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Con Boca Juniors clasificado a las semifinales, así está el cuadro de la Copa Sudamericana

El Xeneize confirmó su pase a la próxima instancia tras eliminar a San Pablo y ya conoce a su rival, mientras se define el resto de los cruces del certamen

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Boca Juniors selló su pase a las semifinales de la Copa Sudamericana 2026 tras igualar 1-1 con San Pablo en el estadio Morumbí, resultado que le permitió sostener la ventaja obtenida en la ida y avanzar por un marcador global de 2-1. El próximo rival del club argentino en la instancia previa a la final será Vasco Da Gama, que definió su clasificación con un triunfo por el mismo resultado sobre Independiente Santa Fe en el estadio São Januário, de Río de Janeiro.

El Xeneize había llegado a la revancha con la ventaja mínima cosechada en La Bombonera, donde se había impuesto por 1-0 con gol de Miguel Merentiel. En Brasil, el equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena mantuvo el control de la serie y si bien repetía el resultado por el gol de Leandro Lozano, el tanto sobre la hora de Domingos Duarte le puso suspenso. Sin embargo, el equipo argentino mantuvo de la ida, lo que le permitió avanzar de ronda sin sobresaltos pese a jugar como visitante ante uno de los históricos rivales continentales de Sudamérica.

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La llave de semifinales entre Boca y Vasco da Gama quedará definida con localía a favor del club carioca, debido a que el equipo argentino descendió a la Copa Sudamericana tras su eliminación en la Copa Libertadores. Esa condición determinará que el primer partido se dispute en la Argentina y la revancha se juegue en Brasil, en el estadio São Januário.

Con Boca Juniors clasificado a las semifinales, así está el cuadro de la Copa Sudamericana (REUTERS/Alex Silva)
Con Boca Juniors clasificado a las semifinales, así está el cuadro de la Copa Sudamericana (REUTERS/Alex Silva)

Vasco había igualado 0-0 con Independiente Santa Fe en la ida, disputada en el estadio El Campín de Bogotá, y resolvió la serie a su favor en condición de local, con un triunfo por 2-0 en el global. De esta manera, el conjunto brasileño se convirtió en el primer semifinalista confirmado de la competencia, unas horas antes de que Boca completara su clasificación en el Morumbí.

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Las semifinales de la Copa Sudamericana 2026 se disputarán entre el 13 y el 14 de octubre para los partidos de ida, con el horario aún por confirmar. Una semana después, el 20 o 21 de octubre, se jugarán las revanchas en suelo brasileño. La final del torneo está prevista para el sábado 21 de noviembre en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, de Barranquilla, Colombia.

Mientras Boca y Vasco da Gama ya tienen asegurado su lugar en semifinales, restan definirse los otros dos cupos de la competencia. En la llave entre Santos y Atlético Mineiro, el conjunto paulista llegó a la revancha con una ventaja de 2-0 obtenida en la ida, disputada en el estadio Urbano Caldeira. El equipo de Neymar, quien no pudo estar presente por una lesión muscular, buscaba confirmar el pase como visitante en el estadio Independência.

La otra serie pendiente enfrenta a Cienciano, de Perú, con Montevideo City Torque, de Uruguay. El conjunto cusqueño llegó a la revancha con una ventaja de 2-0 lograda en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, de Cusco, un resultado que le permite avanzar de ronda incluso en caso de derrota, siempre que esta no supere los dos goles de diferencia. El ganador de esta llave se medirá en semifinales con el que resulte vencedor de la serie entre Santos y Atlético Mineiro.

ASÍ ESTÁ EL CUADRO DE LA COPA SUDAMERICANA

CUADRO COPA SUDAMERICANA

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