsolescencia de las tuberías madre, la carencia de repuestos para las bombas principales y la falta de inversión estatal sostenida han provocado la ruptura estructural del sistema hídrico nacional.

La incapacidad de la administración estatal para garantizar el suministro regular de agua limpia expone el nivel de abandono de las infraestructuras básicas en la isla. Para la ciudadanía, el acceso al agua potable ha dejado de ser un derecho garantizado para convertirse en una lucha cotidiana por la supervivencia en medio de un contexto de marcada insalubridad.

Temas Relacionados

CubaAgua contaminadaColapso de acueductosContaminaciónSalud

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cubalex documentó 919 víctimas de violaciones de derechos humanos en Cuba entre enero y junio 2026

La organización Cubalex relevó 1,894 incidentes entre enero y junio, un alza del 48% frente al semestre previo, y ubicó a las cárceles como el principal foco de denuncias

Cubalex documentó 919 víctimas de violaciones de derechos humanos en Cuba entre enero y junio 2026

Preso político cubano lleva dos semanas con dolor intenso sin diagnóstico: “No se puede ni acostar ni sentar”

La madre de Ibrahim Domínguez alertó que su hijo lleva dos semanas con un cuadro sin causa identificada, además de pérdida de sensibilidad y escaso efecto de analgésicos

Preso político cubano lleva dos semanas con dolor intenso sin diagnóstico: “No se puede ni acostar ni sentar”

La ONU alerta que los apagones en Cuba ponen en riesgo la vacunación de 70,000 niños

La OCHA advirtió que la falta de energía prolongada interrumpe la cadena de frío, deteriora dosis pediátricas y obliga a suspender calendarios de inmunización, además de afectar incubadoras y respiradores en hospitales de la isla

La ONU alerta que los apagones en Cuba ponen en riesgo la vacunación de 70,000 niños

Cubanos deberán tramitar un visado turístico para viajar a Tailandia

La decisión de las autoridades tailandesas también retiró la exención de visado a los ciudadanos de México, Colombia, Panamá y Uruguay

Cubanos deberán tramitar un visado turístico para viajar a Tailandia

La crisis eléctrica en Cuba obliga a mover juegos mecánicos con fuerza humana

Las autoridades impidieron que los equipos mecánicos se enlazaran al sistema eléctrico y adultos con voluntarios empujaron los juegos para que los menores pudieran usarlos pese a apagones prolongados

La crisis eléctrica en Cuba obliga a mover juegos mecánicos con fuerza humana

TECNO

Nvidia entrega en escuelas de EE.UU computadores con inteligencia artificial para hacer robots autónomos

Nvidia entrega en escuelas de EE.UU computadores con inteligencia artificial para hacer robots autónomos

El iPhone podría convertirse en una consola: Apple prepara su propio mando para juegos

ChatGPT cambia por completo: OpenAI dice adiós a GPT-5.5 y ahora llega una nueva versión para actualizar

Robotaxi de Tesla bajo la lupa: Elon Musk tiene fecha límite para justificar la autonomía del Cybercab

El precio de Bitcoin para este día

ENTRETENIMIENTO

Se confirmó que la DEA allanó la casa de Hayden Panettiere en Los Ángeles tras su muerte

Se confirmó que la DEA allanó la casa de Hayden Panettiere en Los Ángeles tras su muerte

"Todo se puso en marcha": Noel Gallagher reveló el momento exacto en que Oasis decidió volver a los escenarios en 2027

Latin Grammy 2026: lista completa de nominados y las estrellas que compiten por los principales premios

Amanda Seyfried y Thomas Sadoski se separan tras 9 años de matrimonio

La Odisea supera a Jurassic World y se convierte en la película más taquillera de Universal con casi USD 1.685 millones

MUNDO

China recibió al canciller iraní en Beijing y reclamó la reapertura del estrecho de Ormuz

China recibió al canciller iraní en Beijing y reclamó la reapertura del estrecho de Ormuz

Amnistía Internacional acusó a Irán de crímenes de lesa humanidad en la represión de 2022 y pidió investigar a 87 altos mandos del régimen

El derrumbe de un edificio de apartamentos en Gaza dejó al menos 20 muertos y decenas de desaparecidos

El presidente de Líbano busca un pacto de seguridad con Israel: “No tenemos más opción que las negociaciones”

Jaulas de hierro, descargas eléctricas y hambre: un informe revela el uso sistemático de la tortura en China