Panamá

Ventaja arancelaria en el mercado estadounidense impulsa la agroindustria panameña

Panamá no figura desde el 24 de julio entre las economías alcanzadas por el recargo adicional establecido por Estados Unidos

Un hombre con gorra y machete inspecciona una piña en un campo extenso de plantas de piña bajo un cielo con nubes.
Un agricultor de Panamá trabaja en un extenso campo de piñas mientras sostiene un machete, con montañas al fondo bajo un cielo nublado. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Panamá refuerza su atractivo para la inversión productiva orientada al mercado de Estados Unidos tras quedar fuera del nuevo esquema de aranceles adicionales aplicado por Washington.

La condición abre una oportunidad para que empresas internacionales utilicen al país como plataforma de fabricación y exportación.

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Desde el Ministerio de Comercio e Industrias se informó que la ventaja combina el acceso preferencial al mercado estadounidense con la conectividad logística panameña.

Ese escenario puede impulsar proyectos de nearshoring, en especial entre compañías que buscan producir más cerca de su destino final y reducir costos comerciales.

Panamá no figura desde el 24 de julio entre las economías alcanzadas por el recargo adicional establecido por Estados Unidos. La medida aplica tasas de entre 10% y 12,5% a los países incluidos en la lista, un costo que los bienes panameños pueden evitar si cumplen los requisitos previstos.

Un hombre revisa frutos de café, uno de los productos que sostienen la economía exportadora. REUTERS/Aris Martinez
Un hombre revisa frutos de café, uno de los productos que sostienen la economía exportadora. REUTERS/Aris Martinez

Para los productos de Panamá que califican bajo el Tratado de Promoción Comercial entre ambos países, la exclusión permite conservar las tarifas preferenciales, incluido el arancel de 0% cuando corresponde. Esto mejora la capacidad de competir frente a exportaciones regionales sujetas al nuevo gravamen.

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La agroindustria panameña aparece entre las actividades con mayores posibilidades de aprovechar la diferencia arancelaria.

En el mercado de supermercados de Estados Unidos, donde el precio incide de forma directa en las decisiones de compra, evitar el recargo puede favorecer la presencia de la oferta nacional.

El beneficio puede trasladarse a las negociaciones entre exportadores e importadores. También puede reflejarse en precios más competitivos o en un margen comercial mayor para las empresas que participan en la cadena de suministro.

Entre los productos panameños que ya tienen presencia en Estados Unidos se encuentran el azúcar de caña, el pescado, los mariscos, el banano, la sandía, el café y la papaya. La lista también incluye alimentos procesados y manufacturados, como vinagre, salsas y pastas.

Infografía detallando los principales productos de exportación de Panamá: camarones, azúcar, sandías, aceite de palma, medicamentos y bananas con sus valores.
Esta infografía detalla los seis productos principales exportados por Panamá entre enero y marzo de 2026, sumando 96 millones de dólares de un total nacional de 270 millones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos bienes podrían encontrar mejores condiciones para ampliar sus ventas mientras competidores de otros países absorben el impacto de las nuevas tasas. La diferencia adquiere relevancia en rubros donde pequeños cambios en los costos pueden alterar la elección de proveedores.

Estados Unidos mantiene su condición de principal socio comercial de Panamá y concentra el 18% de las exportaciones panameñas de bienes.

La continuidad de las preferencias arancelarias, de acuerdo con el Ministerio de Comercio e Industrias, preserva una ventaja para un mercado que ya ocupa un lugar central en la estrategia exportadora del país.

Exención no se limita al comercio tradicional, pues también ofrece un argumento para atraer capital extranjero hacia actividades de transformación, ensamblaje y producción destinadas al mercado estadounidense.

Las empresas que evalúan instalar operaciones en Panamá pueden considerar la posibilidad de fabricar allí y exportar bajo las condiciones previstas en el acuerdo comercial. La conectividad del país se suma a ese acceso preferencial como parte de su propuesta para captar nuevas inversiones.

Un trabajador con bata blanca, mascarilla y gorro observa botellas y frascos de vidrio en una cinta transportadora industrial.
Un trabajador con vestimenta de protección supervisa el paso de envases de vidrio por la línea de envasado en una planta de alimentos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De igual manera, la oficina para la promoción de inversiones y exportaciones ProPanamá inauguró oficialmente el Pabellón de Panamá en la trigésima edición del Americas Food & Beverage Show (AF&BS 2026), celebrado en el Miami Beach Convention Center.

El pabellón de Panamá es un espacio que reúne a 15 empresas locales, exportadoras y en vías de exportación, que presentan al mercado internacional la calidad, innovación y diversidad de nuestra oferta exportable.

La delegación panameña asiste a este encuentro global respaldada por una estrategia institucional orientada a la competitividad logística y comercial, donde los empresarios tendrán la oportunidad de dar a conocer productos de alta calidad y con potencial para conquistar nuevos mercados, fortaleciendo la presencia de Panamá en la escena internacional frente a miles de compradores, distribuidores y especialistas del sector de alimentos y bebidas.

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