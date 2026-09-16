Director del Instituto de DDHH, Sergio Morales pide que los guatemaltecos evalúen a los candidatos por sus planes antes de las elecciones 2027

Sergio Morales pidió que la ciudadanía exija a los aspirantes a cargos públicos propuestas concretas contra el hambre, la exclusión y las necesidades de la niñez, la juventud y las mujeres antes de las elecciones generales de 2027 en Guatemala (Idhusac)

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El director del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de San Carlos de Guatemala (IDHUSAC), Sergio Morales, pidió que la ciudadanía exija a los aspirantes a cargos públicos propuestas concretas contra el hambre, la exclusión y las necesidades de la niñez, la juventud y las mujeres antes de las elecciones generales de 2027.

El escenario electoral reunirá a 26 partidos políticos que cumplen el mínimo legal de afiliados para conservar su vigencia. El Tribunal Supremo Electoral de Guatemala (TSE) informó el 8 de septiembre de 2026 que cada agrupación debía contar con al menos 28.083 afiliados, equivalentes al 0,30% del padrón utilizado en las últimas elecciones generales.

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Morales sostuvo que el comienzo del proceso debe desplazar los cruces de acusaciones entre aspirantes y abrir una discusión sobre programas de gobierno. “Tenemos el derecho a saber cuáles son las propuestas de los diferentes grupos que van a participar y realmente identificar qué es lo que Guatemala necesita”, expresó en un video difundido por el IDHUSAC.

Una infografía presenta los logotipos y nombres de las agrupaciones políticas de cara a las elecciones de 2027 en Guatemala. (Sayda Galicia, Infobae Centroamérica)

El hambre y la exclusión como ejes de los planes de gobierno

El académico afirmó que ha escuchado discursos de personas interesadas en llegar al poder, pero no ha encontrado planes objetivos para atender los problemas del país. “Es solamente uno de programas de echar culpas, de que este es el bueno, de que el otro es el malo, pero al final no he escuchado yo ningún plan objetivo de trabajo”, afirmó Morales.

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La discusión electoral, planteó, debe incluir medidas dirigidas a sectores relegados, entre ellos la niñez, la juventud y las mujeres. También propuso que las organizaciones políticas revisen los Objetivos de Desarrollo Sostenible como referencia para diseñar políticas públicas vinculadas con necesidades sociales que requieren atención estatal.

El combate al hambre debe ser la primera pregunta de los ciudadanos a quienes aspiren a la Presidencia, según el director del IDHUSAC. “Guatemala necesita combatir el hambre. Hay mucha gente que no llega a tener lo necesario o lo mínimo para vivir”, manifestó.

Morales relacionó el acceso a alimentos con la posibilidad de estudiar, trabajar y vivir sin violencia. “El que come puede ser un mejor trabajador, puede ser una persona que pueda aprender, que pueda educar y que pueda enseñar”, dijo.

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La falta de alimentos, advirtió, puede profundizar la vulnerabilidad de las familias y llevarlas a mecanismos de supervivencia fuera de la institucionalidad. Por esa razón, reclamó que los partidos expliquen qué acciones aplicarían para enfrentar esa situación y asegurar condiciones de vida digna.

<b>Inscripciones desde enero y primera vuelta el 27 de junio</b>

El TSE prevé convocar formalmente a elecciones el 22 de enero de 2027. La primera vuelta está programada para el 27 de junio y, si ningún candidato presidencial obtiene el resultado necesario, la segunda elección se celebraría el 22 de agosto.

Las organizaciones políticas podrán presentar sus candidaturas ante el Registro de Ciudadanos entre el 23 de enero y el 20 de marzo de 2027. La campaña comenzaría el 29 de marzo y terminaría el 25 de junio al mediodía, dos días antes de la votación inicial.

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La difusión de encuestas y estudios de opinión tendrá como límite las 36 horas previas a la jornada electoral. Desde la convocatoria oficial, todos los días y horas serán hábiles para el cómputo de los plazos, de acuerdo con la Dirección Electoral.

Los resultados oficiales surgirán de las audiencias de revisión de escrutinios que las juntas electorales departamentales deberán realizar dentro de los cinco días posteriores a los comicios. El Registro de Ciudadanos mantiene, además, procedimientos de actualización y depuración de los registros de afiliados y adherentes.

Entre los partidos incluidos en el listado de agrupaciones vigentes figuran Unidad Nacional de la Esperanza, con 85.404 afiliados; Cabal, con 35.524; y Fuerza por Guatemala, con 30.215. Morales pidió que la población aproveche los meses previos a la convocatoria para conocer, cuestionar y valorar los programas de quienes competirán por dirigir Guatemala.

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