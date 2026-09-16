Ambición desmedida, sexismo y la obsesión con el Nobel: una nueva biografía de Stephen Hawking muestra al genio y su lado más incómodo

El libro del día: "Hawking: His Life and Work", de Graham Farmelo

Guardar

Una biografía autorizada por la familia Stephen Hawking retrata al físico más célebre del siglo XX como un científico de logros monumentales y conductas que durante décadas fueron encubiertas por su discapacidad. Hawking: His Life and Work, de Graham Farmelo es el primer gran libro biográfico sobre Hawking y llega con un retrato sin concesiones: ambición desmedida, sexismo, conductas de control y un manejo calculado del crédito científico conviven con contribuciones que, según el propio Farmelo, merecían el Premio Nobel.

La obra, basada en cartas y diarios inéditos de sus padres, además de entrevistas con familiares, amigos y colegas, sitúa la figura del físico en una dimensión más compleja que la del icono popular. Farmelo concluye que Hawking será recordado como “un esclarecedor verdaderamente grande de los agujeros negros”, aunque su alcance intelectual no fue comparable al de Albert Einstein: se especializó en un campo más acotado y sus intervenciones fuera de él generaron cuestionamientos entre sus pares.

PUBLICIDAD

Hawking llegó a Cambridge para realizar un doctorado bajo la supervisión del astrofísico Dennis Sciama. A comienzos de 1963, tras sufrir varias caídas, recibió un diagnóstico que le daba tres años de vida. La enfermedad, sin embargo, no frenó su carrera. El joven investigador se interesó por los trabajos de Roger Penrose sobre el colapso gravitacional de estrellas muertas en agujeros negros.

Stephen Hawking experimentó la ingravidez en un vuelo especial (NASA)

La teoría de la relatividad general de Einstein, formulada en 1915, había anticipado ese proceso. Penrose fue el primero en demostrar de forma convincente que el colapso debía conducir a una singularidad: un punto donde toda la materia de una estrella se concentra en volumen cero, con masa pero sin extensión. Hawking trasladó ese razonamiento al origen del cosmos y, junto con Penrose, sostuvo en un trabajo publicado en 1970 que un proceso inverso podía explicar el Big Bang, ocurrido hace 13.800 millones de años, cuando el universo surgió de la nada.

PUBLICIDAD

Cuatro años después llegó su hipótesis más influyente: que los agujeros negros emiten un tenue resplandor de partículas —la llamada radiación de Hawking— y que esa emisión terminaría por evaporarlos. El planteo combinó gravedad relativista, mecánica cuántica, termodinámica y teoría de la información, cuatro pilares de la física que hasta entonces no se habían articulado de ese modo para describir esos objetos. Farmelo sostiene que esos estudios sobre termodinámica de agujeros negros merecían el Nobel, aunque señala que el propio físico desarrolló una obsesión por obtenerlo.

Su popularidad mundial llegó a través de apariciones en Star Trek y Los Simpson, y de la película La teoría del todo, ganadora de un Premio Oscar en 2015. Pero esa celebridad también lo llevó a pronunciarse sobre áreas alejadas de su especialidad. El físico Peter Higgs, asociado al bosón que lleva su apellido, afirmó que algunas declaraciones de Hawking sobre física de partículas eran “una completa tontería” y agregó: “Hacía pronunciamientos sobre cosas que no entendía”, convencido de que esas frases ocuparían titulares sin un examen crítico.

PUBLICIDAD

Stephen Hawking en "Los Simpsons"

La figura pública de Hawking se consolidó después de que sus principales descubrimientos ya estuvieran hechos, y su discapacidad operó como un escudo ante las críticas. Farmelo documenta que colegas evitaban quejarse porque esas objeciones habrían parecido malintencionadas contra un científico en silla de ruedas.

El entorno más cercano no era ajeno a esos rasgos. Su padre, Frank Hawking, temía que durante la adolescencia Stephen se estuviera convirtiendo en “un carácter egoísta… como un niño pequeño que tomaba todo y daba poco a cambio”. Su hermana Mary lo definió como “una de las personas más egocéntricas que he conocido”, mientras que su hermano adoptivo Edward señaló: “Nunca me he sentido realmente cercano a Stephen… parece muy frío”. Su madre, Isobel Hawking, escribió en su diario que él ignoraba a las personas cuando le convenía: “Supongo que lo que en otras personas sería simplemente mala educación, en él se excusa como la grandeza de un gran hombre”.

PUBLICIDAD

Algunos amigos de Oxford lo consideraban perezoso y con un sentido de privilegio; en Cambridge les resultaba “irritantemente altivo”. Su hijo menor contó que Hawking era “enormemente competitivo” y que nunca permitía que él o sus hermanos ganaran en los juegos de mesa. La enfermedad requirió cuidados y tratamientos excepcionales, pero Farmelo atribuye su prolongada carrera también a sus propios recursos: “Fue su voluntad indomable, su resistencia y su fortaleza lo que más hizo posible su extraordinaria trayectoria”.

Stephen Hawking se casa con Jane Wilde, el 14 de julio de 1965 (Grosby Group)

La relación con su primera esposa, Jane Hawking, acumuló tensiones por las burlas del físico hacia sus creencias religiosas. El libro describe cómo los sacrificios de ella pasaban con frecuencia inadvertidos y cómo el paso de pareja a cuidadora se volvió más difícil por las exigencias “autoritarias” de Hawking y su indiferencia hacia los intereses de Jane.

PUBLICIDAD

El trato a otros científicos es uno de los aspectos más cuestionados que documenta la biografía. Hawking no habría reconocido adecuadamente su deuda intelectual con Penrose y atacó con dureza al físico Jacob Bekenstein, quien había propuesto una relación entre el área de un agujero negro y su entropía. Cuando llegó por su cuenta a la conclusión de que Bekenstein tenía razón, se atribuyó en gran medida la idea, una actitud que, según Farmelo, “decepcionó a algunos de los amigos de Stephen”.

Aunque podía ser un asesor generoso con sus propios alumnos, intentó que uno fuera expulsado del doctorado en Cambridge cuando ese estudiante presentó argumentos que cuestionaban una conjetura suya sobre agujeros negros. Algunos colegas sostenían que sus conferencias “giraban todas en torno a él” y que rara vez reconocía públicamente a sus pares.

PUBLICIDAD

El libro y describe con escasa profundidad su viaje a la isla de Jeffrey Epstein, anterior a la condena del financiero (REUTERS/Marco Bello)

La biografía también aborda episodios que Farmelo trata con ligereza o deja fuera. El autor no menciona las noches de Hawking en el club de estriptis Stringfellows y describe con escasa profundidad su viaje a la isla de Jeffrey Epstein, anterior a la condena del financiero. Sí recoge, en cambio, una apuesta científica cuya victoria se celebró al obligar a los rivales a dar conferencias con camisetas que mostraban mujeres con poca ropa, y episodios de coqueteo que, según el libro, habrían recibido otra interpretación si el físico no hubiera usado silla de ruedas.

Hawking murió en marzo de 2018, a los 76 años, después de convivir durante más de cinco décadas con una enfermedad de la neurona motora que lo fue paralizando de forma progresiva. Hawking: His Life and Work se publica el 24 de septiembre de 2026.

PUBLICIDAD