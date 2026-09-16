James Rodríguez se despide de la selección Colombia: este es su documental en Netflix

La producción dirigida por Simón Brand revisa desde los inicios del '10' en Envigado hasta sus logros con la Selección Colombia y clubes europeos, incluyendo testimonios de destacados referentes del fútbol mundial - crédito Netflix

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James Rodríguez ha confirmado su retiro de la selección Colombia. Para ver su documental, llamado James, basta con ingresar a Netflix con una suscripción al servicio streaming.

Consta de tres episodios y aborda la vida personal y trayectoria profesional del futbolista colombiano, abarcando desde sus inicios hasta momentos clave como el Mundial 2014 y pasajes íntimos de su carrera.

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“En esta serie documental, James Rodríguez, el mítico número 10 de Colombia, comparte su camino hacia la élite del fútbol y el sueño de hacer historia con la camiseta de su país”, señala la descripción en Netflix.

James Rodríguez anunció que dejará la selección Colombia tras cerrar una trayectoria de 131 partidos. EFE/ Carlos Ortega

Cómo ver el documental de James en Netflix

Para ver el documental de James Rodríguez en Netflix, es necesario contar con una suscripción activa a la plataforma. Los planes, precios y prestaciones varían según el país.

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En Colombia, Netflix ofrece tres alternativas. El plan Básico cuesta COP 18.900 mensuales e incluye reproducción en un dispositivo a la vez, resolución HD de 720p y descargas en un equipo.

El plan Estándar vale COP 29.900 al mes, permite ver contenidos en dos dispositivos simultáneamente, cuenta con calidad Full HD y habilita la incorporación de un miembro extra por COP 9.900 mensuales.

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El plan Premium tiene un valor de COP 44.900 al mes, admite hasta cuatro reproducciones en simultáneo, ofrece calidad 4K con HDR, audio espacial y la posibilidad de añadir hasta dos miembros extra por un monto extra.

El documental sobre la vida del futbolista está disponible en Netflix bajo el título James. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En Argentina, el plan Básico cuesta ARS 8.999 al mes. El Estándar tiene un valor de ARS 14.999 mensuales y permite sumar un miembro extra por ARS 5.399. El Premium vale ARS 19.999 por mes e incluye la opción de agregar hasta dos miembros extra por un cargo adicional.

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En México, la plataforma dispone de un plan Estándar con anuncios por MXN 139 al mes. El plan Estándar sin publicidad cuesta MXN 269 mensuales, mientras que el Premium asciende a MXN 369. Los usuarios pueden agregar miembros extra por MXN 69 al mes con anuncios o por MXN 79 sin publicidad.

En Estados Unidos, el plan Estándar con anuncios cuesta USD 8,99 mensuales. El Estándar sin anuncios tiene un precio de USD 19,99, y el Premium, de USD 26,99 al mes. Los miembros extra cuestan USD 7,99 con anuncios o USD 9,99 sin publicidad.

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Para acceder a la producción, los usuarios deben tener una cuenta activa en la plataforma streaming. REUTERS/Dado Ruvic

James Rodríguez se despide de la selección Colombia

James Rodríguez puso fin a su etapa en la selección Colombia, equipo con el que acumuló 131 encuentros y alcanzó el récord de apariciones. El mediocampista dio a conocer su determinación mediante un video en Instagram, donde definió su paso por la Tricolor como uno de los capítulos más relevantes de su carrera.

El futbolista indicó que dejará el combinado nacional después del Mundial de 2026, decisión que coincide con su vuelta al fútbol colombiano. En su mensaje, recordó el sueño que representaba para él vestir la camiseta del país desde niño y remarcó la responsabilidad que implicaba hacerlo ante sus compañeros, sus familiares y la afición.

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El número diez subrayó que los avances del equipo respondieron al trabajo de una generación de jugadores, los cuerpos técnicos y el apoyo de los colombianos. También se refirió al valor que tuvieron para él la camiseta número diez y la capitanía, funciones que aseguró haber asumido con compromiso.

AME7122. MEDELLÍN (COLOMBIA), 13/09/2026. El contenido repasa los primeros pasos de James en el fútbol y algunos hechos decisivos de su carrera. EFE/ STR

Rodríguez expresó su gratitud a sus compañeros, entrenadores, colaboradores y familiares. Además, agradeció a los aficionados por acompañarlo tanto en los festejos como en las etapas de resultados negativos.

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El mediocampista deja la selección con 31 goles, registro que lo sitúa detrás de Radamel Falcao en la tabla de máximos anotadores.

En Brasil 2014 obtuvo la Bota de Oro gracias a sus seis tantos y en la Copa América de Estados Unidos 2024 recibió el reconocimiento como mejor jugador. Ahora continuará su carrera en Atlético Nacional, luego de 17 años fuera del país.

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