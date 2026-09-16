Crimen y Justicia

La Justicia confirmó la condena a prisión de Claudio Contardi por el abuso sexual a Julieta Prandi con una leve reducción de pena

Lo definieron los jueces del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires tras revisar la sentencia. Cumplirá con 18 años y seis meses de cárcel en vez de 19, cómo había quedado definido en el juicio oral

Julieta Prandi y Claudio Contardi
Julieta Prandi y Claudio Contardi
Guardar

El Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires revisó la condena impuesta a Claudio Contardi por abusos sexuales reiterados y agravados contra su ex pareja, la modelo Julieta Prandi, y resolvió reducir seis meses la sentendia original, que había sido de diecinueve años de prisión.

La defensa planteó, entre otras cuestiones, que se había vulnerado el derecho del imputado a ser juzgado por jurados, que no contó con una defensa eficaz por los cambios de abogados antes del debate, que los hechos estaban descriptos de manera imprecisa, que la prueba era insuficiente, que no se acreditó el dolo ni el grave daño psíquico, y que la pena era excesiva.

PUBLICIDAD

El Tribunal rechazó la mayoría de esos planteos. Consideró que Contardi había optado válidamente por ser juzgado por un tribunal técnico y que no podía volver sobre esa decisión luego de haberse desarrollado el juicio bajo esa modalidad. También entendió que tuvo defensa adecuada, que conoció los hechos imputados y pudo defenderse, y que no hubo afectación del principio de congruencia.

Los jueces valoraron que el relato de la víctima fue coherente y estuvo respaldado por declaraciones de familiares, amistades, compañeros de trabajo y profesionales de salud. Consideraron también acreditado que existió un contexto sostenido de violencia psicológica, económica, física y sexual dentro de la relación de pareja, que anulaba la posibilidad de un consentimiento libre.

PUBLICIDAD

veredicto por el juicio contra el ex de Julieta Prandi
Julieta Prandi en el juicio (Fotografía: Jaime Olivos)

Además tuvieron por probado que los abusos provocaron un grave daño en la salud mental de la víctima, manifestado mediante síntomas compatibles con estrés postraumático, ansiedad, depresión, alteraciones del sueño y necesidad de tratamiento psicológico y psiquiátrico.

No obstante, el Tribunal entendió que una de las agravantes utilizadas para fijar la pena estaba insuficientemente fundamentada. En particular, excluyó la referencia a la “actitud asumida por el imputado con posterioridad al hecho y sus características”, al considerar que no se explicó con precisión por qué esa circunstancia justificaba aumentar la sanción.

Por ese motivo, hizo lugar parcialmente al recurso de casación y redujo la pena de diecinueve años a dieciocho años y seis meses de prisión. Asimismo, mantuvo firme la condena, la calificación legal, el rechazo de los restantes agravios y la detención del condenado.

“Para nosotros la reducción es insensible. La condena ya fue ejemplar y marca un antes y un después en causas de este tipo. Yo solo espero algún día poder volver a ver bien a Julieta. Al día de hoy todavía no la volví a ver cómo antes”, aseguró a Infobae el abogado Fernando Burlando, que representó a lo largo del camino judicial.

Temas Relacionados

Julieta PrandiClaudio ContardiViolencia de géneroÚltimas noticiasAbuso sexual

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Juicio por Loan Peña, en vivo: declaran peritos que trabajaron en la recolección de pruebas durante la desaparición

En la última audiencia, el ex comisario Walter Maciel, uno de los acusados, dijo que el nene fue atropellado y acusó a tres de los imputados

Juicio por Loan Peña, en vivo: declaran peritos que trabajaron en la recolección de pruebas durante la desaparición

El regreso de “El Groso” Ortigoza, el poderoso capo paraguayo de la Villa 31

Siete años atrás, Juan Ramón se convirtió en uno de los principales pesados del asentamiento de Retiro. Hoy, la Policía Bonaerense lo investigó y lo arrestó, acusado de regentear una red de tusi que se extendía hasta el Conurbano

El regreso de “El Groso” Ortigoza, el poderoso capo paraguayo de la Villa 31

Iba a trabajar y un vecino la secuestró, violó y asesinó: cómo avanza la investigación por el femicidio de Milagros Cabrera

La mujer de 30 años desapareció el pasado 31 de julio al dejar su domicilio en Villa Rosa, Pilar. Dos días después, fue hallada muerta a metros de una parada de colectivos por su expareja, un sargento de la Policía Bonaerense

Iba a trabajar y un vecino la secuestró, violó y asesinó: cómo avanza la investigación por el femicidio de Milagros Cabrera

Detuvieron a tres sospechosos por el crimen del joven asesinado en José C. Paz: uno es menor

Los operativos incluyeron ocho allanamientos coordinados por la DDI San Martín. Entre los arrestados hay un adolescente de 16 años acusado de aportar el auto que usaron

Detuvieron a tres sospechosos por el crimen del joven asesinado en José C. Paz: uno es menor

Guerra por el testamento de una jubilada de Caballito que se suicidó: la desoladora carta del final

Iris Alba Bianchi se quitó la vida en octubre de 2021. Firmó dos testamentos: el primero beneficiaba a su portero, el segundo a su paseador de perros y a su psiquiatra. Ambos libraron una disputa en Tribunales que fue cerrada cinco años después. El pedido de auxilio: “Estoy muy sola”

Guerra por el testamento de una jubilada de Caballito que se suicidó: la desoladora carta del final

DEPORTES

Estudiantes buscará la clasificación a la semifinal de la Copa Libertadores en Brasil ante el Corinthians: hora, TV y formaciones

Estudiantes buscará la clasificación a la semifinal de la Copa Libertadores en Brasil ante el Corinthians: hora, TV y formaciones

Lázaro Bainotti, el piloto argentino de 15 años que corre a 230 km/h y ya piensa en Europa: “Mi sueño es llegar a la Fórmula 1”

El Inter Miami de Messi buscará el título de la Campeones Cup frente a Cruz Azul: hora, TV y todo lo que hay que saber

Desgarradora carta de la familia de la atleta que desapareció hace dos semanas en una montaña: “Todo indica que cayó mientras descendía”

Manchester United y el día que dejó escapar a Mbappé: “No estaban muy seguros de él”

TELESHOW

La misteriosa escapada de Emilia Attias: looks impactantes, arquitectura clásica y gastronomía del mundo

La misteriosa escapada de Emilia Attias: looks impactantes, arquitectura clásica y gastronomía del mundo

Lizy Tagliani mostró su particular plato “gourmet” antes de competir en MasterChef Celebrity: ” Mi preferido”

La pregunta al aire de Julián Weich su hijo hippie: “¿De qué vivís? Porque yo no te paso un mango"

25 años de la vida en directo: quiénes fueron los ganadores de Gran Hermano en Argentina

El guiño de Julieta Ortega a su hermano Emanuel y a Julieta Prandi tras ausentarse a la sorpresiva boda en San Isidro

INFOBAE AMÉRICA

Un estado de EEUU concentra la mayor producción de pavos y mantiene vigilancia por influenza aviar altamente patógena

Un estado de EEUU concentra la mayor producción de pavos y mantiene vigilancia por influenza aviar altamente patógena

Las autoridades indígenas de Guatemala lanzan la campaña Pasos firmes para frenar la criminalización

“Miren con lo que nos están matando”: cubanos explotan ante la llegada de agua fétida y contaminada a sus casas

Próspera ZEDE juramenta nuevo fiscal civil en medio de la disputa jurídica

Freedom House alerta por posible represión transnacional tras el segundo atentado armado contra un opositor nicaragüense