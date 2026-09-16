Asistencia de Flores y aparición sorpresiva de Lozano: así fue el gol que le dio a Boca el pase a la semifinal de la Sudamericana

El lateral derecho tuvo más fe que nadie hasta quedar mano a mano contra el arquero y convertir el primer gol de la noche

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En el complemento del partido entre Boca Juniors y San Pablo llegó el tanto con el que el equipo xeneize abrió el partido de vuelta por los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Fue de Leandro Lozano, quien sorprendió en el área rival casi como un enlace para romper el cero en el mítico Morumbí.

El elenco dirigido por Rodolfo Arruabarrena se plantó en Brasil y jugó con autoridad. Controló las acciones e hizo méritos para ponerse en ventaja. A los 60 minutos, la presión de Santiago Ascacibar tuvo sus frutos. Cedió para Leonel Flores y el juvenil le puso un pase perfecto a Leandro Lozano, quien recibió y definió dentro del área con un zurdazo (su pierna menos hábil) que venció la resistencia de Rafael.

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El tanto del lateral derecho le dio tranquilidad al conjunto de la Ribera, en un recinto que enmudeció con la mayoría de los hinchas locales, mientras los 2.000 visitantes se hicieron sentir en el duelo copero.

Luego del encuentro Lozano explicó su gol y recordó que “me tengo que ir muchos años atrás, pero en Nacional tengo un par de zurda”. Sobre el tanto comentó que “cuando levanté la cabeza estaba mano a mano con el golero. Fue feliz porque entró”. Acerca del partido de esta noche explicó que “hicimos un gran partido y ellos tienen un buen equipo. Ya los había enfrentado y tienen buenos jugadores como”. Ante la consulta de si Boca Juniors está sólido, respondió que “sí, veníamos manteniendo la valla en cero que es muy importante para nosotros y hay que seguir por este camino”. Por último, la victoria tuvo una dedicatoria especial: “Para la familia de Juan Izquierdo que hace dos años perdí a un compañero en esta cancha”. El reconocimiento es para el jugador que sufrió un paro cardíaco en un partido entre San Pablo y Nacional por la Copa Libertadores el 27 de agosto de 2024.

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San Pablo luego consiguió la igualdad de forma efímera, ya que el tanto fue anulado por posición adelantada a instancias del VAR. Aunque en el final el Tricolor plasmó la igualdad luego de un tiro libre y Domingos Duarte le ganó en la marca a Facundo Herrera para convertir de cabeza.

En el epílogo el elenco local lo metió en su campo a Boca Juniors, que luego de no tener apremios en el resto del cotejo la pasó mal en el final ante los embates del equipo paulista.

Los ocho minutos de tiempo adicionado fueron una eternidad para el elenco argentino, que logró defenderse ante un San Pablo que buscó la victoria con más ganas que fútbol.

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En el cierre no faltaron las fricciones y el clima caliente típico de una noche copera entre dos gigantes de Sudamérica. Una vez que terminó el encuentro los jugadores locales lo buscaron al árbitro. También Leandro Paredes fue uno de los apuntados, pero pronto fue custodiado por sus compañeros. Mientras que el Vasco Arruabarrena se metió en la cancha para separar a sus jugadores y que se alejen de la gresca.

Boca Juniors se clasificó a las semifinales y en esa instancia se medirá contra otro representante brasileño, Vasco Da Gama. La ida se jugará en la Bombonera y la vuelta en Río de Janeiro.

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El equipo de la Ribera busca su tercera conquista en este certamen que supo ganar en 2004 y 2005. El conseguirlo le permitirá la clasificación directa a la Copa Libertadores de 2027. Para ingresar a ese torneo tiene otra chance que es ganar la Copa Argentina o también lograr el Torneo Clausura.