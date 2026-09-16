Un estado de EEUU concentra la mayor producción de pavos y mantiene vigilancia por influenza aviar altamente patógena

La influenza aviar altamente patógena mantiene activos los protocolos de vigilancia y respuesta del USDA en granjas de aves de corral, parvadas de traspatio y aves silvestres en Estados Unidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La influenza aviar altamente patógena mantiene activos los protocolos de vigilancia y respuesta del Departamento de Agricultura de Estados Unidos en las granjas de aves de corral. Las autoridades federales monitorean detecciones en establecimientos comerciales, parvadas de traspatio y aves silvestres, mientras aplican medidas de control cuando se confirma la presencia del virus. Según el Servicio de Inspección Sanitaria de Animales y Plantas, conocido como APHIS, la enfermedad puede afectar a pollos, pavos y otras especies domésticas.

Minnesota ocupa un lugar central en la producción estadounidense de pavos. De acuerdo con el informe anual Turkeys Raised del Servicio Nacional de Estadísticas Agrícolas del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, el estado crió 32 millones de aves en 2025, el mayor volumen del país. El dato explica la atención sanitaria sobre la actividad avícola en esa zona, aunque los registros oficiales consultados no permitieron corroborar las cifras por establecimiento atribuidas a recientes focos en reportes de prensa.

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El sistema federal de detección reúne información sobre casos confirmados y publica un panorama actualizado de los últimos 30 días. Según APHIS, ese período ofrece la referencia más útil para conocer el impacto inmediato del virus en las aves del país. Sin embargo, durante la verificación no fue posible acceder al desglose del tablero oficial por condado, fecha y tamaño de las parvadas, por lo que no se incluyen cifras específicas de brotes en Minnesota, Dakota del Sur o Dakota del Norte.

Qué es la influenza aviar altamente patógena y cómo afecta a los pavos

La influenza aviar es una enfermedad viral contagiosa que afecta a aves domésticas y silvestres. Según APHIS, los virus se clasifican por su capacidad de provocar enfermedad en las aves de corral. Las formas de baja patogenicidad suelen causar pocos signos clínicos, mientras que las de alta patogenicidad pueden provocar enfermedad grave y muertes en parvadas comerciales.

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Los pavos forman parte de las especies susceptibles a la enfermedad. De acuerdo con la guía veterinaria de APHIS, la influenza aviar altamente patógena puede causar muertes repentinas, falta de energía, pérdida de apetito, síntomas respiratorios e inflamación en distintas partes del cuerpo. En aves ponedoras también puede producir una reducción de la postura o alteraciones en los huevos.

Cuando se confirma un foco de alta patogenicidad, no existe un tratamiento para eliminar el virus en la parvada. Según APHIS, la respuesta sanitaria requiere sacrificar a las aves afectadas y expuestas, aplicar medidas de disposición de restos y completar tareas de limpieza y desinfección. El procedimiento busca reducir el riesgo de transmisión hacia otros establecimientos.

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La agencia federal señala que la respuesta incluye coordinación con veterinarios estatales, laboratorios de diagnóstico, productores y autoridades de salud animal. De acuerdo con APHIS, los profesionales que detecten signos compatibles con influenza aviar deben informar de inmediato los casos sospechosos a funcionarios sanitarios estatales o federales para realizar las pruebas correspondientes.

La influenza aviar altamente patógena puede causar enfermedad grave y muertes en pavos, pollos y otras aves domésticas, según APHIS. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Minnesota lideró la producción de pavos en Estados Unidos durante 2025

Minnesota crió 32 millones de pavos en 2025, según el informe Turkeys Raised del Servicio Nacional de Estadísticas Agrícolas, conocido como NASS. La cifra se mantuvo sin cambios respecto de 2024 y ubicó al estado por encima de Carolina del Norte, que registró 27 millones de aves, y Arkansas, que contabilizó 25 millones.

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Estados Unidos crió 194,5 millones de pavos en 2025, una caída del 3% frente a los 200 millones informados para el año anterior. De acuerdo con NASS, los seis principales estados productores representaron el 68% del total nacional. Además de Minnesota, ese grupo incluyó a Carolina del Norte, Arkansas, Indiana, Misuri y Virginia.

Dakota del Sur registró 2,4 millones de pavos durante 2025, frente a los 2,8 millones consignados en 2024. Según el informe del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, las cifras estatales abarcan estimaciones de producción y, en ciertos casos, excluyen datos que podrían revelar información de establecimientos individuales.

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El próximo informe anual sobre pavos criados tiene fecha de publicación prevista para el 25 de septiembre de 2026. De acuerdo con el calendario de productos y servicios de NASS, el documento actualizará los datos nacionales y estatales de producción correspondientes a 2026, incluidas las variaciones interanuales de las principales zonas productoras.

Cómo llega el virus de la gripe aviar a las granjas comerciales

Las aves silvestres pueden portar virus de influenza aviar y no mostrar signos de enfermedad. Según APHIS, esta característica permite que algunas especies trasladen el virus a nuevas zonas durante sus movimientos migratorios y expongan a las aves domésticas si existen condiciones de contacto directo o indirecto.

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La migración de aves representa un factor de riesgo reconocido por las autoridades, pero no permite determinar por sí sola cómo ingresó el virus en una granja específica. De acuerdo con APHIS, la transmisión puede producirse también a través de materia fecal, agua, alimentos, jaulas, equipos, vehículos, ropa, calzado y otros materiales contaminados.

El programa federal de vigilancia de aves silvestres funciona como una herramienta de detección temprana. Según el Servicio de Inspección Sanitaria de Animales y Plantas, los resultados permiten identificar la presencia y distribución de virus de interés en Estados Unidos, con el fin de orientar las medidas de prevención en la industria avícola y entre los responsables de parvadas domésticas.

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Las recomendaciones de bioseguridad incluyen limitar las visitas a las granjas, separar las aves domésticas de la fauna silvestre, utilizar ropa y botas exclusivas para cada establecimiento y desinfectar equipos antes de ingresar o salir de las instalaciones. De acuerdo con APHIS, el alimento y el agua deben permanecer protegidos para evitar el contacto con aves silvestres y roedores.

APHIS indicó que, cuando se confirma un foco de influenza aviar altamente patógena, la respuesta sanitaria exige sacrificar las aves afectadas y expuestas, además de limpiar y desinfectar las instalaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué medidas aplica el USDA ante un foco de influenza aviar

El USDA ofrece evaluaciones voluntarias de bioseguridad a establecimientos comerciales que no registraron casos y auditorías en las operaciones afectadas o situadas dentro de áreas de control. Según APHIS, esas revisiones permiten identificar prácticas destinadas a reducir la posibilidad de ingreso y propagación del virus en las granjas.

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La agencia federal también contempla indemnizaciones para productores cuyas parvadas deban ser eliminadas como parte de la respuesta sanitaria. De acuerdo con APHIS, el programa busca respaldar la aplicación de medidas de control y facilitar el cumplimiento de las disposiciones veterinarias, que incluyen la despoblación, la disposición segura de las aves y la desinfección de los predios.

La reanudación de la actividad en una granja afectada depende del cumplimiento de los requisitos sanitarios establecidos por las autoridades. Según APHIS, el proceso puede requerir limpieza, desinfección, períodos de espera, vigilancia y verificaciones previas a la repoblación. El organismo federal no atribuye un plazo único para todos los establecimientos porque las condiciones cambian según cada foco.

Cuál es el riesgo de la gripe aviar para las personas

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, conocidos como CDC, mantienen bajo el riesgo para la población general de Estados Unidos. Según la agencia, la detección de influenza aviar en aves silvestres o en aves de corral no modifica por sí misma esa evaluación para las personas que no tuvieron contacto directo con animales infectados o con entornos contaminados.

El riesgo aumenta para trabajadores avícolas, propietarios de aves de traspatio, veterinarios, equipos de respuesta y otras personas expuestas a aves enfermas, muertas o posiblemente infectadas. De acuerdo con los CDC, la exposición también puede producirse al manipular cadáveres, heces, camas de galpones, agua u objetos contaminados.

Los CDC recomiendan que las autoridades estatales y locales monitoreen durante 10 días a las personas que tuvieron contacto con animales infectados o potencialmente infectados. El seguimiento debe comenzar desde la primera exposición y mantenerse hasta 10 días después del último contacto conocido, con pruebas para quienes desarrollen síntomas compatibles con una infección.

Los sistemas de vigilancia de los CDC no muestran indicadores de actividad inusual de influenza aviar A(H5) en personas. La agencia mantiene sus protocolos de monitoreo y prevención para los grupos expuestos, mientras el USDA sostiene la vigilancia de aves comerciales, aves de traspatio y fauna silvestre.

Estados Unidos crió 194,5 millones de pavos en 2025, un 3% menos que en 2024, y los seis principales estados productores concentraron el 68% del total nacional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Es seguro consumir pavo durante los brotes de influenza aviar

La detección de influenza aviar en una granja no altera las pautas oficiales para el consumo de productos avícolas correctamente manipulados y cocidos. Según los CDC, las aves y los huevos preparados de forma adecuada son seguros para el consumo en Estados Unidos.

El Servicio de Inocuidad e Inspección de los Alimentos del USDA establece que todos los productos de aves de corral deben alcanzar una temperatura interna mínima de 73,9 °C, equivalente a 165 °F. La medición debe realizarse con un termómetro de alimentos antes de retirar la carne de la fuente de calor.

Para los pavos enteros, el USDA recomienda verificar la temperatura en la parte más gruesa de la pechuga, la zona interna del muslo y la parte interna del ala, sin que el termómetro toque el hueso. De acuerdo con el Servicio de Inocuidad e Inspección de los Alimentos, el relleno también debe alcanzar 73,9 °C si se cocina dentro del ave.

La próxima actualización de la producción nacional llegará el 25 de septiembre con el informe anual de NASS. Hasta entonces, los organismos federales mantienen las medidas de vigilancia epidemiológica, respuesta sanitaria, bioseguridad en las granjas y monitoreo de personas expuestas, según los lineamientos del USDA y los CDC.