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Argentina sumó 32 medallas en el tercer día de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026: cómo quedó en el ranking

La delegación albiceleste consiguió 10 preseas de oro, 11 de plata y 11 de bronce

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Argentina obtuvo 32 medallas en la tercera jornada de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, entre ellas 10 de oro, 11 de plata y 11 de bronce. Con este resultado, la delegación albiceleste se mantiene en el segundo lugar del medallero general, con 22 oros, 16 platas y 26 bronces, un total de 64 preseas, detrás de Brasil y por delante de Colombia.

La natación fue la disciplina más productiva de la jornada para el equipo argentino. Malena Santillán ganó la medalla dorada en los 200 metros espalda, prueba en la que Cecilia Dieleke se quedó con la plateada y José Materano, de Venezuela, con el bronce. En los 50 metros pecho, Macarena Ceballos obtuvo el oro y Martina Baiberto el bronce. Lucas Alba logró la plata en los 1500 metros libre, mientras que Delfina Dini consiguió el bronce en la misma distancia femenina.

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Los relevos también dejaron medallas para el equipo nacional: el 4x100 libre femenino, con Andrea Berrino, Laila Chain, Iara Fernández y Dieleke, terminó segundo, y el masculino, integrado por Matías Chaillou, Guido Buscaglia, Santiago Grassi y Máximo Aguilar, se quedó con el bronce.

*Mateo Kalejman, oro en ciclismo contrarreloj

En gimnasia artística, Emilia Costa ganó el oro en la final de salto y Daniel Villafañe obtuvo el bronce en anillas. En barras asimétricas, Julieta Lucas se quedó con el oro y María Estoco con la plata.

La esgrima fue otro de los fuertes del día. María Perroni llegó a la final de espada individual femenino y obtuvo la medalla de plata tras caer 15-11 ante Katherine Paredes, de Venezuela. Candela Espinoza se colgó el bronce después de perder 15-13 con Perroni en la semifinal por esa medalla.

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En tiro deportivo, Fernanda María Russo Romero y Julián Gutiérrez conquistaron el oro en 10 metros rifle de aire mixto. El ciclismo de ruta aportó dos medallas: Mateo Kalejman ganó el oro en la contrarreloj individual masculina y Delfina Dibella el bronce en la femenina. En BMX, Manuel Turone sumó otro bronce en la prueba individual masculina.

El stand up paddle (SUP) fue una de las disciplinas con mejor rendimiento: en la rama femenina, Argentina se quedó con oro y plata, con Juliette Duhaime y Lucía Clambosky, y en la rama masculina obtuvo oro y bronce, con Santino Basadella e Ignacio Arias.

El patinaje artístico tuvo una actuación destacada. En libre femenino, Micaela Belén Lopetegui ganó la plata y Valentina Sofía Longo Fernández el bronce. En libre masculino, Juan Segundo Rodríguez obtuvo el oro y Franco Donato Mastroianni Vito la plata. En solo dance femenino, Delfina Inés Veljanovich se colgó el bronce, mientras que en la rama masculina Facundo Javier Nieva Biza logró la plata.

En los deportes de conjunto, Las Leonas golearon 5-0 a Uruguay en hockey sobre césped. El seleccionado femenino de vóley venció 3-0 a Paraguay, y en softbol, Argentina superó 8-0 a Bolivia antes de enfrentar por la noche a Colombia.

En vóley de playa, el equipo masculino integrado por Maciel Bueno y Bautista Amieva venció 2-0 a Paraguay, y Tomás y Nicolás Capogrosso hicieron lo propio ante Uruguay. En la rama femenina, las duplas argentinas cayeron ante Perú y Brasil.

María Luz Casadevall ganó la plata en la categoría de 61 kilogramos de levantamiento de pesas, con un registro de 225 kilos. En patinaje de velocidad, Benjamín Gader se quedó con el oro en los 5.000 metros individuales masculinos y Ken Kuwada con la plata.

ASÍ ESTÁ EL MEDALLERO

Así está el medallero tras el tercer día de competencia en los Juegos Suramericanos
Así está el medallero tras el tercer día de competencia en los Juegos Suramericanos

Con la suma de estas 32 medallas, Argentina se ubica segunda en el medallero general de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, por detrás de Brasil, que lidera con 75 preseas, y por delante de Colombia, que ocupa el tercer puesto con 50.

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