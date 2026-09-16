Los videos de los incidentes tras la eliminación de Platense ante Fluminense: invasión de campo, proyectiles y una bandera robada

Incidentes y despliegue policial tras el partido entre Platense y Fluminense

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Un grupo de hinchas de Platense invadió el campo de juego del Estadio Ciudad de Vicente López apenas terminó el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores y arrancó al menos una bandera del sector reservado a los simpatizantes de Fluminense, mientras arrojaba sillas y otros objetos contra los presentes.

El episodio se produjo luego de que el conjunto brasileño confirmara su clasificación a semifinales pese a la derrota 2-1 en la cancha del Calamar, que no pudo remontar el 0-2 en el Maracaná.

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La confusión comenzó en el momento en el que el árbitro Cristian Garay marcó el final del encuentro, mientras los futbolistas de Fluminense festejaban el pase de ronda cerca del sector visitante. Un integrante del cuerpo técnico de Platense intentó agredir al lateral derecho Guga, lo que derivó en un cruce entre jugadores y miembros de las delegaciones. El delantero Rodrigo Castillo salió en defensa de su compañero, recibió un golpe y quedó con sangre en el rostro.

A partir de ese incidente inicial, la situación escaló con rapidez. Varios hinchas locales abandonaron las tribunas populares y bajaron al campo. Parte de ese grupo llevaba pasamontañas y avanzó hacia la zona donde se ubicaba la delegación visitante.

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Los futbolistas del conjunto carioca fueron retirados hacia el vestuario en medio de la tensión, al igual que el presidente del club brasileño, Mattheus Montenegro. Las fuerzas de seguridad, equipadas con escudos y gas pimienta, debieron intervenir para dispersar a los agresores y contener los cruces dentro del terreno de juego.

Incidentes en el campo de juego durante el partido entre Platense y Fluminense

Una vez que los hinchas de Platense llegaron hasta la tribuna con los simpatizantes de Fluminense, le sustrajeron una bandera a los brasileños. Además, lanzaron bancos y sillas de plástico desde el campo hacia la tribuna visitante, lo que generó nuevos momentos de tensión antes de que la policía lograra restablecer el orden.

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Los disturbios se extendieron por varios minutos y quedaron registrados en videos e imágenes que circularon en redes sociales; allí se observa el cruce entre los grupos de simpatizantes y la intervención policial dentro del estadio.

En el plano deportivo, Platense se impuso 2-1 en el encuentro disputado en Vicente López, resultado que no le alcanzó para revertir la derrota por 2-0 sufrida en la ida, disputada en Río de Janeiro. Con el resultado global de 3-2 a favor del conjunto brasileño, el equipo dirigido por Martín Palermo quedó afuera de la competición en los cuartos de final.

Fluminense avanzó a la semifinal de la Copa Libertadores tras resistir la remontada del equipo argentino durante los 90 minutos del partido de vuelta. La clasificación del club carioca quedó, no obstante, eclipsada por los hechos de violencia registrados apenas culminó el encuentro.

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Hasta el momento no se informaron detenciones ni sanciones oficiales por parte de la organización del torneo en relación con los incidentes. Habrá que ver si la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) decide aplicar sanciones por los incidentes que empañaron el encuentro por los cuartos de final de la Copa Libertadores.

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Incidentes durante el partido entre Platense y Fluminense

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Personas ingresan al campo de juego en un estadio durante el partido entre Platense y Fluminense

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