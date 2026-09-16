Honduras

El hondureño Dereck Moncada gana el gol del mes en Lugano

El extremo hondureño se llevó el reconocimiento de agosto con la jugada a los 79 minutos ante Maccabi Tel-Aviv, un derechazo cruzado que selló el boleto del club suizo a la Conference League

Imágenes de una jugada de fútbol durante el encuentro entre Maccabi Tel Aviv FC y FC Lugano. En la secuencia se observa a un futbolista con uniforme blanco, identificado como Dereck Moncada, desplazarse con el balón en el campo de juego, evadir a jugadores rivales con vestimenta amarilla y realizar un tiro hacia la portería.
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Dereck Moncada fue elegido por el Lugano como autor del mejor gol de agosto tras convertir la anotación que definió la clasificación del club suizo a la fase de liga de la Conference League ante Maccabi Tel-Aviv.

El extremo derecho, nacido en Talanga, Honduras, marcó tres goles y entregó una asistencia en sus siete partidos de la Superliga suiza. Acumula 382 minutos en el torneo, con una valoración superior a siete puntos, y suma cinco goles entre liga, copa y competiciones de la UEFA.

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La jugada premiada ocurrió a los 79 minutos del partido de playoff contra Maccabi Tel-Aviv. Moncada recuperó la pelota sobre la banda, aceleró hacia el área, se perfiló hacia el centro y conectó un remate cruzado que dejó sin respuesta al guardameta rival.

El gol fue determinante para que el equipo de Ticino superara la eliminatoria europea. El FC Lugano comunicó el reconocimiento en sus plataformas digitales: “Felicidades Dereck. Dereck Moncada ha ganado el gol del mes para agosto. Nunca nos cansaremos de ver este gran gol que decidió la eliminación en los playoffs contra Maccabi Tel-Aviv”.

El pasado sábado, Moncada fue titular ante Young Boys y participó con el centro que derivó en el empate 2-2 de Albian Ajeti a los 80 minutos. El hondureño dejó el campo a los 89 minutos.

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Del Olimpia a la Superliga suiza

Dereck Alessandro Moncada Arguijo nació el 30 de noviembre de 2007 en Talanga, departamento de Francisco Morazán. A sus 18 años, pasó de las divisiones inferiores del C. Olimpia D. a convertirse en una alternativa habitual del Lugano.

Entre 2022 y 2023 se destacó en las categorías juveniles de Olimpia y conquistó el Torneo Clausura 2023 de la Liga de Reservas. Su estreno profesional llegó el 1 de febrero de 2024, en la victoria por 4-0 frente al C. D. y S. Vida, por la tercera fecha del Torneo Clausura.

El futbolista Dereck Moncada recibe una medalla tras ser reconocido por marcar el mejor gol del mes de agosto. En el video se observa al jugador sosteniendo la distinción en las instalaciones del estadio, intercalado con imágenes de la jugada en el campo de juego.

El 6 de abril de 2025 anotó su primer gol con el primer equipo albo, durante el empate 1-1 ante C. D. Real Sociedad. Meses después, el 30 de julio, debutó en una competencia internacional en el triunfo 3-0 sobre Real Estelí F. C. por la fase de grupos de la Copa Centroamericana de Concacaf.

Olimpia alcanzó las semifinales de aquella edición, pero cayó ante L. D. Alajuelense por 0-3 en la tanda de penales, luego del empate 2-2 en el marcador global. Moncada había integrado el plantel que llegó a esa instancia antes de continuar su carrera fuera de Honduras.

El 13 de enero de 2026 se confirmó su incorporación al Internacional de Bogotá, de la Categoría Primera A de Colombia. Allí marcó cinco goles en 15 partidos antes de concretar su transferencia al fútbol europeo.

El Lugano lo presentó como refuerzo el 20 de mayo de 2026, tras pagar tres millones de euros por su ficha. Desde entonces, el atacante se afianzó en el equipo suizo con participaciones como titular, goles en distintas competiciones y la distinción elegida por los aficionados del club.

El gol de Dereck Moncada en los playoffs de la Conference League llegó a los 79 minutos y selló la eliminatoria del Lugano contra Maccabi Tel-Aviv. (Imagen de cortesía)
El gol de Dereck Moncada en los playoffs de la Conference League llegó a los 79 minutos y selló la eliminatoria del Lugano contra Maccabi Tel-Aviv. (Imagen de cortesía)

La experiencia con la selección de Honduras

Moncada disputó el Campeonato Sub-20 de la Concacaf de 2024 con Honduras. El seleccionado quedó eliminado en los cuartos de final tras perder 3-5 en la definición por penales ante Cuba.

La primera convocatoria a la selección absoluta llegó el 4 de noviembre de 2025, para los dos últimos encuentros de la eliminatoria hacia el Mundial de 2026 frente a Nicaragua y Costa Rica. Debutó el 13 de noviembre en la derrota 2-0 contra Nicaragua, cuando reemplazó a Romell Quioto a los 72 minutos.

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