Más de 2,200 quejas por una cuantía de $22.7 millones recibió la Autoridad de Protección al Consumidor en Panamá

La institución destaca en su informe que durante el período comprendido entre 2005 y 2026, se han resuelto a favor de los consumidores 46,002 quejas, por una cuantía acumulada de $480,056,805.89. (Acodeco)

Guardar

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) recibió 2,234 quejas a nivel nacional entre enero y agosto de 2026, por una cuantía total de $22,736,733.81.

Los registros del Departamento de Conciliación, el Departamento de Decisión de Quejas y la Sección de Vehículos a Motor de la entidad revelan que el principal motivo de estas quejas fue el incumplimiento de garantía, con 871 casos (39%), por un monto de $7,763,749.66.

PUBLICIDAD

Seguido se instaló la falta de información, con 438 quejas (19.6%), por $3,054,718.27; mientras que la devolución de dinero registró 211 casos (9.4%), por $3,305,972.97.

De igual manera, sobresalen el incumplimiento de servicio, con 183 quejas; resolución de contrato, con 152; cláusulas abusivas, con 114, y vicios ocultos, con 62 casos.

En cuanto a las actividades económicas que concentran la mayor cantidad de quejas, durante este período, la entidad informa que figuran las inmobiliarias, con 280 casos; almacenes por departamentos, con 263; agencias de autos, con 222; establecimientos de electrodomésticos y equipos electrónicos, con 194; y la venta de autos usados, con 107.

PUBLICIDAD

La mayor cantidad de quejas se concentra en las inmobiliarias, con 280 casos, asegura la entidad. (Canva)

También aparecen entre las principales actividades televisión por cable, celulares, talleres de reparación de autos, hoteles o planes vacacionales y actividades recreativas.

Al comparar el acumulado de enero a julio de 2026 con el cierre de agosto, se observa que durante agosto se recibieron 265 quejas adicionales, para alcanzar un total de 2,234 reclamaciones a nivel nacional.

Asimismo, la cuantía reclamada aumentó en $3,573,469.18, al pasar de $19,163,264.63 hasta julio a $22,736,733.81 al cierre de agosto, lo que representa un incremento de aproximadamente 13.5 % en el monto total reclamado.

Por otra parte, la Acodeco registra 1,444 quejas resueltas entre enero y agosto de 2026, por un monto total de $12,721,359.61.

Estos resultados incluyen casos recibidos tanto en 2026 como en años anteriores y que fueron cerrados durante el presente año, así como quejas provenientes de las diferentes administraciones regionales que fueron resueltas en la sede central.

PUBLICIDAD

Reclamos por las agencias de autos, con 222 casos, y la venta de autos usados, con 107, figuran entre las quejas de los consumidores. (Acodeco)

Entre los resultados registrados en las quejas de vehículos a motor figuran 509 desistimientos, 195 casos pendientes de constancia de desistimiento, 170 desistimientos con devolución, 125 acuerdos en audiencia con devolución de dinero y 97 acuerdos en audiencia por otros resultados.

De igual manera, se registraron acuerdos y resoluciones que contemplaron devolución de dinero, reemplazo, reparación y reembolso, entre otras soluciones.

La institución destaca en su informe que durante el período comprendido entre 2005 y 2026, se han resuelto a favor de los consumidores 46,002 quejas, por una cuantía acumulada de $480,056,805.89, lo que refleja la importancia de los mecanismos de atención y solución de controversias establecidos para la defensa de los derechos de los consumidores.

PUBLICIDAD

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia exhorta a los consumidores a conservar facturas, contratos, garantías, comprobantes de pago, publicidad y cualquier otra documentación relacionada con sus compras o servicios, ya que estos elementos pueden ser fundamentales al momento de presentar una queja y facilitar su atención.

Acodeco es la entidad responsable de recibir y tramitar las quejas y denuncias de los consumidores, tendiendo como objetivo principal prevenir abusos y garantizar un equilibrio en el mercado.

La entidad investiga y sanciona las conductas prohibidas por la Ley de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia. (Acodeco)

Orienta e informa a los consumidores sobre sus derechos y las obligaciones de los proveedores, promoviendo una mayor transparencia en el mercado, y ofrece servicios de asesoría legal gratuita a los consumidores para ayudarles a comprender y ejercer sus derechos.

PUBLICIDAD

Investiga y sanciona las conductas prohibidas por la Ley de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia, asegurando el cumplimiento de la normativa, y establece mecanismos de coordinación con otras entidades del Estado para proteger al consumidor y prevenir prácticas que restrinjan la competencia.